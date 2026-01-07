ETV Bharat / bharat

शशि थरूर को वंदे भारत में मिला 'भारत का भविष्य': साझा की 16 साल के AI जीनियस की कहानी

शशि थरूर वंदे भारत ट्रेन में एक युवा से मुलाकात के बाद तकनीक के क्षेत्र में भारत के उज्ज्वल भविष्य को लेकर काफी आशावान दिखे.

Shashi Tharoor
राउल जॉन अजू और शशि थरूर. (/x.com/ShashiTharoor)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : January 7, 2026 at 2:24 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

हैदराबादः कांग्रेस के सांसद शशि थरूर ने 7 जनवरी 2026 को सोशल साइड 'X' पर वंदे भारत एक्सप्रेस में अपनी एक यादगार मुलाकात का अनुभव साझा किया है. केरल के 16 वर्षीय टेक प्रतिभा राउल जॉन अजू से उनकी मुलाकात हुई, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के क्षेत्र में क्रांतिकारी काम कर रहे हैं. थरूर ने राउल जैसे युवाओं की प्रतिभा को भारत के तकनीकी भविष्य के लिए एक बड़ी उम्मीद बताया.

क्यों प्रभावित हुए थरूर

शशि थरूर ने सोशल साइट X पर अपनी इस मुलाकात को ज्ञानवर्धक बताया. उन्होंने लिखा कि वंदे भारत में अक्सर सुखद अनुभव होते हैं, लेकिन ऐसी ज्ञानवर्धक मुलाकातें दुर्लभ होती हैं. थरूर और राउल के बीच AI के भविष्य को लेकर काफी चर्चा हुई, जिसमें मुख्य केंद्र 'भाषा' रही.

शशि थरूर ने X पर लिखा- "वंदे भारत पर मुलाकातें अक्सर अच्छी होती हैं, लेकिन इतनी रोशनी देने वाली कम ही होती हैं! मुझे 16 साल के टेक एक्सपर्ट राउल जॉन अजू से मिलकर खुशी हुई, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फील्ड में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं. हमने AI की ज़रूरत के बारे में बात की ताकि वह सीमाओं से आगे बढ़ सके और सबसे ज़रूरी बात, हमारी अलग-अलग तरह की ज़मीन की भाषा बोल सके."

AI से खत्म होगी भाषा की दीवार

शशि थरूर ने इस बात पर जोर दिया कि AI को सीमाओं से परे जाकर स्थानीय भाषाओं को समझना और बोलना चाहिए. इस दिशा में राउल और उनकी टीम जिसमें ईशान नाम का एक और छात्र भी शामिल है ने बड़ी सफलता हासिल की है. राउल की टीम ऐसे AI सिस्टम विकसित कर रही है जो मलयालम, हिंदी और उर्दू में आवाज को प्रोसेस कर सकते हैं.

शशि थरूर एक्स पर आगे लिखते हैं- "यह जानकर अच्छा लगा कि राउल और उनकी टीम (जिसमें ईशान नाम का एक दोस्त भी शामिल है - एक ऐसा नाम जो मेरे घर में ज़रूर गूंजता है!) पहले से ही मलयालम, हिंदी और उर्दू में वॉइस प्रोसेसिंग करने वाले सिस्टम बना रहे हैं."

भाषा की समस्या का अंत

यह तकनीक उत्तर और दक्षिण भारत के बीच भाषा की बाधा को खत्म करने में गेम-चेंजर साबित होगी. राउल जॉन अजू महज 16 साल की उम्र में अपनी खुद की AI स्टार्टअप चला रहे हैं और केरल सरकार के आधिकारिक सलाहकार भी रह चुके हैं. थरूर ने राउल जैसे युवाओं की प्रतिभा को भारत के तकनीकी भविष्य के लिए एक बड़ी उम्मीद बताया.

उन्होंने ट्वीट के अंत में लिखा, "हमारे युवाओं में ऐसी होशियारी और जोश देखकर मुझे भारत के टेक्नोलॉजिकल भविष्य के लिए बहुत उम्मीद है. राउल और उनकी टीम को हर सफलता की शुभकामनाएं. उनके जैसे युवा दिमाग ही भारत की 21वीं सदी की ग्रोथ स्टोरी को तय करेंगे."

इसे भी पढ़ेंः

TAGGED:

VANDE BHARAT EXPRESS
AI GENIUS RAUL JOHN AJU
भारत में एआई का भविष्य
शशि थरूर और जॉन की मुलाकात
SHASHI THAROOR TWEET

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.