एनडीए में NCP-SP के मर्जर पर शरद पवार का बड़ा बयान, कहा ...
नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष शरद पवार ने आज बड़ा बयान दिया है. विस्तार से पढ़ें.
Published : July 18, 2026 at 12:02 PM IST
बारामती (महाराष्ट्र): महाराष्ट्र की राजनीति में उठापटक की खबरें बहुत तेजी से चल रही हैं. जानकारी के मुताबिक नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी (NCP) के दोनों धड़ों में हलचल देखी जा रही है. सूत्रों से खबरे मिली हैं कि भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि दोनों गुट पहले आपस में विलय करें फिर उसके बाद एनडीए में शामिल हो जाए. इस पर नेशनल कांग्रेस पार्टी (NCP) के अध्यक्ष शरद पवार ने बयान दिया है.
उन्होंने आज शनिवार को अपनी पार्टी में फूट की खबरों के बीच चुप रहने का फैसला किया. उन्होंने इन अटकलों को यह कहकर खारिज कर दिया कि अभी इस बारे में बात करने का कोई टॉपिक नहीं है. एनसीपी के दोनों गुटों को एनडीए में शामिल करने की बड़ी वजह परिसीमन बिल है. अगर केंद्र परिसीमन बिल पास कराना चाहती है तो उसे एनसीपी (SP) के नौ सांसदों का समर्थन चाहिए. इनके बिना बिल पास कराना संभव नहीं होगा.
बीजेपी चाहती है कि एनसीपी मिलकर एनडीए में शामिल हो. उसका यह भी तर्क है कि वह एनसीपी (शरद पवार गुट) को अलग से शामिल नहीं करना चाहती. सीनियर लीडर शरद पवार का सधा हुआ जवाब जून के मुकाबले उनके लहजे में एक बड़ा बदलाव दिखाता है, जब उन्होंने अंदरूनी झगड़े की अफवाहों को पूरे भरोसे के साथ खारिज करते हुए कहा था कि शिवसेना (UBT) जैसे विरोधी गुट टूट गए हैं, लेकिन उनका अपना खेमा पूरी तरह से एकजुट है. उन्होंने आग कहा था कि शिवसेना (UBT) के सांसद अलग हो गए हैं, लेकिन हमारा कोई भी सांसद अलग नहीं होगा.
Baramati, Maharashtra: On the loan waiver to farmers, NCP SP Chief Sharad Pawar says, "The government have given the new date. The state government should have adhered to the deadlines it had announced earlier. Now that the government has given a fresh deadline, we will wait… pic.twitter.com/f3B7IiLmVd— ANI (@ANI) July 18, 2026
खास बात यह है कि पार्टी की कार्यकारी अध्यक्ष सुप्रिया सुले ने भी एनडीए (NDA) के साथ किसी भी तरह के गठबंधन, मर्जर या बैकडोर बातचीत से इनकार कर दिया. सोशल मीडिया 'एक्स' पर पोस्ट शेयर करते हुए सुले ने साफ किया कि पार्टी ने डिलिमिटेशन के मुद्दे पर किसी भी मीडिया संस्थान के साथ कोई ऑफिशियल बातचीत नहीं की है. उन्होंने जोर देकर कहा कि पार्टी का स्टैंड सिर्फ अंदरूनी सलाह और इंडिया (INDIA) ब्लॉक गठबंधन के साथ बातचीत के बाद ही बनाया गया है.
एनसीपी (NCP) नेता ने आगे कहा कि जब तक केंद्र सरकार संसद में रिवाइज़् डिलिमिटेशन कानून को ऑफिशियली पेश नहीं कर देती, तब तक किसी भी प्रपोजल पर कमेंट करना ठीक नहीं होगा. सुले ने कहा कि ऐसा कोई बिल अभी तक नहीं आया है, इसलिए इसके कंटेंट या हमारी पोजीशन के बारे में कोई भी अंदाजा लगाना जल्दबाजी होगी. मुंबई में NCP-SP नेता जयंत पाटिल, सत्ताधारी NCP नेता प्रफुल्ल पटेल और सुनील तटकरे, और CM देवेंद्र फडणवीस के बीच देर रात हुई मीटिंग के बाद ये अफवाहें चलीं. NCP-SP ने कहा कि मीटिंग एडमिनिस्ट्रेटिव मामलों के लिए थी ना कि पॉलिटिकल रीअलाइनमेंट के लिए.
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