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एक युग का अंत: शास्त्री भवन और कृषि भवन 30 सितंबर तक खाली होंगे, पुराने भवनों की जगह बनेंगे आधुनिक सरकारी दफ्तर

दिल्ली के लुटियंस जोन में स्थित ऐतिहासिक शास्त्री भवन को सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना के तहत तोड़ा जा रहा है. अनामिका रत्ना की रिपोर्ट.

Shastri and Krishi Bhawans
शास्त्री भवन (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 29, 2026 at 2:45 PM IST

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नई दिल्ली: भारत की आजादी के बाद सरकारी कामकाज बढ़ने के साथ लुटियंस दिल्ली का जो इलाका दशकों तक देश का असली पावर कॉरिडोर बना रहा, उसका एक बड़ा अध्याय अब खत्म होने वाला है. डॉ. राजेंद्र प्रसाद रोड पर खड़ा शास्त्री भवन, जो 1967 के आसपास से केंद्र सरकार के कई महत्वपूर्ण मंत्रालयों का केंद्र रहा, अब सिर्फ दो दिन में खाली कर सीपीडब्ल्यूडी को सौंप दिया जाएगा.

शास्त्री भवन और कृषि भवन 30 सितंबर तक खाली होंगे
1 अक्टूबर से यहां बचे-खुचे दफ्तर भी नए पते पर शिफ्ट हो जाएंगे. इस इमारत की जगह अब कर्तव्य भवन-4 और कर्तव्य भवन-5 बनेंगे. दिल्ली के दिल यानी लुटियंस जोन में मौजूद ये शास्त्री भवन सिर्फ कंक्रीट की इमारत नहीं थी बल्कि स्वतंत्रता के बाद नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक में जगह कम पड़ने लगी तब 1950-60 के दशक में कृषि भवन, निर्माण भवन, उद्योग भवन और शास्त्री भवन जैसे नए ब्लॉक बनाए गए.

शास्त्री भवन और कृषि भवन 30 सितंबर तक खाली होंगे, रिपोर्ट ईटीवी भारत (ETV Bharat)

कई मंत्रालय यहां सालों तक काम करते रहे
देश के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के नाम पर बनी इस सात मंजिला इमारत में शिक्षा, सूचना एवं प्रसारण, कानून और न्याय, संस्कृति, महिला एवं बाल विकास जैसे कई मंत्रालय सालों तक काम करते रहे. पत्रकारों के लिए यह इमारत खबरों का अड्डा थी. यहीं से कई बड़े फैसले, प्रेस कॉन्फ्रेंस और राजनीतिक हलचलें निकलीं. लेकिन अब इस भवन को पहली अक्टूबर से डिफंग बिल्डिंग घोषित कर आधिकारिक तौर पर यहां मौजूद सभी मंत्रालयों का कामकाज और अधिकारी ,कर्मचारी कर्तव्य भवन में शिफ्ट हो जाएंगे. इस इमारत को गिराकर इसे सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट में शामिल कर लिया जाएगा.

शास्त्री भवन और कृषि भवन को 30 सितंबर तक खाली कर साइट सौंप दी जाएगी
अब सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना के तहत पुरानी इमारतों को हटाकर आधुनिक, एकीकृत सचिवालय बनाए जा रहे हैं. सीपीडब्ल्यूडी के एक अधिकारी ने कहा कि शास्त्री भवन और कृषि भवन को 30 सितंबर तक खाली कर साइट सौंप दी जाएगी, क्योंकि दोनों जगहों पर कर्तव्य भवन 4 और 5 का निर्माण शुरू होना है. इन दोनों नए भवनों की अनुमानित लागत करीब 3,155 करोड़ रुपये है. निर्माण भवन पहले ही गिर चुका है और उद्योग भवन का विध्वंस भी शुरू हो चुका है.

बाकी बचे दफ्तरों की शिफ्टिंग अब अंतिम चरण में
वैसे तो अधिकतर मंत्रालय के मंत्री पहले ही कर्तव्य भवन-2 और अन्य वैकल्पिक परिसरों में जा चुके हैं. मगर अधिकारी और कर्मचारी समेत मंत्रालय अभी भी यहां से काम कर रहे थे. संस्कृति, शिक्षा और कानून एवं न्याय मंत्रालय को कर्तव्य भवन-2 में शिफ्ट किया गया है और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के कुछ हिस्से सूचना भवन में भेजा गया है, जबकि विदेश मंत्रालय का एक डिवीजन सम्राट होटल परिसर में स्थानांतरित हुआ.

बाकी बचे दफ्तरों की शिफ्टिंग अब अंतिम चरण में है. ज्यादातर कमरे खाली हो चुके हैं और अक्टूबर की शुरुआत तक परिसर पूरी तरह सौंप दिया जाएगा. नया पावर कॉरिडोर अब कर्तव्य पथ के किनारे खड़े कर्तव्य भवन परिसर में शिफ्ट हो रहा है. लाल और बेज बलुआ पत्थर से बने ये आधुनिक भवन डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, बेहतर सुरक्षा और एक छत के नीचे कई मंत्रालयों को समेटने के लिए बनाए गए हैं.

एक युग खत्म हो रहा है
प्रधानमंत्री कार्यालय पहले ही सेवा तीर्थ में जा चुका है. मोदी सरकार ने बिखरे हुए पुराने दफ्तरों की जगह एकीकृत सचिवालय से समन्वय और कार्यकुशलता बढ़ाने का लक्ष्य रखा है. इस शास्त्री भवन के साथ ये कहा जा सकता है कि एक युग खत्म हो रहा है और दूसरा शुरू हो रहा है. लुटियंस दिल्ली का पुराना सत्ता गलियारा अब इतिहास बनने जा रहा है क्योंकि 1 अक्टूबर से नई प्रशासनिक राजधानी का चेहरा कर्तव्य भवन होगा.

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