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शरजील इमाम, उमर खालिद ने 2020 के दिल्ली दंगों से जुड़े UAPA मामले में जमानत के लिए SC में अर्जी दी

सुप्रीम कोर्ट ( ANI )

By Sumit Saxena 2 Min Read

नई दिल्ली : दिल्ली दंगों की साजिश के मामले के आरोपी उमर खालिद और शरजील इमाम ने जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दी है.

इमाम ने वकील फौजिया शकील के जरिए सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दी. सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट के मुताबिक, इमाम की अर्जी अभी सुनवाई के लिए किसी पीठ के सामने लिस्ट नहीं हुई है. अर्जी 4 नवंबर को फाइल की गई थी. खालिद ने 2020 के दिल्ली दंगों से जुड़े बड़े षड्यंत्र के मामले में जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट में भी अर्जी दी थी.