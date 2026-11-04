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'आप आराम करिए, हम देश संभाल लेंगे', पीएम मोदी ने अस्पताल में भर्ती शरद पवार को फोन कर जाना हालचाल

एनसीपी (एसपी) प्रमुख शरद पवार ( Getty Images )

मुंबई: एनसीपी (एसपी) प्रमुख शरद पवार को बुधवार को मुंबई के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया. इससे कुछ घंटे पहले ही उन्हें पुणे के एक मल्टी-स्पेशियलिटी हेल्थकेयर सेंटर से छुट्टी मिली थी, जहां वह कुछ और मेडिकल टेस्ट के लिए भर्ती थे. पवार की बेटी और बारामती की सांसद सुप्रिया सुले ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में बताया कि उनके पिता को मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

इससे पहले दिन में, 85 वर्षीय वरिष्ठ नेता पवार को पुणे के रूबी हॉल क्लिनिक से छुट्टी दी गई थी. उन्हें 2 नवंबर को वहां भर्ती कराया गया था, क्योंकि उन्हें खांसी और छाती में दर्द की शिकायत थी. जब पवार रूबी हॉल क्लिनिक में भर्ती थे, तब सुप्रिया सुले ने बताया था कि उनके मेडिकल टेस्ट चल रहे हैं और उनके स्वास्थ्य के पैरामीटर स्थिर हैं.