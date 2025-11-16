ETV Bharat / bharat

'एक गौरवान्वित हिंदू के रूप में...', असम के मंत्री के 'गोभी फार्मिंग' वाले पोस्ट पर शशि थरूर की प्रतिक्रिया

असम के मंत्री अशोक सिंघल के गोभी फार्मिंग वाली पोस्ट को लेकर कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने प्रतिक्रिया दी है.

Shashi Tharoor
शशि थरूर (ANI)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : November 16, 2025 at 3:02 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: असम के मंत्री अशोक सिंघल के 'बिहार ने गोभी फार्मिंग को मंजूरी दी' वाली पोस्ट पर उठे विवाद के बीच कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी. इस पोस्ट को एक यूजर ने थरूप को टैग किया था. गौरतलब है कि असम के मंत्री द्वारा 'गोभी फार्मिंग' वाला पोस्ट देखकर सोशल मीडिया यूजर्स हैरान रह गए और उन्हें ऑनलाइन कड़ी प्रतिक्रिया मिली.

एक्स पर सैफ पटेल नाम के एक यूजर ने सिंघल के पोस्ट का जवाब देते हुए कहा कि एक कैबिनेट मंत्री चुनावी जीत का जश्न मनाने के लिए 116 मुसलमानों के नरसंहार का महिमामंडन कर रहे हैं. उन्होंने इस पोस्ट को थरूर को टैग किया और पूछा कि क्या वरिष्ठ कांग्रेस नेता कुछ प्रभावशाली हिंदू नेताओं से बिहारी मुसलमानों के खिलाफ हुए सबसे बुरे नरसंहारों में से एक के 'सामान्यीकरण' की निंदा करवा सकते हैं.

कांग्रेस सांसद की प्रतिक्रिया
इसके बाद कांग्रेस सांसद ने इस पोस्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए असम के नेता के 'गोभी फार्मिंग' वाले पोस्ट का अप्रत्यक्ष रूप से जवाब दिया. थरूर ने कहा कि वह कम्युनिटी अर्गनाइजर नहीं हैं, इसलिए संयुक्त बयान देना उनका काम नहीं है.

उन्होंने कहा, "लेकिन समावेशी भारत के एक उत्साही समर्थक और एक गौरवान्वित हिंदू के रूप में मैं अपनी ओर से और अपने जानने वाले अधिकांश हिंदुओं की ओर से कह सकता हूं कि न तो हमारा धर्म और न ही हमारा राष्ट्रवाद ऐसे नरसंहारों की मांग करता है, न ही उन्हें उचित ठहराता है या उनका समर्थन करता है, और न ही उनकी सराहना करता है."

गोभी फार्मिंग वाली पोस्ट का क्या मतलब है?
सोशल मीडिया पर कई यूजर्स का कहना है कि यह तस्वीर 'गोभी फार्मिंग कांड" या लोगैन हत्याकांड से जुड़ी है, जो 1989 में बिहार के भागलपुर में हुए सांप्रदायिक दंगों के दौरान हुआ था. रिपोर्टों के अनुसार, भागलपुर जिले के गोराडीह प्रखंड के एक गांव लोगैन में 110 से ज्यादा मुसलमानों की हत्या कर दी गई थी और जहां शवों को दफनाया गया था, वहां फूलगोभी के पौधे लगा दिए गए थे.

क्या शशि थरूर ने इस पोस्ट की निंदा की?
हालांकि, कांग्रेस नेता ने कहा कि उनका धर्म ऐसे नरसंहारों की न तो डिमांड करता है, न ही उन्हें उचित ठहराता है और न ही उनका समर्थन करता है. इसके बाद एक यूजर ने कहा, "लेकिन आपने तो यह नहीं कहा कि आप इसकी निंदा करते हैं." थरूर ने जवाब देते हुए कहा, "मैंने तो यही किया था! मैंने इसकी निंदा की थी."

यह भी पढ़ें- पूर्व केंद्रीय मंत्री आरके सिंह ने बीजेपी से इस्तीफा दिया, पार्टी के फैसले पर उठाया सवाल

TAGGED:

SHASHI THAROOR ON GOBI FARMING
WHAT IS GOBI FARMING
GOBI FARMING POST
ASHOK SINGHAL
SHASHI THAROOR

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

क्‍या है एक्‍सपोर्ट प्रमोशन म‍िशन? MSME को मिलेगा बढ़ावा, निर्यात प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढ़ेगी

लाल किला विस्फोट पर यूएस बोला - भारत जांच में पूरी तरह सक्षम, हमारी मदद की जरूरत नहीं

8वां वेतन आयोग: लाखों पेंशनर्स नए वेतन पैनल के कवरेज से बाहर, AIDEF ने की ToR में संशोधन की मांग

ट्रेन के कंफर्म टिकट पर कैसे चेंज होगा नाम? किस को हो सकता है ट्रांसफर? जानें

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.