अजित पवार विमान हादसा: रोहित पवार ने केजरीवाल से की मुलाकात, मांगी ये मदद
दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार की विमान दुर्घटना में साजिश की आशंका जताते हुए शरद पवार गुट के विधायक रोहित पवार अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की
Published : March 7, 2026 at 2:50 PM IST|
Updated : March 7, 2026 at 3:00 PM IST
नई दिल्ली: शरद पवार गुट के विधायक रोहित पवार दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार की विमान दुर्घटना में साजिश की आशंका जताते हुए, शनिवार को दिल्ली में आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की. रोहित पवार ने आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को पत्र सौंप इस पूरे मामले की स्वतंत्र, पारदर्शी और आपराधिक जांच की मांग की है. पत्र में इस हादसे के पीछे साबोटाज (तोड़फोड़ या साजिश) की आशंका जताते हुए केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय की भूमिका पर भी उंगली उठाई गई है.
जानिए क्या है पूरा मामला
बीते 28 जनवरी 2026 को बारामती के पास एक चार्टर्ड विमान हादसे में महाराष्ट्र के तत्कालीन उपमुख्यमंत्री अजित दादा पवार का निधन हो गया था. इस हादसे में उनके सुरक्षा अधिकारी, दो पायलट और एक फ्लाइट अटेंडेंट सहित कुल पांच लोगों की जान चली गई थी. विमान VSR कंपनी द्वारा संचालित 'लियरजेट-45 XR' था. अब विधायक रोहित पवार ने इस दुर्घटना से जुड़ी कई तकनीकी खामियों और संदिग्ध परिस्थितियों का हवाला देते हुए इसे महज एक हादसा मानने से इनकार कर दिया है.
VIDEO | After meeting Aam Aadmi Party national convenor, NCP (SP) MLA Rohit Pawar (@RRPSpeaks) says, " we also discussed the possibility of a political conspiracy (referring to ajit pawar plane crash). the demands of air india pilots and their association were raised, including a… pic.twitter.com/fab8UXZhrq— Press Trust of India (@PTI_News) March 7, 2026
केजरीवाल और आप सांसदों से हस्तक्षेप की अपील
रोहित पवार ने अरविंद केजरीवाल को पत्र लिखने के पीछे तर्क दिया कि आम आदमी पार्टी हमेशा अन्याय के खिलाफ आवाज उठाती रही है. उन्होंने मांग की है कि इस मामले को संसद में आप के सांसदों द्वारा उठाया जाए. जांच कोर्ट ऑफ इंक्वायरी (नियम 12) के तहत हो, न कि AAIB की सामान्य जांच के तहत. जांच पूरी होने तक केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री अपने पद से हट जाएं ताकि पारदर्शिता बनी रहे. उन्होंने कहा है कि एक उच्च स्तरीय समिति बनाई जाए जिसमें विपक्षी नेता और अजित पवार के परिवार के सदस्य भी शामिल हों.
महाराष्ट्र में बढ़ता जनाक्रोश
रोहित पवार का कहना है कि महाराष्ट्र की जनता के मन में इस हादसे को लेकर भारी असंतोष और संदेह है. उन्होंने पत्र के अंत में जोर देकर कहा कि अजित दादा जैसे जननेता का चार दशकों का सार्वजनिक जीवन था, और उनकी मृत्यु की सच्चाई सामने आना बेहद जरूरी है.
केजरीवाल को लिखे पत्र में लगाए गए 5 गंभीर आरोप : रोहित पवार ने अपने पत्र में कई ऐसे बिंदु उठाए हैं जो जांच एजेंसियों की कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान लगाते हैं.
- पायलटों का रहस्यमयी बदलाव: उड़ान से ठीक पहले दोनों पायलटों को ट्रैफिक जाम का बहाना बनाकर बदल दिया गया था, जबकि क्रू ने समय पर रिपोर्ट किया था.
- सुरक्षा मानकों की अनदेखी: दृश्यता कम होने के बावजूद विमान को उड़ान भरने की अनुमति दी गई. पायलट ने सुरक्षित रनवे (29) के बजाय टेबलटॉप रनवे (11) पर उतरने की जिद की.
- तकनीकी गड़बड़ी और विस्फोट: चश्मदीदों ने विमान गिरने से पहले उसमें कई धमाकों की आवाज सुनी थी. इसके अलावा, विमान का ब्लैक बॉक्स जल जाने के दावे पर भी रोहित पवार ने संदेह जताया है.
- ऑपरेटर का पुराना रिकॉर्ड: VSR कंपनी का एक विमान पहले भी 2023 में मुंबई में दुर्घटनाग्रस्त हो चुका है. यूरोपीय सुरक्षा एजेंसी ने 2024 में ही इसकी सुरक्षा खामियों के कारण अनुमति रद्द कर दी थी.
- राजनीतिक कनेक्शन: पत्र में आरोप लगाया गया है कि केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री की पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से जुड़ी कंपनियों के VSR के साथ वित्तीय संबंध हैं.
ये भी पढ़ें: