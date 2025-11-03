ETV Bharat / bharat

नया विवाद: वंशवादी राजनीति पर शशि थरूर का लेख, निशाने पर नेहरू-गांधी परिवार!

तिरुवनंतपुरम: कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने एक नए विवाद को जन्म दिया है. दरअसल थरूर का अंग्रेजी न्यूज वेबसाइट प्रोजेक्ट सिंडिकेट (Project Syndicate) में एक लाख प्रकाशित हुआ है, जिसमें उन्होंने भारत में वंशवादी राजनीति के खतरों पर विस्तार से प्रकाश डाला है.

इस लेख की शुरुआत नेहरू-गांधी परिवार और उनके राजनीतिक वंश के संदर्भों से होती है, लेकिन थरूर ने उनकी खुलकर आलोचना नहीं की है. हालांकि, पूरे लेख में, वह परिवार-आधारित राजनीति की व्यापक अवधारणा की कड़ी निंदा करते हैं. थरूर का तर्क है कि वंशवादी राजनीति भारतीय लोकतंत्र के लिए एक गंभीर खतरा है. उनका कहना है कि जब विरासत योग्यता, प्रतिबद्धता या जमीनी स्तर पर भागीदारी पर हावी हो जाती है, तो शासन और नेतृत्व की गुणवत्ता अनिवार्य रूप से प्रभावित होती है. कांग्रेस सांसद थरूर जोर देकर कहते हैं कि भारत में वंश की तुलना में योग्यता को महत्व देने का समय बहुत पहले बीत चुका है.

लेख की शुरुआत इस बात पर प्रकाश डालते हुए होती है कि कैसे नेहरू-गांधी परिवार दशकों से भारतीय राजनीति पर हावी रहा है. भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से लेकर इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और सोनिया गांधी तक, इस परिवार का स्वतंत्र भारत की राजनीति पर गहरा प्रभाव रहा है. फिर भी, थरूर का तर्क है कि इस निरंतरता ने इस धारणा को भी पुख्ता किया कि राजनीतिक नेतृत्व एक जन्मसिद्ध अधिकार हो सकता है - एक ऐसा विचार जो तब से भारतीय राजनीति के लगभग हर दल, क्षेत्र और स्तर तक फैल गया है.

हालांकि नेहरू-गांधी परिवार का प्रभाव भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तक ही सीमित है, लेकिन वंशवादी राजनीति किसी भी तरह से उन्हीं तक सीमित नहीं है. थरूर कई अन्य उदाहरण देते हैं: ओडिशा में बीजू पटनायक के बेटे नवीन पटनायक; महाराष्ट्र में बाल ठाकरे के बेटे उद्धव ठाकरे और पोते आदित्य ठाकरे; उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव के बेटे अखिलेश यादव; बिहार में दिवंगत रामविलास पासवान के बेटे और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान; जम्मू-कश्मीर में अब्दुल्ला परिवार की तीन पीढ़ियां और मुफ्ती परिवार की दो पीढ़ियां; पंजाब में प्रकाश सिंह बादल के बेटे सुखबीर बादल; तेलंगाना में बीआरएस संस्थापक के. चंद्रशेखर राव के बेटे और बेटी; तमिलनाडु में दिवंगत एम. करुणानिधि के बेटे एमके स्टालिन, जिन्होंने अब अपने ही बेटे को अपना उत्तराधिकारी बनाया है.