'आप आराम करिए, हम देश संभाल लेंगे', पीएम मोदी ने अस्पताल में भर्ती शरद पवार को फोन कर जाना हालचाल
शरद पवार के सहयोगी विट्ठल मनियार ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी ने पवार को फोन कर हालचाल जाना और आराम करने की सलाह दी.
Published : November 4, 2026 at 10:57 PM IST
मुंबई: एनसीपी (एसपी) प्रमुख शरद पवार को बुधवार को मुंबई के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया. इससे कुछ घंटे पहले ही उन्हें पुणे के एक मल्टी-स्पेशियलिटी हेल्थकेयर सेंटर से छुट्टी मिली थी, जहां वह कुछ और मेडिकल टेस्ट के लिए भर्ती थे. पवार की बेटी और बारामती की सांसद सुप्रिया सुले ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में बताया कि उनके पिता को मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया है.
इससे पहले दिन में, 85 वर्षीय वरिष्ठ नेता पवार को पुणे के रूबी हॉल क्लिनिक से छुट्टी दी गई थी. उन्हें 2 नवंबर को वहां भर्ती कराया गया था, क्योंकि उन्हें खांसी और छाती में दर्द की शिकायत थी. जब पवार रूबी हॉल क्लिनिक में भर्ती थे, तब सुप्रिया सुले ने बताया था कि उनके मेडिकल टेस्ट चल रहे हैं और उनके स्वास्थ्य के पैरामीटर स्थिर हैं.
पवार के एक सहयोगी ने बताया कि दिन में जब वरिष्ठ नेता को रूबी हॉल क्लिनिक से छुट्टी मिल रही थी, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फोन पर उनसे बात की और उनका हाल-चाल पूछा.
पवार के सहयोगी विट्ठल मनियार ने बताया कि प्रधानमंत्री ने पवार को पूरा आराम करने की सलाह दी. मनियार ने पत्रकारों को बताया, "प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सुबह पवार साहब को फोन करके उनका हाल-चाल जाना. उन्होंने बहुत स्नेह और सम्मान के साथ बात की और उनसे पूर्ण आराम करने का आग्रह किया. मोदी ने उनसे कहा कि सुप्रिया (सुले) अब (राजनीति के लिए) तैयार हैं और वे तथा बाकी लोग देश की देखभाल कर लेंगे, इसलिए पवार साहब को आराम करना चाहिए."
मनियार ने बताया कि पवार ने अपना हाल-चाल पूछने के लिए प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया. मनियार ने कहा, "पवार साहब ने प्रधानमंत्री से कहा कि वे आराम कर रहे हैं और उन्हें देश की कोई चिंता नहीं है, क्योंकि बाकी सब लोग चीजों को संभालने के लिए मौजूद हैं. उन्होंने अपनी चिंता जताने के लिए मोदी को धन्यवाद दिया."
रूबी हॉल क्लिनिक के मुख्य कार्डियोलॉजिस्ट, चेयरमैन और मैनेजिंग ट्रस्टी डॉ. परवेज के. ग्रांट (Dr. Purvez K. Grant) ने बताया था कि छाती में दर्द (pleuritic pain) की शिकायत के बाद पवार को सामान्य जांच और मेडिकल निगरानी के लिए भर्ती किया गया था.
छाती में होने वाले दर्द आमतौर पर सांस लेने, खांसने या छींकने पर और बढ़ जाता है.
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