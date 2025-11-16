'एक गौरवान्वित हिंदू के रूप में...', असम के मंत्री के 'गोभी फार्मिंग' वाले पोस्ट पर शशि थरूर की प्रतिक्रिया
असम के मंत्री अशोक सिंघल के गोभी फार्मिंग वाली पोस्ट को लेकर कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने प्रतिक्रिया दी है.
Published : November 16, 2025 at 3:02 PM IST
नई दिल्ली: असम के मंत्री अशोक सिंघल के 'बिहार ने गोभी फार्मिंग को मंजूरी दी' वाली पोस्ट पर उठे विवाद के बीच कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी. इस पोस्ट को एक यूजर ने थरूप को टैग किया था. गौरतलब है कि असम के मंत्री द्वारा 'गोभी फार्मिंग' वाला पोस्ट देखकर सोशल मीडिया यूजर्स हैरान रह गए और उन्हें ऑनलाइन कड़ी प्रतिक्रिया मिली.
एक्स पर सैफ पटेल नाम के एक यूजर ने सिंघल के पोस्ट का जवाब देते हुए कहा कि एक कैबिनेट मंत्री चुनावी जीत का जश्न मनाने के लिए 116 मुसलमानों के नरसंहार का महिमामंडन कर रहे हैं. उन्होंने इस पोस्ट को थरूर को टैग किया और पूछा कि क्या वरिष्ठ कांग्रेस नेता कुछ प्रभावशाली हिंदू नेताओं से बिहारी मुसलमानों के खिलाफ हुए सबसे बुरे नरसंहारों में से एक के 'सामान्यीकरण' की निंदा करवा सकते हैं.
Bihar approves Gobi farming ✅ pic.twitter.com/SubrTQ0Mu5— Ashok Singhal (@TheAshokSinghal) November 14, 2025
कांग्रेस सांसद की प्रतिक्रिया
इसके बाद कांग्रेस सांसद ने इस पोस्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए असम के नेता के 'गोभी फार्मिंग' वाले पोस्ट का अप्रत्यक्ष रूप से जवाब दिया. थरूर ने कहा कि वह कम्युनिटी अर्गनाइजर नहीं हैं, इसलिए संयुक्त बयान देना उनका काम नहीं है.
उन्होंने कहा, "लेकिन समावेशी भारत के एक उत्साही समर्थक और एक गौरवान्वित हिंदू के रूप में मैं अपनी ओर से और अपने जानने वाले अधिकांश हिंदुओं की ओर से कह सकता हूं कि न तो हमारा धर्म और न ही हमारा राष्ट्रवाद ऐसे नरसंहारों की मांग करता है, न ही उन्हें उचित ठहराता है या उनका समर्थन करता है, और न ही उनकी सराहना करता है."
I’m not a community organiser, so joint statements are not my job. But as a passionate advocate of #InclusiveIndia and a proud Hindu, I can speak for myself, and for most Hindus I know, in saying that neither our faith nor our nationalism requires, justifies or condones such… https://t.co/Wd1tprR3r6— Shashi Tharoor (@ShashiTharoor) November 16, 2025
गोभी फार्मिंग वाली पोस्ट का क्या मतलब है?
सोशल मीडिया पर कई यूजर्स का कहना है कि यह तस्वीर 'गोभी फार्मिंग कांड" या लोगैन हत्याकांड से जुड़ी है, जो 1989 में बिहार के भागलपुर में हुए सांप्रदायिक दंगों के दौरान हुआ था. रिपोर्टों के अनुसार, भागलपुर जिले के गोराडीह प्रखंड के एक गांव लोगैन में 110 से ज्यादा मुसलमानों की हत्या कर दी गई थी और जहां शवों को दफनाया गया था, वहां फूलगोभी के पौधे लगा दिए गए थे.
क्या शशि थरूर ने इस पोस्ट की निंदा की?
हालांकि, कांग्रेस नेता ने कहा कि उनका धर्म ऐसे नरसंहारों की न तो डिमांड करता है, न ही उन्हें उचित ठहराता है और न ही उनका समर्थन करता है. इसके बाद एक यूजर ने कहा, "लेकिन आपने तो यह नहीं कहा कि आप इसकी निंदा करते हैं." थरूर ने जवाब देते हुए कहा, "मैंने तो यही किया था! मैंने इसकी निंदा की थी."
