गठबंधन में कोई समस्या नहीं... लेकिन सत्ता में हिस्सेदारी तमिलनाडु के लिए सही नहीं, एमके स्टालिन की दो टूक

चेन्नई: कांग्रेस जहां खुलेआम सत्ता में हिस्सेदारी की मांग कर रही है, वहीं तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने इसके जवाब में एक बयान दिया है. उन्होंने साफ कहा है कि सत्ता में हिस्सेदारी की बात तमिलनाडु के लिए सही नहीं है.

तमिलनाडु विधानसभा चुनाव पास आने के साथ ही डीएमके-कांग्रेस गठबंधन में एक तरह की हलचल मची हुई है. कांग्रेस, जो इस चुनाव में ज़्यादा सीटें देने पर जोर दे रही है, उसने भी सत्ता में हिस्सेदारी की बड़ी मांग की है.

हालांकि, डीएमके की तरफ से अभी तक कोई जवाब या टिप्पणी नहीं की गई है. इसके अलावा, डीएमके ने आज तक कांग्रेस के साथ सीट-शेयरिंग पर बातचीत नहीं की है. इससे यह सवाल भी उठ रहा है कि क्या DMK-कांग्रेस गठबंधन जारी रहेगा.

मुख्यमंत्री स्टालिन ने पहली बार इस मुद्दे पर अपनी चुप्पी तोड़ी है. मुख्यमंत्री स्टालिन आज एक अंग्रेजी अखबार की तरफ से चेन्नई में हुए एक कॉन्क्लेव में शामिल हुए थे. उस समय, मॉडरेटर ने कांग्रेस के 'सत्ता में हिस्सेदारी' नारे पर सवाल उठाया. इसका जवाब देते हुए एम.के. स्टालिन ने कहा, "सत्ता में हिस्सेदारी का तर्क तमिलनाडु के लिए सही नहीं है. DMK यह जानती है, कांग्रेस यह जानती है. सत्ता में हिस्सेदारी का तर्क हमारे गठबंधन को तोड़ने के लिए बीच के लोगों की एक साजिश है."

तमिलनाडु एक ऐसा राज्य है जो राज्य में ऑटोनॉमी की फिलॉसफी पर जोर देता है, सेंटर में फेडरलिज्म. इसलिए, सत्ता में हिस्सेदारी यहां सही नहीं है. गठबंधन में दूसरी पार्टियां यह जानती हैं. उन्होंने भी इसे मान लिया है. उन्होंने कहा कि, यह यह भ्रम पैदा करने की कोशिश है कि गठबंधन के अंदर उथल-पुथल है. स्टालिन ने कहा कि, डीएमके गठबंधन में कोई समस्या नहीं है. हमारे बीच अच्छी समझ है. उन्होंने कहा कि, डीएमके कांग्रेस के साथ गठबंधन करके ही चुनाव का सामना करेगी.