ETV Bharat / bharat

फडणवीस महाराष्ट्र में सूखा घोषित करें, प्रभावित किसानों को आर्थिक सहायता दें : शरद पवार

खेती के एरिया की बात करें तो पिछले साल अगस्त के आखिर तक विदर्भ में 50.04 लाख हेक्टेयर में बुआई पूरी हो गई थी, लेकिन इस साल यह आंकड़ा घटकर 47.50 लाख हेक्टेयर रह गया है. मराठवाड़ा इलाके में पिछले साल 4.821 मिलियन हेक्टेयर में बुआई हुई थी, इस साल यह आंकड़ा घटकर 4.619 मिलियन हेक्टेयर रह गया.

बुवाई में कमी जून से अगस्त तक क्षेत्रीय औसत वर्षा की कमी के विश्लेषण से पता चलता है कि मराठवाड़ा में 69 प्रतिशत, विदर्भ में 61 प्रतिशत, कोंकण में 33 प्रतिशत और पश्चिमी तथा उत्तरी महाराष्ट्र के कुछ जिलों में 26 प्रतिशत की कमी हुई है.

इसके अलावा 1 जून से 15 सितंबर के बीच राज्य में केवल 748 मिलीमीटर बारिश हुई - जो औसत की तुलना में 19 प्रतिशत कम है. मुंबई, रायगढ़, पालघर और विदर्भ के कुछ जिलों को छोड़कर, ज़्यादातर महाराष्ट्र में हालात बहुत खराब हैं. कुछ जिलों में पिछले तीन महीनों में बारिश में लगभग 60 प्रतिशत की कमी देखी गई है. पूर्व केंद्रीय कृषि मंत्री ने इस बात की ओर ध्यान दिलाया कि तालुका स्तर पर स्थिति और भी गंभीर है.

राज्य में बारिश की कमी पर जोर देते हुए पवार ने कहा कि इस साल किसान बहुत परेशान हैं क्योंकि ज़्यादातर इलाकों में बारिश की कमी हुई है. राज्य के 36 जिलों में से 31 में औसत से काफी कम बारिश दर्ज की गई है.

इसीक्रम में शरद पवार ने मुख्यमंत्री फडणवीस को एक पत्र लिखा है. पत्र में किसानों की समस्याओं और बारिश में कमी के साथ ही स्थिति से निपटने के उपाय भी सुझाए हैं.

मुंबई : राज्य में कम बारिश की वजह से गंभीर हालात बन गए हैं. इसी को देखते हुए, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार) के अध्यक्ष शरद पवार ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से अपील की है कि वह कम बारिश का सामना कर रहे तालुकाओं को सूखा घोषित करने के साथ ही प्रभावित किसानों को कम से कम 50 हजार रुपये प्रति हेक्टेयर की दर से आर्थिक सहायता प्रदान करें.

खड़ी फसलें सूखीं

सोयाबीन, कपास, मोती बाजरा (बाजरा), मक्का, अरहर (अरहर), मूंग (हरा चना), और उड़द (काला चना) शामिल हैं, बारिश की कमी के कारण सूख गई हैं. शरद पवार ने अपने पत्र में कहा कि कीट और रोग संक्रमण भी काफी बढ़ गया है.

हालात बिगड़ने का डर

विश्व मौसम विज्ञान संगठन के अनुसार, अल नीनो का असर बढ़ रहा है, और इसका असर 2027 तक रहने की उम्मीद है. ये बहुत गंभीर मामले हैं. इसलिए, चिंता है कि खेती, पीने का पानी और जानवरों के चारे से जुड़े मामले और मुश्किल होते जाएंगे. इसी क्रम में, राज्य में सूखा घोषित करना और औपचारिक मानदंड पूरा होने का इंतजार किए बिना तुरंत उपाय लागू करना जरूरी है. शरद पवार ने उम्मीद जताई कि मुख्यमंत्री किसानों, खेत मजदूरों, जानवरों और गांव के लोगों के सामने मौजूद हालात की गंभीरता को समझते हुए एक अच्छा फैसला लेंगे और तुरंत जरूरी कदम उठाएंगे.

तत्काल सूखा घोषित किया जाए

गंभीर संकट का सामना कर रहे तालुकाओं को तुरंत सूखा प्रभावित के रूप में नामित किया जाना चाहिए, और सूखा राहत लाभ उन तक पहुंचाया जाना चाहिए. किसानों को कम से कम 50 हजार रुपये प्रति हेक्टेयर की दर से आर्थिक सहायता दी जानी चाहिए और हर खेत मजदूर परिवार को 25 हजार रुपये दिए जाने चाहिए.

उन्होंने कहा कि लोन माफी स्कीम तुरंत लागू होनी चाहिए, और फसल लोन बिना किसी देरी के मिलना चाहिए. लोन चुकाने वाले किसानों को मिलने वाला प्रोत्साहन अनुदान 50,000 से बढ़ाकर 1 लाख रुपये किया जाना चाहिए. इसके अलावा, जिन किसानों ने 2025-2026 सीजन के लिए फसल लोन लिया था और इस साल डिफ़ॉल्ट कर दिया है, उन्हें भी लोन माफी स्कीम में शामिल किया जाना चाहिए.

किसानों मिले फसल बीमा कवरेज

'एक रुपये में फसल बीमा' स्कीम को पिछली तारीख से लागू किया जाना चाहिए. किसानों को फसल बीमा कवरेज दिया जाना चाहिए. इसके अलावा, पिछले साल बेमौसम बारिश से हुए नुकसान के लिए घोषित 17,000 रुपये प्रति हेक्टेयर की फसल बीमा राहत तुरंत दी जानी चाहिए. सूखे जैसे हालात का सामना कर रहे तालुका में, खेती से जुड़े, पानी बचाने वाले और दूसरे काम करने के लिए रोजगार गारंटी स्कीम के तहत खास स्कीमें लागू की जानी चाहिए.

पानी के टैंकरों का इंतजाम करे सरकार

बागों को बचाने के लिए पानी के टैंकरों का भी इंतजाम किया जाना चाहिए. पीने के पानी की कमी वाले गांवों में जरूरत के हिसाब से सरकारी पानी के टैंकर भेजे जाने चाहिए. चारे के कैंप, जानवरों के लिए पीने का पानी, और जरूरी जानवरों की देखभाल की सेवाएं तुरंत उपलब्ध कराई जानी चाहिए. क्योंकि सूखे के दौरान बिजली की कटौती की समस्या बढ़ जाती है, इसलिए ऊर्जा विभाग के जरिए एक विशेष अभियान शुरू किया जाना चाहिए ताकि बिजली ट्रांसफ़ॉर्मर की मरम्मत समय पर पूरी हो सके.

कंट्रोल रूम बनाया जाना चाहिए

हर जिले में बारिश, फसल की हालत, पानी की कमी, चारे की उपलब्धता और जानवरों की हालत पर नजर रखने के लिए कंट्रोल रूम बनाए जाने चाहिए. सूखे जैसे हालात से प्रभावित तालुका में मौजूद स्कूलों, कॉलेजों और दूसरे शिक्षण संस्थानों में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स की पूरी ट्यूशन फीस माफ करने का तुरंत फैसला लिया जाना चाहिए.

ये भी पढ़ें- सुप्रीम कोर्ट ने शिवसेना चुनाव चिह्न विवाद को लेकर विधानसभा में बहुमत परीक्षण पर सवाल उठाए