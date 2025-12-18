SHANTI Bill क्या है? न्यूक्लियर सेक्टर में प्राइवेट प्लेयर्स के लिए खोलेगा रास्ते
लोकसभा में पेश किया गया SHANTI बिल 2025 इक्विपमेंट सप्लायर को न्यूक्लियर घटना के लिए जिम्मेदारी से छूट देता है
Published : December 18, 2025 at 4:58 PM IST
नई दिल्ली: सरकार ने हाल ही में लोकसभा में एक नया बिल पेश किया. इसका मकसद भारत के सिविल न्यूक्लियर सेक्टर को चलाने वाले कानूनों में बड़े बदलाव करना है. इसके लिए इसे प्राइवेट हिस्सेदारी के लिए खोला जाएगा और एक नया लायबिलिटी सिस्टम लागू किया जाएगा, ताकि इंडस्ट्री पार्टनर्स की चिंताओं को दूर किया जा सके.
राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा, "भारत को बदलने के लिए न्यूक्लियर एनर्जी का सस्टेनेबल हार्नेसिंग एंड एडवांसमेंट ऑफ न्यूक्लियर इंडिया (SHANTI) बिल 2025, एटॉमिक एनर्जी एक्ट 1962 और न्यूक्लियर डैमेज के लिए सिविल लायबिलिटी एक्ट, 2010 की जगह लेगा, जिन्हें इस सेक्टर की ग्रोथ में रुकावट माना जाता है."
बिल में क्या है?
न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक बिल न्यूक्लियर पावर प्लांट के लिए इक्विपमेंट सप्लायर को न्यूक्लियर घटना के लिए जिम्मेदारी से छूट देता है, जो सिर्फ ऑपरेटर तक ही सीमित है, सिवाय उन मामलों के जो किसी खास तरह की गंभीर प्राकृतिक आपदा, हथियारबंद लड़ाई, दुश्मनी, सिविल वॉर और बगावत या आतंकवाद की वजह से हुए हों.
Began the discussion in #LokSabha today with opening remarks on the historic, landmark bill “The Sustainable Harnessing and Advancement of Nuclear Energy for Transforming India Bill, 2025 (SHANTI BILL 2025). ” pic.twitter.com/zmzocbWo47— Dr Jitendra Singh (@DrJitendraSingh) December 17, 2025
कानून में आगे कहा गया है, "हर न्यूक्लियर घटना के संबंध में लायबिलिटी की मैक्सिमम रकम तीन सौ मिलियन स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स के बराबर रुपये या उससे ज्यादा होगी, जिसे केंद्र सरकार नोटिफिकेशन के जरिए बताएगी." PTI के मुताबिक, स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स सप्लीमेंट्री फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व एसेट्स हैं जिन्हें इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड डिफाइन और मेंटेन करता है.
सिंह ने कहा कि नया कानून भारत के कुल एनर्जी मिक्स में न्यूक्लियर एनर्जी का हिस्सा बढ़ाने, न्यूक्लियर साइंस और टेक्नोलॉजी में इनोवेशन को आसान बनाने, नॉन-पावर एप्लीकेशन में इसके इस्तेमाल को बढ़ाने और सेफ्टी, सिक्योरिटी, सेफगार्ड और न्यूक्लियर लायबिलिटी के प्रति भारत की जिम्मेदारियों का सम्मान जारी रखने के मकसद को पूरा करने के लिए बनाया गया है.
पीटीआई के मुताबिक बिल विवादों के निपटारे के लिए एटॉमिक एनर्जी रिड्रेसल एडवाइजरी काउंसिल बनाने का प्रावधान करता है. यह एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड, न्यूक्लियर सेक्टर रेगुलेटर को कानूनी अधिकार भी देता है, जिसे 1962 के एटॉमिक एनर्जी एक्ट के तहत एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के जरिए बनाया गया था.
इसके प्रावधान कानून तोड़ने या उल्लंघन में शामिल किसी भी व्यक्ति पर कड़ी सजा की मांग करते हैं. मामूली उल्लंघन के लिए सजा पांच लाख रुपये से लेकर गंभीर उल्लंघन के लिए ज़्यादा से ज़्यादा एक करोड़ रुपये तक हो सकती है.
बिल में प्रस्ताव है कि सरकारी या सरकारी कंट्रोल वाले डिपार्टमेंट, संस्था या कॉर्पोरेशन के अलावा 2013 के कंपनीज एक्ट के सेक्शन 2(20) के तहत कोई भी कंपनी न्यूक्लियर पावर प्लांट या रिएक्टर बनाने, उसका मालिकाना हक रखने, उसे चलाने या बंद करने के लाइसेंस के लिए केंद्र सरकार से अप्लाई कर सकती है.
भारत के बाहर की प्राइवेट कंपनियों को इजाजत नहीं
हालांकि, भारत के बाहर बनी प्राइवेट कंपनियों को अप्लाई करने इजाजत नहीं होगी. प्राइवेट कंपनियां न्यूक्लियर फ्यूल बनाने के लिए लाइसेंस पाने के लिए भी अप्लाई कर सकती हैं, जिसमें यूरेनियम-235 को उस थ्रेशहोल्ड वैल्यू तक बदलना, रिफाइन करना और एनरिचमेंट करना, या केंद्र द्वारा नोटिफाई की गई दूसरी तय चीजों का प्रोडक्शन, इस्तेमाल, प्रोसेसिंग या डिस्पोज़ल शामिल है.
उन्हें न्यूक्लियर फ्यूल या इस्तेमाल हो चुके फ्यूल के ट्रांसपोर्टेशन या स्टोरेज, इंपोर्ट या एक्सपोर्ट, न्यूक्लियर फ्यूल या तय इक्विपमेंट खरीदने या रखने, किसी भी टेक्नोलॉजी या सॉफ्टवेयर की इजाज़त होगी जिसका इस्तेमाल न्यूक्लियर एनर्जी के डेवलपमेंट, प्रोडक्शन या इस्तेमाल के लिए किया जा सकता है.
