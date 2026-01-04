ETV Bharat / bharat

टाइम से पहले दौड़ पड़ी शताब्दी एक्सप्रेस, प्लेटफॉर्म पर धड़ाधड़ गिरे यात्री, मच गई चीख-पुकार

चंडीगढ़ : चंडीगढ़ के रेलवे स्टेशन पर कालका-दिल्ली शताब्दी एक्सप्रेस को लेकर शुक्रवार सुबह बड़ा हादसा होते-होते टल गया. ट्रेन निर्धारित समय से पहले और बिना किसी स्पष्ट घोषणा के चल पड़ी जिससे प्लेटफॉर्म पर अफरा-तफरी मच गई. इस दौरान ट्रेन में चढ़ रहे कई यात्रियों का संतुलन बिगड़ गया और वे गिरकर घायल हो गए.

निर्धारित वक्त से पहले दौड़ पड़ी शताब्दी : लोगों के अनुसार, सुबह के समय जब यात्री अभी ट्रेन में सवार हो ही रहे थे, तभी अचानक ट्रेन आगे बढ़ा दी गई. कुछ यात्रियों ने आरोप लगाया कि ट्रेन को एक-दो बार झटके से रोका और फिर चलाया गया, जिससे स्थिति और ज्यादा खतरनाक हो गई. इस पूरे घटनाक्रम में महिलाएं और बुजुर्ग को भी चोटें आई हैं.

प्लेटफॉर्म पर धड़ाधड़ गिरे यात्री (Etv Bharat)

यात्रियों ने की शिकायत : घटना के बाद यात्रियों में भारी नाराज़गी देखने को मिली. कई लोगों ने सोशल मीडिया के जरिए रेल मंत्रालय और रेलवे अधिकारियों से शिकायत की और यात्रियों की सुरक्षा पर सवाल उठाए. मामले के तूल पकड़ने के बाद जीआरपी ने संज्ञान लेते हुए ट्रेन के लोको पायलट के खिलाफ हत्या के प्रयास जैसी गंभीर धाराओं में मामला दर्ज किया है.