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सोनिया की आत्मकथा रामचरित मानस-महाभारत नहीं जिससे प्रेरणा मिले, शंकराचार्य ने ओवैसी-चंद्रशेखर के गठबंधन को बताया खतरा

शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ( ETV Bharat )

हरिद्वार: कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी की बायोग्राफी 'बिलॉन्गिंग: अ जर्नी ऑफ़ लव' इन दिनों देश की राजनीति में छाई हुई है. कांग्रेस से लेकर बीजेपी तक के बड़े नेता सोनिया गांधी पर लिखी गई इस पुस्तक पर अपने बयान दे रहे हैं. इसी बीच सोनिया गांधी की आत्मकथा पर शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने बड़ा बयान दिया है.

दरअसल, जब सोनिया गांधी की आत्मकथा 'बिलॉन्गिंग: अ जर्नी ऑफ़ लव' को लेकर शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि उसका उनसे कोई लेना देना नहीं है. स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती का कहना था कि सोनिया गांधी की आत्मकथा रामचरितमानस या महाभारत नहीं है, जिससे उन्हें कोई प्रेरणा मिले.