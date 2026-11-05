शरजील इमाम, उमर खालिद ने 2020 के दिल्ली दंगों से जुड़े UAPA मामले में जमानत के लिए SC में अर्जी दी
दिल्ली दंगा साजिश मामले में जमानत देने से दिल्ली हाई कोर्ट के इनकार को शरजील इमाम, उमर खालिद ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है.
By Sumit Saxena
Published : November 5, 2026 at 7:11 PM IST
नई दिल्ली : दिल्ली दंगों की साजिश के मामले के आरोपी उमर खालिद और शरजील इमाम ने जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दी है.
इमाम ने वकील फौजिया शकील के जरिए सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दी. सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट के मुताबिक, इमाम की अर्जी अभी सुनवाई के लिए किसी पीठ के सामने लिस्ट नहीं हुई है. अर्जी 4 नवंबर को फाइल की गई थी. खालिद ने 2020 के दिल्ली दंगों से जुड़े बड़े षड्यंत्र के मामले में जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट में भी अर्जी दी थी.
हाल ही में, दिल्ली हाई कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई करने से मना कर दिया. खालिद ने कहा है कि जमानत देने पर सुप्रीम कोर्ट की एक साल की रोक जल्द ही खत्म होने वाली है. उनकी दलील में कहा गया कि अभियोग पक्ष द्वारा संरक्षित गवाहों की जांच के लिए कोर्ट द्वारा लगाई गई शर्त 5 जनवरी, 2027 तक पूरी नहीं हो सकती.
लंबे समय तक जेल में रहने के कारण, उन्होंने जमानत मांगी. दिल्ली हाई कोर्ट ने 30 सितंबर को एक्टिविस्ट उमर खालिद और इमाम को फरवरी 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों के पीछे "बड़ी साजिश" के यूएपीए के तहत एक केस में जमानत देने से मना कर दिया.
आरोपियों ने अपनी अर्जी में कहा कि उन्हें जमानत मिलनी चाहिए क्योंकि अभियोग पक्ष संरक्षित गवाहों से पूछताछ करने में फेल रहा है और सुप्रीम कोर्ट द्वारा लगाई गई एक साल की रोक खत्म होने वाली है.
हाई कोर्ट ने कहा कि वह सुप्रीम कोर्ट के 5 जनवरी के आदेश में बदलाव नहीं कर सकता, जिसमें दोनों आरोपियों से कहा गया था कि वे या तो संरक्षित गवाहों की जांच पूरी होने पर या एक साल की सजा खत्म होने पर, जो भी पहले हो, जमानत मांग लें.
खालिद और इमाम ने ट्रायल कोर्ट के 4 जुलाई के फैसले को चुनौती देते हुए हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जिसमें उनकी गिरफ्तारी के बाद तीसरी बार उनकी जमानत अर्जी खारिज कर दी गई थी.
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