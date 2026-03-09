दिल्ली दंगा केस: शरजील इमाम को 10 दिन की अंतरिम जमानत, भाई की शादी में होंगे शामिल
कोर्ट ने कई शर्तों के साथ अंतरिम जमानत पर मुहर लगाई. इस दौरान शरजील इमाम को सोशल मीडिया का इस्तेमाल नहीं करने का आदेश है
Published : March 9, 2026 at 4:52 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली की कड़कड़डूमा ने दिल्ली दंगों की साजिश रचने के आरोपी शरजील इमाम को अपने छोटे भाई की शादी में शामिल होने के लिए 10 दिनों की अंतरिम जमानत दे दी है. कोर्ट ने शरजील इमाम को 50 हजार रुपये के मुचलके पर अंतरिम जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया.
कोर्ट ने शरजील इमाम को 20 मार्च के 30 मार्च तक की अंतरिम जमानत दी है. कोर्ट ने शरजील इमाम को निर्देश दिया कि वो अंतरिम जमानत के दौरान मीडिया से कोई बात नहीं करेगा. कोर्ट ने शरजील इमाम को इस दौरान सोशल मीडिया का उपयोग नहीं करने का भी निर्देश दिया.
कोर्ट ने कहा कि अंतरिम जमानत के दौरान शरजील इमाम अपने परिवार के सदस्यों के अलावा किसी से भी मुलाकात नहीं करेगा और अपने भाई के शादी वाले घर में ही रहेगा.
A Delhi court has granted 10 days’ interim bail to former JNU scholar Sharjeel Imam to enable him to attend his younger brother’s wedding and spend time with his ailing mother.— ANI (@ANI) March 9, 2026
The relief was granted by Additional Sessions Judge Sameer Bajpai of the Karkardooma Courts in a case…
कोर्ट ने शरजील इमाम को 30 मार्च को सरेंडर करने का आदेश दिया. शरजील इमाम ने अपने छोटे भाई की शादी के लिए चार हफ्ते की अंतरिम जमानत की मांग की थी. शरजील इमाम ने अंतरिम जमानत याचिका में अपनी बीमार मां का भी हवाला दिया था.
बता दें कि 5 जनवरी को को सुप्रीम कोर्ट ने शरजील इमाम की जमानत याचिका खारिज किया था. सुप्रीम कोर्ट ने शरजील इमाम के साथ ही उमर खालिद की जमानत याचिका भी खारिज कर दिया था. सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि दोनों आरोपियों की इस साजिश में केंद्रीय भूमिका है.
बता दें कि शरजील इमाम को 25 अगस्त 2020 को बिहार से गिरफ्तार किया गया था. दिल्ली पुलिस ने शरजील इमाम के खिलाफ UAPA के तहत दाखिल चार्जशीट में कहा है कि शरजील इमाम ने नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ विरोध प्रदर्शन को अखिल भारतीय स्तर पर ले जाने के लिए बेताब था और ऐसा करने की जी तोड़ कोशिश कर रहा था.
शरजील इमाम के खिलाफ दाखिल चार्जशीट में कहा गया कि शरजील इमाम ने केंद्र सरकार के खिलाफ घृणा फैलाने और हिंसा भड़काने के लिए भाषण दिया जिसकी वजह से दिसंबर 2019 में हिंसा हुई. दिल्ली पुलिस ने कहा है कि नागरिकता संशोधन कानून के विरोध की आड़ में गहरी साजिश रची गई थी. इस कानून के खिलाफ मुस्लिम बहुल इलाकों में प्रचार किया गया. यह प्रचार किया गया कि मुस्लिमों की नागरिकता चली जाएगी और उन्हें डिटेंशन कैंप में रखा जाएगा.
ये भी पढ़ें- 'उमर खालिद मेरा गुरु नहीं...'; दिल्ली की अदालत में शरजील इमाम ने ऐसा क्यों कहा ?
ये भी पढ़ें- 2020 दिल्ली दंगों के आरोपियों उमर-शरजील को नहीं मिली बेल, बाकी 5 आरोपियों को जमानत