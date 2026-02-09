ETV Bharat / bharat

शरद पवार पुणे के हॉस्पिटल में भर्ती, सांस लेने में दिक्कत की शिकायत

महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री शरद पवार बारामती में अपने घर पर थे. सांस लेने में दिक्कत की शिकायत के बाद उन्हें पुणे लाया गया.

Sharad Pawar admitted to Ruby Hall clinic in Pune after health issues
शरद पवार पुणे के हॉस्पिटल में भर्ती, सांस लेने में दिक्कत की शिकायत (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : February 9, 2026 at 4:54 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

पुणे (महाराष्ट्र): एनसीपी (एसपी) के अध्यक्ष शरद पवार को स्वास्थ्य कारणों के चलते सोमवार को पुणे के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया. महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री पवार को खांसी और सांस लेने में दिक्कत की शिकायत है.

वह बारामती में अपने घर पर थे. तबीयत खराब होने पर 85 वर्षीय शरद पवार को उनकी बेटी और लोकसभा सांसद सुप्रिया सुले और उनके पति सदानंद सुले के साथ रूबी हॉल क्लिनिक लाया गया. पुणे से करीब 100 किमी दूर बारामती से आने के तुरंत बाद, पूर्व केंद्रीय मंत्री को व्हीलचेयर से हॉस्पिटल के अंदर ले जाया गया.

हॉस्पिटल के चीफ कार्डियोलॉजिस्ट और मैनेजिंग ट्रस्टी डॉ. परवेज ग्रांट ने कहा कि डॉक्टरों की एक टीम पवार की जांच करेगी और आगे का फैसला करेगी.

पुणे में रूबी हॉल क्लिनिक के बाहर तैनात पुलिसकर्मी
पुणे में रूबी हॉल क्लिनिक के बाहर तैनात पुलिसकर्मी (ETV Bharat)

पार्टी सूत्रों ने बताया कि शरद पवार, जो मुंह के कैंसर से उबर चुके थे, गले में इन्फेक्शन, लगातार खांसी और सीने में जकड़न से परेशान थे.

गौरतलब है कि बीते 28 जनवरी को बारामती में प्लेन क्रैश में शरद पवार के भतीजे और उपमुख्यमंत्री अजित पवार की मौत हो गई थी.

यह भी पढें- अजित पवार ने बारामती प्लेन क्रैश से पहले किससे की थी फोन पर बात, क्या थे आखिरी शब्द

TAGGED:

SHARAD PAWAR HOSPITALISED
SHARAD PAWAR HEALTH UPDATE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.