ETV Bharat / bharat

एनडीए में NCP-SP के मर्जर पर शरद पवार का बड़ा बयान, कहा ...

बारामती (महाराष्ट्र): महाराष्ट्र की राजनीति में उठापटक की खबरें बहुत तेजी से चल रही हैं. जानकारी के मुताबिक नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी (NCP) के दोनों धड़ों में हलचल देखी जा रही है. सूत्रों से खबरे मिली हैं कि भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि दोनों गुट पहले आपस में विलय करें फिर उसके बाद एनडीए में शामिल हो जाए. इस पर नेशनल कांग्रेस पार्टी (NCP) के अध्यक्ष शरद पवार ने बयान दिया है.

उन्होंने आज शनिवार को अपनी पार्टी में फूट की खबरों के बीच चुप रहने का फैसला किया. उन्होंने इन अटकलों को यह कहकर खारिज कर दिया कि अभी इस बारे में बात करने का कोई टॉपिक नहीं है. एनसीपी के दोनों गुटों को एनडीए में शामिल करने की बड़ी वजह परिसीमन बिल है. अगर केंद्र परिसीमन बिल पास कराना चाहती है तो उसे एनसीपी (SP) के नौ सांसदों का समर्थन चाहिए. इनके बिना बिल पास कराना संभव नहीं होगा.

बीजेपी चाहती है कि एनसीपी मिलकर एनडीए में शामिल हो. उसका यह भी तर्क है कि वह एनसीपी (शरद पवार गुट) को अलग से शामिल नहीं करना चाहती. सीनियर लीडर शरद पवार का सधा हुआ जवाब जून के मुकाबले उनके लहजे में एक बड़ा बदलाव दिखाता है, जब उन्होंने अंदरूनी झगड़े की अफवाहों को पूरे भरोसे के साथ खारिज करते हुए कहा था कि शिवसेना (UBT) जैसे विरोधी गुट टूट गए हैं, लेकिन उनका अपना खेमा पूरी तरह से एकजुट है. उन्होंने आग कहा था कि शिवसेना (UBT) के सांसद अलग हो गए हैं, लेकिन हमारा कोई भी सांसद अलग नहीं होगा.