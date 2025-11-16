ETV Bharat / bharat

'एक गौरवान्वित हिंदू के रूप में...', असम के मंत्री के 'गोभी फार्मिंग' वाले पोस्ट पर शशि थरूर की प्रतिक्रिया

शशि थरूर ( ANI )

नई दिल्ली: असम के मंत्री अशोक सिंघल के 'बिहार ने गोभी फार्मिंग को मंजूरी दी' वाली पोस्ट पर उठे विवाद के बीच कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी. इस पोस्ट को एक यूजर ने थरूप को टैग किया था. गौरतलब है कि असम के मंत्री द्वारा 'गोभी फार्मिंग' वाला पोस्ट देखकर सोशल मीडिया यूजर्स हैरान रह गए और उन्हें ऑनलाइन कड़ी प्रतिक्रिया मिली. एक्स पर सैफ पटेल नाम के एक यूजर ने सिंघल के पोस्ट का जवाब देते हुए कहा कि एक कैबिनेट मंत्री चुनावी जीत का जश्न मनाने के लिए 116 मुसलमानों के नरसंहार का महिमामंडन कर रहे हैं. उन्होंने इस पोस्ट को थरूर को टैग किया और पूछा कि क्या वरिष्ठ कांग्रेस नेता कुछ प्रभावशाली हिंदू नेताओं से बिहारी मुसलमानों के खिलाफ हुए सबसे बुरे नरसंहारों में से एक के 'सामान्यीकरण' की निंदा करवा सकते हैं. कांग्रेस सांसद की प्रतिक्रिया

इसके बाद कांग्रेस सांसद ने इस पोस्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए असम के नेता के 'गोभी फार्मिंग' वाले पोस्ट का अप्रत्यक्ष रूप से जवाब दिया. थरूर ने कहा कि वह कम्युनिटी अर्गनाइजर नहीं हैं, इसलिए संयुक्त बयान देना उनका काम नहीं है.