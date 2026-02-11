गठबंधन में कोई समस्या नहीं... लेकिन सत्ता में हिस्सेदारी तमिलनाडु के लिए सही नहीं, एमके स्टालिन की दो टूक
कांग्रेस तमिलनाडु में सत्ता में हिस्सेदारी की बात कर रही है. वहीं स्टालिन ने इस मसले पर अपना पक्ष रखा है.
Published : February 11, 2026 at 6:22 PM IST
चेन्नई: कांग्रेस जहां खुलेआम सत्ता में हिस्सेदारी की मांग कर रही है, वहीं तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने इसके जवाब में एक बयान दिया है. उन्होंने साफ कहा है कि सत्ता में हिस्सेदारी की बात तमिलनाडु के लिए सही नहीं है.
तमिलनाडु विधानसभा चुनाव पास आने के साथ ही डीएमके-कांग्रेस गठबंधन में एक तरह की हलचल मची हुई है. कांग्रेस, जो इस चुनाव में ज़्यादा सीटें देने पर जोर दे रही है, उसने भी सत्ता में हिस्सेदारी की बड़ी मांग की है.
हालांकि, डीएमके की तरफ से अभी तक कोई जवाब या टिप्पणी नहीं की गई है. इसके अलावा, डीएमके ने आज तक कांग्रेस के साथ सीट-शेयरिंग पर बातचीत नहीं की है. इससे यह सवाल भी उठ रहा है कि क्या DMK-कांग्रेस गठबंधन जारी रहेगा.
स्टालिन ने तोड़ी चुप्पी
मुख्यमंत्री स्टालिन ने पहली बार इस मुद्दे पर अपनी चुप्पी तोड़ी है. मुख्यमंत्री स्टालिन आज एक अंग्रेजी अखबार की तरफ से चेन्नई में हुए एक कॉन्क्लेव में शामिल हुए थे. उस समय, मॉडरेटर ने कांग्रेस के 'सत्ता में हिस्सेदारी' नारे पर सवाल उठाया. इसका जवाब देते हुए एम.के. स्टालिन ने कहा, "सत्ता में हिस्सेदारी का तर्क तमिलनाडु के लिए सही नहीं है. DMK यह जानती है, कांग्रेस यह जानती है. सत्ता में हिस्सेदारी का तर्क हमारे गठबंधन को तोड़ने के लिए बीच के लोगों की एक साजिश है."
'तमिलनाडु में सही नहीं'
तमिलनाडु एक ऐसा राज्य है जो राज्य में ऑटोनॉमी की फिलॉसफी पर जोर देता है, सेंटर में फेडरलिज्म. इसलिए, सत्ता में हिस्सेदारी यहां सही नहीं है. गठबंधन में दूसरी पार्टियां यह जानती हैं. उन्होंने भी इसे मान लिया है. उन्होंने कहा कि, यह यह भ्रम पैदा करने की कोशिश है कि गठबंधन के अंदर उथल-पुथल है. स्टालिन ने कहा कि, डीएमके गठबंधन में कोई समस्या नहीं है. हमारे बीच अच्छी समझ है. उन्होंने कहा कि, डीएमके कांग्रेस के साथ गठबंधन करके ही चुनाव का सामना करेगी.
स्टालिन ने आगे कहा कि, केंद्रीय बजट में तमिलनाडु को जीरो दिया गया था. आने वाले चुनाव में एनडीए को भी वही जीरो दिया जाएगा. उन्होंने कहा कि, केंद्र गवर्नर का इस्तेमाल करके तमिलनाडु का राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश कर रही है. उन्होंने कहा कि, भाजपा उन सभी लोगों को एक साथ लाकर चुनाव का सामना करने आई है जिन पर भ्रष्टाचार के दाग हैं और जो झूठ फैला रहे हैं. इस भ्रष्ट गठबंधन को डबल इंजन का नाम भी दिया गया है.
हिम्मत कहां से आई?
स्टालिन ने कहा कि, जहां तक भाजपा की बात है, वे नफरत फैलाना चाहते हैं, परेशाना खड़ी करना चाहते हैं. उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि, तमिलनाडु की तरह असम में भी चुनाव आने वाले हैं. इसे देखते हुए असम भाजपा ने अपने सोशल मीडिया पेज पर एक वीडियो जारी किया. इसमें असम के मुख्यमंत्री कुछ खास समुदाय के लोगों की तस्वीरों पर बंदूक तानते दिखाई दे रहे हैं. स्टालिन ने पूछा कि, उन्हें ऐसा सीन करने की हिम्मत कहां से मिली.
स्टालिन ने आगे कहा कि, क्या किसी ने सोचा होगा कि भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में यह सब होगा. उन्हें लगता है कि पूरे इंडिया में यही हालत होनी चाहिए. उन्हें दो चीजों का समर्थन है... एक, गुलामी; दूसरी, बदनामी. उन्होंने कहा कि, तमिलनाडु को फंड और इंसाफ दोनों मिलेगा, जिसका वह हकदार है.
