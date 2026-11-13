सोनिया की आत्मकथा रामचरित मानस-महाभारत नहीं जिससे प्रेरणा मिले, शंकराचार्य ने ओवैसी-चंद्रशेखर के गठबंधन को बताया खतरा
शुक्रवार को स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती हरिद्वार के कनखल स्थित शंकराचार्य मठ पहुंचे थे, तभी उन्होंने कई मामलों पर अपनी बात रखी.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : November 13, 2026 at 4:31 PM IST
हरिद्वार: कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी की बायोग्राफी 'बिलॉन्गिंग: अ जर्नी ऑफ़ लव' इन दिनों देश की राजनीति में छाई हुई है. कांग्रेस से लेकर बीजेपी तक के बड़े नेता सोनिया गांधी पर लिखी गई इस पुस्तक पर अपने बयान दे रहे हैं. इसी बीच सोनिया गांधी की आत्मकथा पर शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने बड़ा बयान दिया है.
दरअसल, जब सोनिया गांधी की आत्मकथा 'बिलॉन्गिंग: अ जर्नी ऑफ़ लव' को लेकर शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि उसका उनसे कोई लेना देना नहीं है. स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती का कहना था कि सोनिया गांधी की आत्मकथा रामचरितमानस या महाभारत नहीं है, जिससे उन्हें कोई प्रेरणा मिले.
कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी की बायोग्राफी 'बिलॉन्गिंग: अ जर्नी ऑफ़ लव' पर शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती का बयान @SoniaGandhi @jyotirmathah @INCUttarakhand #soniagandhi #shankaracharya पूरी खबर का लिंक---https://t.co/VzvxL8ApA5 https://t.co/K20N8Bcgg6— ETVBharat Uttarakhand (@ETVBharatUK) November 13, 2026
सोनिया गांधी की आत्मकथा पर बयान: अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के अनुसार वे राम और कृष्ण के चरित्र को पढ़ते हैं और उनसे जीवन के लिए प्रेरणा लेते हैं. उन्होंने कहा कि जिस इतिहास से लोक कल्याण की प्रेरणा मिले, वही उनके लिए महत्वपूर्ण है. सोनिया गांधी की जीवन कथा में उन्हें ऐसा कुछ दिखाई नहीं देता, इसलिए उनकी आत्मकथा में उनकी कोई रुचि नहीं है.
ओवैसी और चंद्रशेखर आजाद के गठबंधन पर उठाए सवाल: वहीं असदुद्दीन ओवैसी के नेतृत्व वाली AIMIM और चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व वाली आजाद समाज पार्टी के गठबंधन पर भी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती का बयान आया है. उन्होंने इस गठबंधन को हिंदू धर्म के लिए खतरा बताया है. अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती का कहना है कि भारत की राजनीति धीरे-धीरे अमेरिका की दो दलीय व्यवस्था की ओर बढ़ रही है. गठबंधन के नाम पर विभिन्न दलों के एक साथ आने से तीसरे विकल्प की संभावना कमजोर हो रही है.
असदुद्दीन ओवैसी की AIMIM और चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व वाली आजाद समाज पार्टी के गठबंधन पर भी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती का बयान आया है. @jyotirmathah @asadowaisi @aimim_national @BhimArmyChief @AzadSamajParty #alliance पूरी खबर का लिंक---https://t.co/VzvxL8ApA5 https://t.co/tS5KwSQEFw— ETVBharat Uttarakhand (@ETVBharatUK) November 13, 2026
उन्होंने कहा कि अमेरिका में दो पार्टियों के बीच मुकाबला होता है और भारत में भी गठबंधन के जरिए कुछ इसी तरह की परिस्थिति बनाई जा रही है. दलित और मुस्लिम मतदाताओं को जोड़कर बनाए जा रहे गठबंधनों पर उन्होंने कहा कि इससे हिंदू समाज और हिंदू धर्म को नुकसान पहुंचने की आशंका है. इस तरह के गठबंधन उनके लिए आदर योग्य नहीं हो सकते.
यूपी की योगी सरकार को भी घेरा: वहीं, शंकराचार्य ने यूपी की योगी सरकार पर भी निशाना साधा है. उन्होंने कहा कि यूपी की बीजेपी की सरकार को दस साल हो गए हैं. इन दस सालों में गायों की स्थिति खराब हुई है. साल 2019 से 2024 के बीच हुई गणना में करीब सत्तर लाख गायों के कम होने की बात सामने आई है. इतनी बड़ी संख्या में गायों की कमी के बाद योगी सरकार के प्रति हिंदुओं में पहले जैसा विश्वास नहीं रह गया है. उन्होंने दावा किया कि इसका असर आगामी चुनाव में दिखाई देगा.
देहरादून एयरपोर्ट का नाम बदलने की मांग: उत्तराखंड के जौलीग्रांट एयरपोर्ट का नाम आदि गुरु शंकराचार्य के नाम पर किए जाने की अपनी मांग को लेकर भी उन्होंने राज्य सरकार के प्रति निराशा व्यक्त की है. उन्होंने कहा कि आदि गुरु शंकराचार्य सनातन धर्म के पुनरुद्धारक और भारत की एकता के सूत्रधार थे. दक्षिण के केरल से उन्होंने अपनी यात्रा की शुरुआत की और उत्तराखंड में अपना श्री विग्रह त्याग दिया था. इसलिए उत्तराखंड से उनका विशेष संबंध रहा. यहां उनकी समाधि है और एक पीठ भी बनाई है. इन्हीं कारणों से वो देहरादून एयरपोर्ट का नाम आदि गुरु शंकराचार्य के नाम पर रखने का मांग कर रहे थे. इसके बावजूद इस मामले पर इनती देरी हो रही है. अब मांग करते करते निराशा होने लगी है.
उत्तराखंड सरकार द्वारा शीतकालीन चारधाम यात्रा को बढ़ावा देने की सराहना करते हुए शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने कहा कि ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन चारधाम उत्तराखंड में चलनी चाहिए. कोई भी सीजन को भगवान के दर्शन और आशीर्वाद समान होते हैं. कई श्रद्धालुओं ने तो शीतकालीन चारधाम यात्रा के सुखद अनुभव साझा किया है. गर्मियों की अपेक्षा सर्दियों में भगवान के दर्शन आसानी से हो जाते हैं.
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