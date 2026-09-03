ETV Bharat / bharat

आम आदमी की बढ़ रही हैं मुश्किलें, शरद पवार ने GDP डेटा को लेकर मोदी सरकार की आलोचना की

शरद पवार ने कहा कि, महंगाई सीधे तौर पर परिवार के बजट पर असर डाल रही है.

sharad-pawar-slams-modi-govt-over-gdp-data-and-rural-inflation-in-baramati
शरद पवार, अध्यक्ष राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 3, 2026 at 6:15 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

बारामती (महाराष्ट्र): राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी एसपी) के अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री शरद पवार (Sharad Pawar) ने देश की अर्थव्यवस्था, बढ़ती महंगाई, सूखे के हालात, चीनी को लेकर मार्केट में अनिश्चितता और राज्य के अंदर राजनीतिक घटनाक्रम पर खुलकर बात की. आज बारामती में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने केंद्र की आर्थिक नीतियों पर सवाल उठाए.

जहां पीएम नरेंद्र मोदी ने सकल घरेलू उत्पाद (GDP) ग्रोथ का आंकड़ा 7.8 प्रतिशत बताया है, वहीं पवार ने सरकार की आर्थिक नीतियों पर सवाल उठाते हुए कहा कि इन आंकड़ों के पीछे की असलियत बिल्कुल अलग है. सरकार देश की अर्थव्यवस्था की बहुत सकारात्मक छवि दिखा रही है. हालांकि, पवार ने कहा, "सबसे जरूरी सवाल यह है कि आम नागरिक को असल में इससे कितना फायदा हो रहा है."

उन्होंने कहा कि हालांकि 7.8 प्रतिशत की जीडीपी ग्रोथ रेट का इस्तेमाल एक मजबूत अर्थव्यवस्था दिखाने के लिए किया जा रहा है, लेकिन जमीनी हालात कुछ और ही कहानी बताते हैं. बढ़ती महंगाई का बोझ आम परिवारों के वित्त पर भारी पड़ रहा है. लोग रोजाना के घरेलू खर्चों का प्रबंधन करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, और पवार ने महंगाई और शिक्षा जैसी बुनियादी चिंताओं से ध्यान हटाने के लिए दूसरे मुद्दे उठाने के तरीके की आलोचना की.

पवार ने कहा, "महंगाई सीधे तौर पर परिवार के बजट पर असर डाल रही है. जैसे-जैसे रोजमर्रा की जरूरी चीजों, पढ़ाई और दूसरी चीजों की कीमतें बढ़ रही हैं, आम आदमी की मुश्किलें बढ़ रही हैं. जहां अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अर्थव्यवस्था की अच्छी छवि बन रही है, वहीं देश के अंदर आम लोगों की दिक्कतों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता."

उन्होंने नागरिकों के विरोध करने के लोकतांत्रिक अधिकार और प्रशासन की भूमिका पर भी टिपण्णी की. उन्होंने कहा, "अगर जनता को अपनी मांगों के लिए आंदोलन करने के लिए मजबूर किया जाता है और प्रशासन फैसले लेने में देरी करता है, तो न्यायतंत्र के दखल देने का समय आ गया है."

पवार ने आगे कहा कि यह बात कि सुप्रीम कोर्ट को प्रशासनिक फैसलों पर चिंता जाहिर करनी पड़ी, यह एक ऐसा मामला है जिस पर सरकार को गंभीरता से सोचने की जरूरत है.

इस बीच, जब शिवसेना विधायक से जुड़े अयोग्यता केस के बारे में पूछा गया, तो पवार ने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया. उन्होंने कहा कि चूंकि फैसला अभी तक घोषित नहीं हुआ है, इसलिए प्रक्रिया खत्म होने से पहले कोई बयान देना ठीक नहीं होगा. शरद पवार ने घोषणा किया कि पीएम नरेंद्र मोदी अक्टूबर में बारामती आने वाले हैं. पवार ने कहा कि प्रधानमंत्री विद्या प्रतिष्ठान में 'नक्षत्र' प्रोजेक्ट का दौरा करेंगे. उन्होंने कहा कि यह देश में अपनी तरह का पहली परियोजना है.

पीएम मोदी ने पहले एक फैमिली इवेंट के दौरान प्रोजेक्ट का शुरुआती प्रेजेंटेशन देखा था. पवार ने साफ किया कि अब उनकी मौजूदगी में एक विस्तृत प्रस्तुति और आधिकारिक उद्घाटन होगा. पवार ने कहा, "राज्य के कई हिस्सों में बारिश की कमी ने खेती के लिए एक बड़ा संकट पैदा कर दिया है. इससे आने वाले शुगर सीजन से पहले गन्ने के उत्पादन पर बुरा असर पड़ने की संभावना है। ऐसे में, यह जरूरी है कि किसानों को उनकी उत्पादन लागत के आधार पर सही कीमत मिले."

उन्होंने कहा कि चीनी की कीमतों और बाजार की अनिश्चितताओं को देखते हुए, नए सीजन से पहले चीनी आयात करने पर विचार करना पूरी तरह से गलत होगा. शरद पवार ने डेयरी सेक्टर में मिलावट के खिलाफ आईएएस अधिकारी तुकाराम मुंढे की कार्रवाई के बारे में सकारात्मक राय जताई. उन्होंने कहा कि सख्त प्रशासनिक कार्रवाई से दूध के व्यापार में मिलावट पर रोक लगी है, जिससे डेयरी किसानों को सीधा फायदा हो रहा है. उन्होंने पत्रकारों की इस बात को माना कि दूध, जो पहले लगभग 60 रुपये में बिकता था, अब 80 रुपये तक मिल रहा है.

उन्होंने कहा कि अगर ग्राहकों को अच्छी क्वालिटी का दूध मिलने का भरोसा दिया जाए, तो वे इसके लिए ज्यादा कीमत देने को तैयार हैं. इस बीच, पवार ने राजस्व मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटिल की आलोचना का तीखा जवाब दिया, जिन्होंने 1994 की घटनाओं का जिक्र किया था. विखे पाटिल के आरोपों पर पलटवार करते हुए पवार ने कहा, "आज जो लोग मेरी आलोचना कर रहे हैं, उनमें से कई पिछले 25 से 26 सालों से सत्ता में हैं."

महंगाई, शिक्षा, सूखा और खेती-बाड़ी के सेक्टर की चुनौतियां, ये ऐसे अहम मुद्दे हैं जिनका सामना अभी राज्य और देश दोनों कर रहे हैं. शरद पवार ने सभी से सिर्फ राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप से आगे बढ़कर, आम आदमी को इन मुश्किलों से उबारने में मदद करने के लिए मिलकर कोशिश करने की अपील की. ​​बारामती में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान केंद्र की आर्थिक नीतियों से लेकर राज्य में सूखे की स्थिति, चीनी और डेयरी इंडस्ट्री और राजनीतिक झगड़ों तक, कई मुद्दों पर उनकी साफ टिप्पणियों ने राजनीतिक हलकों में जोरदार चर्चा छेड़ दी है.

ये भी पढ़ें: PM मोदी ने पहली तिमाही में 7.8% GDP विकास दर को सराहा, इसे देश की 'सामूहिक शक्ति' का परिणाम बताया

TAGGED:

SHARAD PAWAR IN BARAMATI
NATIONALIST CONGRESS PARTY
GDP DATA
RURAL INFLATION IN BARAMATI
SHARAD PAWAR SLAMS MODI GOVT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.