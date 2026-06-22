ETV Bharat / bharat

कश्मीर में 'सामान्य स्थिति' के बयान पर घिरे शशि थरूर; सोशल मीडिया पर यूजर ने दी BJP में जाने की सलाह

कांग्रेस सांसद शशि थरूर के कश्मीर दौरे और उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से मुलाकात पर विवाद खड़ा हो गया है.

Shashi Tharoor Kashmir visit
शशि थरूर ने जममू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से मुलाकात की. (@ShashiTharoor)
author img

By Mir Farhat Maqbool

Published : June 22, 2026 at 1:15 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

श्रीनगरः वरिष्ठ कांग्रेस नेता और सांसद शशि थरूर के कश्मीर दौरे और जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से मुलाकात पर विवाद खड़ा हो गया है. कश्मीर में "सामान्य स्थिति" (normalcy) वाले उनके बयान को लेकर उनकी अपनी ही पार्टी के लोगों ने उनकी आलोचना की है. सिन्हा से मुलाकात के दौरान थरूर ने कहा कि उनकी बैठक बहुत अच्छी रही और उन्होंने सामान्य स्थिति की ओर बढ़ते हुए कदमों पर चर्चा की.

शशि थरूर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर लिखा, "श्रीनगर में! आज लोक भवन में उपराज्यपाल के साथ एक बेहतरीन बैठक का सम्मान मिला. हमने राज्य की स्थिति और सामान्य व्यवस्था की ओर बढ़ रही सकारात्मक प्रगति पर चर्चा की. जब मैं वहां पहुंचा, तो वह कश्मीरी लेखक संघ और महिला संगठन की अध्यक्ष से बात कर रहे थे. यह एक सकारात्मक पहल है जिसका मैंने स्वागत किया. अभी भी कई चुनौतियां बाकी हैं और बहुत कुछ किया जाना है, लेकिन इस बैठक के बाद मैं पहले के मुकाबले अधिक सकारात्मक महसूस कर रहा हूं."

थरूर के ट्वीट पर प्रतिक्रिया देते हुए जम्मू-कश्मीर कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता रविंदर शर्मा ने कहा कि उन्हें जमीनी हकीकत को बेहतर ढंग से समझने के लिए लोगों से मिलना चाहिए था. शर्मा ने कहा, "कश्मीर के लोग भी आपसे उम्मीद कर रहे थे कि आप जमीनी हकीकत को बेहतर ढंग से समझने के लिए उनसे मिलेंगे. कम से कम उन अपनी ही पार्टी के लोगों से मिलने के लिए कुछ समय निकाल सकते थे, जो 7 साल पहले हमसे छीने गए राज्य के दर्जे के लिए लड़ रहे हैं."

राजनीतिक विश्लेषक और लेखक प्रवीण साहनी ने कहा कि थरूर पूरी तरह से हकीकत से दूर हैं. उन्होंने 'एक्स' पर लिखा, "अगर आप कश्मीर की स्थिति को समझना चाहते हैं, तो नागरिक समाज से बात करें- बशर्ते वे आपसे बात करने के लिए तैयार हों. क्योंकि 'बिग ब्रदर' (सुरक्षा एजेंसियां/सरकार) उनकी गतिविधियों पर नजर रख रहा है. मैं अभी घाटी से वापस आया हूं. मुझे जमीनी स्थिति पता है. इसे जानने के लिए आपको अधिकारियों के पास जाने की जरूरत नहीं है. कई बार मुझे आश्चर्य होता है कि क्या थरूर कांग्रेस नेता हैं. राहुल गांधी से सीखें कि आम लोगों की सेवा करने का क्या मतलब होता है. भगवान के लिए, कश्मीरियों को बख्श दें!"

छात्र कार्यकर्ता नासिर खुहामी ने कहा कि कश्मीर प्रतीकात्मक दौरों और पहले से तय की गई मुलाकातों से कहीं ज्यादा का हकदार है. उन्होंने 'एक्स' पर लिखा, "हालांकि हम आपके कश्मीर दौरे की सराहना करते हैं, लेकिन यह बेहद निराशाजनक है कि आपके जैसे कद के एक सांसद ने उन लोगों के साथ कोई सार्थक बातचीत नहीं की जिनकी आवाज़ों को लगातार दबाया गया है. कश्मीर प्रतीकात्मक दौरों और सोची-समझी रणनीतिक मुलाकातों से कहीं ज़्यादा का हकदार है."

इसके विपरीत, कुछ 'एक्स' उपयोगकर्ताओं ने थरूर की तारीफ की. राजीव नाम के एक 'एक्स' यूजर ने पोस्ट किया, "आप कांग्रेस पार्टी में इकलौते सच्चे देशभक्त हैं. इसके अलावा, अकेले ऐसे व्यक्ति हैं जिनके पास समझदारी, निष्पक्षता और अपनी बात को स्पष्ट रखने की कला है. मुझे हैरानी होती है कि आप अभी भी कांग्रेस में क्यों हैं? आपको भाजपा के साथ होना चाहिए, भले ही आप उनकी हर बात से सहमत न हों."

शशि थरूर विदेश मामलों की आठ सदस्यीय संसदीय स्थायी समिति का नेतृत्व कर रहे हैं, जो जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के अध्ययन दौरे पर है. अन्य सांसदों में एआईएमआईएम (AIMIM) के असदुद्दीन ओवैसी, अभिनेता से राजनेता बने अरुण गोविल, सनातन पांडे, अरविंद गणपत, मितेश पटेल, विजय बघेल और के. लक्ष्मण शामिल हैं. आधिकारिक तौर पर यह दौरा आज से शुरू होकर 25 जून तक चलेगा, लेकिन थरूर कुछ दिन पहले ही पहुंच गए थे.

खबरों के मुताबिक, यह समिति जम्मू, श्रीनगर, लेह और लद्दाख के कारगिल का दौरा करेगी. जहां वह जमीनी स्थिति का जायजा लेने के लिए पाकिस्तान से सटी अंतरराष्ट्रीय सीमा और नियंत्रण रेखा (LoC) के साथ-साथ पूर्वी लद्दाख में चीन से सटी वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) के पास स्थित गांवों का भी दौरा करेगी.

इसे भी पढ़ेंः

TAGGED:

शशि थरूर कश्मीर विवाद
जम्मू कश्मीर सामान्य स्थिति विवाद
MANOJ SINHA SHASHI THAROOR MEETING
JAMMU KASHMIR NORMALCY ROW
SHASHI THAROOR KASHMIR VISIT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.