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चचेरे भाई की शादी में शामिल होने बिहार पहुंचा शरजील इमाम, 7 दिन की मिली है अंतरिम जमानत

शरजील के पहुंचते ही घर पर बढ़ी आवाजाही ( ETV Bharat )

शरजील के भाई मुजम्मिल इमाम ने कहा कि परिवार को अदालत पर भरोसा है. उन्होंने कहा, "देर ही सही, एक दिन इंसाफ जरूर मिलेगा." परिवार के मुताबिक शरजील को सीमित अवधि के लिए मिली यह राहत उनके लिए भावुक और राहत भरा मौका है.

अदालत से मिली राहत के तहत शरजील इमाम निर्धारित अवधि के दौरान अपने चचेरे भाई के शादी समारोह में शामिल होंगे. जमानत की अवधि समाप्त होने के बाद उन्हें अदालत के निर्देश के अनुसार वापस जेल लौटना होगा.

शरजील इमाम के भाई मुजम्मिल इमाम ने बताया कि शरजील के काको पहुंचने की खबर मिलते ही घर और आसपास के इलाके में परिजनों व करीबियों की आवाजाही बढ़ गई. अंतरिम जमानत मिलने से परिवार में खुशी का माहौल है. परिजनों ने इसे भावुक और राहत भरा पल बताया.

"7 दिन की अंतरिम जमानत मिली है. उनके आने की खुशी हम सभी को है. चचेरे भाई की शादी में शरीक होने के लिए आए हैं. उम्मीद है कि कोर्ट हमें इंसाम देगी. देर से ही सही. शादी में अगर बेटा नहीं होता तो मां के लिए ये शादी फीकी रहती. अब शरजील भाई आए हैं घर के वो बड़े मेंबर हैं. 7 तारीख को शादी है."- मुजम्मिल इमाम, शरजील इमाम के भाई

पहले भी भाई की शादी में मिली थी अंतरिम जमानत

इससे पहले भी शरजील इमाम को अपने भाई की शादी में शामिल होने के लिए अंतरिम जमानत मिली थी. उस दौरान अदालत ने उनके सामने कई शर्तें रखी थीं. इस बार भी अदालत ने उन्हें केवल पारिवारिक समारोह में शामिल होने के उद्देश्य से सीमित अवधि के लिए अंतरिम राहत दी है.

दिल्ली दंगा मामले में लंबे समय से जेल में बंद

शरजील इमाम दिल्ली दंगा मामले में साजिश के आरोप में लंबे समय से जेल में बंद है. वर्ष 2020 में CAA और NRC के विरोध में जारी प्रदर्शनों के दौरान उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हुए दंगों से जुड़े मामले में उन पर आरोप हैं. जमानत अवधि पूरी होने के बाद उन्हें अदालत के निर्देशों के अनुसार आगे की कानूनी प्रक्रिया का सामना करना होगा.

JNU के पूर्व शोधार्थी है शरजील इमाम

शरजील इमाम दिल्ली स्थित जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (JNU) के पूर्व शोधार्थी छात्र है. उन्होंने IIT बॉम्बे से पढ़ाई की और इसके बाद JNU में आधुनिक इतिहास में शोध किया.

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