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हरिद्वार पहुंचे शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद, कल गाडू घड़ा कलश यात्रा में होंगे शामिल

हरिद्वार: महाकुंभ विवाद के बाद बाद शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती पहली बार उत्तराखंड पहुंचे. हरिद्वार में शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद में उत्तराखंड के चारों धामों में गैर हिन्दुओं के प्रवेश पर रोक लगाने के फैसले का स्वागत किया. शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा चारधाम धर्म के पवित्र स्थान हैं, उसी धर्म के लोगों को यहां आना चाहिए. बिना आस्था वाले गैर धर्म के लोगों को नहीं आना चाहिए.

मंगलवार को स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद कनखल स्थित शंकराचार्य मठ पहुंचे. यहां उन्होंने कहा सरकार द्वारा हर वर्ष ग्रीष्मकालीन यात्रा की तैयारी की जाती है. उन्होंने कहा चारधाम में सदा से परंपरा रही है कि जिन लोगों के लिए चारों धाम आस्था के केंद्र हैं, अगर वही लोग यहां आएं तो वातावरण बना रहेगा. यदि विरुद्ध प्रकृति के लोग चारधाम आते हैं तो वातावरण बिगड़ जाएगा. प्रशासन ने जो नियम बनाए हैं, उनका स्वागत है. चारधाम यात्रा आस्था का विषय है, इसे कौतूहल की दृष्टि से नहीं देखना चाहिए.

हरिद्वार पहुंचे शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद (ETV Bharat)

वहीं, हरिद्वार कुंभ मेले में निमंत्रण के सवाल पर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा यदि निमंत्रण मिलेगा तो स्वागत है, लेकिन वर्तमान समय में सरकार और अखाड़े, शंकराचार्य को नहीं पूछ रहे हैं. सरकार और अखाड़े मिलकर कुंभ और अर्द्धकुंभ करते हैं. जब सब कुछ कर ही रहे हैं तो इस विषय पर वो कुछ कहना नहीं चाहते.उनका इस विषय से कोई लेना देना ही नहीं है.

गाड़ घड़ा परम्परा में होंगे शामिल: स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने बताया ग्रीष्मकालीन चारधाम यात्रा के लिए भगवान बदरीनाथ के कपाट उद्घाटन की एक परंपरा है. सबसे पहले मुहूर्त का आविष्कार किया जाता है. बदरीनाथ धाम में दिव्य ज्योति के लिए तेल की पेराई होती है. फिर उसको कलश में स्थापित करके ऋषिकेश लाया जाता है. इसे तेल का घड़ा, ऋषिकेश से विधि विधान के साथ टिंबर गांव, ज्योर्तिमठ होते हुए बदरीनाथ पहुंचता है. छह महीने तक भगवान के गर्भ गृह में इसी तेल से दिव्य ज्योति प्रज्वलित होती है.