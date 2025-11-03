ETV Bharat / bharat

नया विवाद: वंशवादी राजनीति पर शशि थरूर का लेख, निशाने पर नेहरू-गांधी परिवार!

शशि थरूर के लेख की शुरुआत नेहरू-गांधी परिवार और उनके राजनीतिक वंश के संदर्भों से होती है और इस अवधारणा की कड़ी निंदा करते हैं.

Shashi Tharoor Article on Dynastic Politics and Nehru-Gandhi Family Sparks Controversy
कांग्रेस सांसद शशि थरूर (File/ ANI)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : November 3, 2025 at 7:37 PM IST

4 Min Read
तिरुवनंतपुरम: कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने एक नए विवाद को जन्म दिया है. दरअसल थरूर का अंग्रेजी न्यूज वेबसाइट प्रोजेक्ट सिंडिकेट (Project Syndicate) में एक लाख प्रकाशित हुआ है, जिसमें उन्होंने भारत में वंशवादी राजनीति के खतरों पर विस्तार से प्रकाश डाला है.

इस लेख की शुरुआत नेहरू-गांधी परिवार और उनके राजनीतिक वंश के संदर्भों से होती है, लेकिन थरूर ने उनकी खुलकर आलोचना नहीं की है. हालांकि, पूरे लेख में, वह परिवार-आधारित राजनीति की व्यापक अवधारणा की कड़ी निंदा करते हैं. थरूर का तर्क है कि वंशवादी राजनीति भारतीय लोकतंत्र के लिए एक गंभीर खतरा है. उनका कहना है कि जब विरासत योग्यता, प्रतिबद्धता या जमीनी स्तर पर भागीदारी पर हावी हो जाती है, तो शासन और नेतृत्व की गुणवत्ता अनिवार्य रूप से प्रभावित होती है. कांग्रेस सांसद थरूर जोर देकर कहते हैं कि भारत में वंश की तुलना में योग्यता को महत्व देने का समय बहुत पहले बीत चुका है.

लेख की शुरुआत इस बात पर प्रकाश डालते हुए होती है कि कैसे नेहरू-गांधी परिवार दशकों से भारतीय राजनीति पर हावी रहा है. भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से लेकर इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और सोनिया गांधी तक, इस परिवार का स्वतंत्र भारत की राजनीति पर गहरा प्रभाव रहा है. फिर भी, थरूर का तर्क है कि इस निरंतरता ने इस धारणा को भी पुख्ता किया कि राजनीतिक नेतृत्व एक जन्मसिद्ध अधिकार हो सकता है - एक ऐसा विचार जो तब से भारतीय राजनीति के लगभग हर दल, क्षेत्र और स्तर तक फैल गया है.

हालांकि नेहरू-गांधी परिवार का प्रभाव भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तक ही सीमित है, लेकिन वंशवादी राजनीति किसी भी तरह से उन्हीं तक सीमित नहीं है. थरूर कई अन्य उदाहरण देते हैं: ओडिशा में बीजू पटनायक के बेटे नवीन पटनायक; महाराष्ट्र में बाल ठाकरे के बेटे उद्धव ठाकरे और पोते आदित्य ठाकरे; उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव के बेटे अखिलेश यादव; बिहार में दिवंगत रामविलास पासवान के बेटे और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान; जम्मू-कश्मीर में अब्दुल्ला परिवार की तीन पीढ़ियां और मुफ्ती परिवार की दो पीढ़ियां; पंजाब में प्रकाश सिंह बादल के बेटे सुखबीर बादल; तेलंगाना में बीआरएस संस्थापक के. चंद्रशेखर राव के बेटे और बेटी; तमिलनाडु में दिवंगत एम. करुणानिधि के बेटे एमके स्टालिन, जिन्होंने अब अपने ही बेटे को अपना उत्तराधिकारी बनाया है.

थरूर का कहना है कि भारत की साक्षरता दर 81% के करीब है और मोबाइल इंटरनेट की पहुंच 95% से ज्यादा है, ऐसे में पारिवारिक प्रभुत्व के इस स्थाई स्वरूप के पीछे अन्य कारक भी हो सकते हैं. वह बताते हैं कि कुछ अपवादों को छोड़कर, ज्यादातर भारतीय राजनीतिक दल संस्थागत मजबूती के बजाय व्यक्तिगत प्रभाव के इर्द-गिर्द बने हैं.

उन्होंने लिखा है कि एक हालिया अध्ययन में पाया गया है कि 149 परिवारों के सदस्य विभिन्न राज्य विधानसभाओं में विधायक हैं. इसके अलावा, 11 केंद्रीय मंत्रियों और 9 मुख्यमंत्रियों का संबंध किसी ना किसी राजनीतिक परिवार से है. थरूर इस बात पर भी जोर देते हैं कि यह प्रवृत्ति पूरे दक्षिण एशिया में फैली हुई है—पाकिस्तान के भुट्टो और शरीफ परिवार, बांग्लादेश के शेख और जिया परिवार, और श्रीलंका के राजपक्षे और भंडारनायके राजवंशों तक.

हालांकि, गौर करने वाली बात यह है कि थरूर के लेख में भाजपा के भीतर वंशवादी राजनीति का कोई उल्लेख नहीं है. इससे पहले, कांग्रेस सांसद थरूर पार्टी लाइन से हटकर 'ऑपरेशन सिंदूर' पर बयान दे चुके हैं, जिससे कांग्रेस के भीतर उनका विरोध भी हुआ.

