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कश्मीर में 'सामान्य स्थिति' के बयान पर घिरे शशि थरूर; सोशल मीडिया पर यूजर ने दी BJP में जाने की सलाह

श्रीनगरः वरिष्ठ कांग्रेस नेता और सांसद शशि थरूर के कश्मीर दौरे और जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से मुलाकात पर विवाद खड़ा हो गया है. कश्मीर में "सामान्य स्थिति" (normalcy) वाले उनके बयान को लेकर उनकी अपनी ही पार्टी के लोगों ने उनकी आलोचना की है. सिन्हा से मुलाकात के दौरान थरूर ने कहा कि उनकी बैठक बहुत अच्छी रही और उन्होंने सामान्य स्थिति की ओर बढ़ते हुए कदमों पर चर्चा की.

शशि थरूर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर लिखा, "श्रीनगर में! आज लोक भवन में उपराज्यपाल के साथ एक बेहतरीन बैठक का सम्मान मिला. हमने राज्य की स्थिति और सामान्य व्यवस्था की ओर बढ़ रही सकारात्मक प्रगति पर चर्चा की. जब मैं वहां पहुंचा, तो वह कश्मीरी लेखक संघ और महिला संगठन की अध्यक्ष से बात कर रहे थे. यह एक सकारात्मक पहल है जिसका मैंने स्वागत किया. अभी भी कई चुनौतियां बाकी हैं और बहुत कुछ किया जाना है, लेकिन इस बैठक के बाद मैं पहले के मुकाबले अधिक सकारात्मक महसूस कर रहा हूं."

थरूर के ट्वीट पर प्रतिक्रिया देते हुए जम्मू-कश्मीर कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता रविंदर शर्मा ने कहा कि उन्हें जमीनी हकीकत को बेहतर ढंग से समझने के लिए लोगों से मिलना चाहिए था. शर्मा ने कहा, "कश्मीर के लोग भी आपसे उम्मीद कर रहे थे कि आप जमीनी हकीकत को बेहतर ढंग से समझने के लिए उनसे मिलेंगे. कम से कम उन अपनी ही पार्टी के लोगों से मिलने के लिए कुछ समय निकाल सकते थे, जो 7 साल पहले हमसे छीने गए राज्य के दर्जे के लिए लड़ रहे हैं."

राजनीतिक विश्लेषक और लेखक प्रवीण साहनी ने कहा कि थरूर पूरी तरह से हकीकत से दूर हैं. उन्होंने 'एक्स' पर लिखा, "अगर आप कश्मीर की स्थिति को समझना चाहते हैं, तो नागरिक समाज से बात करें- बशर्ते वे आपसे बात करने के लिए तैयार हों. क्योंकि 'बिग ब्रदर' (सुरक्षा एजेंसियां/सरकार) उनकी गतिविधियों पर नजर रख रहा है. मैं अभी घाटी से वापस आया हूं. मुझे जमीनी स्थिति पता है. इसे जानने के लिए आपको अधिकारियों के पास जाने की जरूरत नहीं है. कई बार मुझे आश्चर्य होता है कि क्या थरूर कांग्रेस नेता हैं. राहुल गांधी से सीखें कि आम लोगों की सेवा करने का क्या मतलब होता है. भगवान के लिए, कश्मीरियों को बख्श दें!"