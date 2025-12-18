ETV Bharat / bharat

SHANTI Bill क्या है? न्यूक्लियर सेक्टर में प्राइवेट प्लेयर्स के लिए खोलेगा रास्ते

केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ( ANI )

नई दिल्ली: सरकार ने हाल ही में लोकसभा में एक नया बिल पेश किया. इसका मकसद भारत के सिविल न्यूक्लियर सेक्टर को चलाने वाले कानूनों में बड़े बदलाव करना है. इसके लिए इसे प्राइवेट हिस्सेदारी के लिए खोला जाएगा और एक नया लायबिलिटी सिस्टम लागू किया जाएगा, ताकि इंडस्ट्री पार्टनर्स की चिंताओं को दूर किया जा सके. राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा, "भारत को बदलने के लिए न्यूक्लियर एनर्जी का सस्टेनेबल हार्नेसिंग एंड एडवांसमेंट ऑफ न्यूक्लियर इंडिया (SHANTI) बिल 2025, एटॉमिक एनर्जी एक्ट 1962 और न्यूक्लियर डैमेज के लिए सिविल लायबिलिटी एक्ट, 2010 की जगह लेगा, जिन्हें इस सेक्टर की ग्रोथ में रुकावट माना जाता है." बिल में क्या है?

न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक बिल न्यूक्लियर पावर प्लांट के लिए इक्विपमेंट सप्लायर को न्यूक्लियर घटना के लिए जिम्मेदारी से छूट देता है, जो सिर्फ ऑपरेटर तक ही सीमित है, सिवाय उन मामलों के जो किसी खास तरह की गंभीर प्राकृतिक आपदा, हथियारबंद लड़ाई, दुश्मनी, सिविल वॉर और बगावत या आतंकवाद की वजह से हुए हों. कानून में आगे कहा गया है, "हर न्यूक्लियर घटना के संबंध में लायबिलिटी की मैक्सिमम रकम तीन सौ मिलियन स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स के बराबर रुपये या उससे ज्यादा होगी, जिसे केंद्र सरकार नोटिफिकेशन के जरिए बताएगी." PTI के मुताबिक, स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स सप्लीमेंट्री फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व एसेट्स हैं जिन्हें इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड डिफाइन और मेंटेन करता है. सिंह ने कहा कि नया कानून भारत के कुल एनर्जी मिक्स में न्यूक्लियर एनर्जी का हिस्सा बढ़ाने, न्यूक्लियर साइंस और टेक्नोलॉजी में इनोवेशन को आसान बनाने, नॉन-पावर एप्लीकेशन में इसके इस्तेमाल को बढ़ाने और सेफ्टी, सिक्योरिटी, सेफगार्ड और न्यूक्लियर लायबिलिटी के प्रति भारत की जिम्मेदारियों का सम्मान जारी रखने के मकसद को पूरा करने के लिए बनाया गया है.