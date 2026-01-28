ETV Bharat / bharat

क्या है शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद विवाद-संगम स्नान कंट्रोवर्सी, क्यों टकरा गए शासन-प्रशासन से स्वामी, जानें कहानी

प्रयागराज माघ मेला में शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद कंट्रोवर्सी के मेला छोड़ने का एलान. ( ETV Bharat )

एडवोकेट अंजनी कुमार मिश्रा ने दिया जवाब: शंकराचार्य की ओर से एडवोकेट अंजनी कुमार मिश्रा की ओर से दिए गए जवाब में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कोई आदेश नहीं दिया है कि जिससे मुझे शंकराचार्य पद पर बने रहने से रोका गया हो. यह मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है. ऐसे में इस केस पर मेला प्राधिकरण को टिप्पणी करने या रोक लगाने का अधिकार नहीं है.

माघ मेला के दौरान मौनी अमावस्या स्नान के दिन पालकी पर बैठकर संगम स्नान करने जाने वाले ज्योतिषपीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को मेला विकास प्राधिकरण की नोटिस मिलने के बाद 8 पेज का ई–मेल भेजकर जवाब दिया. जवाब में नोटिस को अवमानना पूर्ण, दुर्भावनापूर्ण और असंवैधानिक बताया गया है.

21 जनवरी 2026: शंकराचार्य ने प्रशासन से कहा- नोटिस वापस लें नहीं तो मानहानि का केस

प्रयागराज के माघ मेले में शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के अनशन पर बैठने के सवाल पर उन्होंने कहा कि मेला में संतों का अपमान अव्यवस्था का नतीजा है. सरकार व्यवस्थाओं की बजाय प्रचार-प्रसार पर ज्यादा ध्यान दे रही है.

शंकराचार्य के अपमान को लेकर फिरोजाबाद में समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता शिवपाल सिंह यादव ने यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार पर निशाना साधा. उन्होंने है कि सरकार के इशारे पर प्रयागराज का प्रशासन माघ मेले में आये संतों का अपमान कर रहा है. माघ मेले में 13 अखाड़े सरकार संभाल नहीं पा रही है.

20 जनवरी 2026: शिवपाल यादव बोले- योगी सरकार अव्यवस्था दूर नहीं कर रही

घटना के बाद से स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद अन्न जल त्याग कर आमरण अनशन पर बैठे रहे. वहीं वाराणसी के असि स्थित मुमुक्ष भवन में दंडी संन्यासियों ने सांकेतिक उपवास कर शंकराचार्य महाराज का समर्थन किया और घटना के प्रति विरोध दर्ज कराया. दंडी स्वामियों ने सरकार से संबंधित अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की.

इस दौरान शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा कि, "पुलिस मुझे डराना चाहती है. यह योगी आदित्य नाथ के इशारे पर किया जा रहा है, जो अपने को साधु कहते हैं. मैं भी बता देना चाहता हूं कि लाठी खाने में मेरा भी पुराना अनुभव है. मैं मरने से नहीं डरता. ये सरकार चाहती है कि मैं गो रक्षा की बात न करूं. ये सरकार नहीं चाहती कि गो रक्षा हो. ये सरकार गो हत्या करवाने वाली सरकार है."

शंकराचार्य पूरी रात खुले आसमान के नीचे धरने पर बैठे रहे. धरने के दौरान शंकराचार्य ने कहा कि जब तक प्रशासन मौके पर आकर उनसे माफी नहीं मांगता, तब तक वे अन्न–जल ग्रहण नहीं करेंगे. उन्होंने आरोप लगाया कि प्रशासन ने जानबूझकर उन्हें संगम स्नान से रोका और उनकी मौजूदगी में साधु-संतों के साथ मारपीट की गई.

मौनी अमावस्या स्नान पर्व के दौरान संगम क्षेत्र में पुलिस से हुई धक्कामुक्की और हंगामे में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के 12 समर्थक घायल हो गए. सभी घायलों को स्वरूप रानी नेहरू (एसआरएन) अस्पताल भेजा गया. इनमें से कमर और पैर में गंभीर चोट आने के कारण तीन शिष्यों को भर्ती किया गया है. जबकि अन्य घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद छोड़ दिया गया. घटना से आहत शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने पुलिस-प्रशासन के व्यवहार के विरोध में अन्न-जल त्याग दिया है और त्रिवेणी मार्ग स्थित अपने शिविर के बाहर धरने पर बैठ गए.

इसके बाद शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने यह कहाकि "हम भी नोटिस भेजेंगे और 24 घंटे के अंदर जवाब मांगेंगे." उनके वकील पीपी मिश्रा ने कहा कि प्रयागराज मेला प्रशासन ने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को नोटिस के माध्यम से जवाब मांगा था. नोटिस दुर्भाग्यपूर्ण है और बदले की भावना से जारी की गई है. धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त है."

ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के पद को लेकर ही सवाल खड़े कर दिए हैं. मेला विकास प्राधिकरण ने 18 जनवरी रविवार आधी रात में शंकराचार्य शिविर में नोटिस भेजा और 24 घंटे के भीतर जवाब मांगा है. नोटिस में प्राधिकरण ने कहा है कि सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन मामले में पारित आदेश के बावजूद स्वयं को ज्योतिषपीठ का शंकराचार्य घोषित करना न्यायालय के आदेश की अवहेलना की श्रेणी में आता है.

प्रयागराज की मंडल आयुक्त सौम्या अग्रवाल ने मामले पर मीडिया से बातचीत में कहा कि "माघ मेले में पालकी- रथ से किसी भी साधु संन्यासी को संगम तक आने की अनुमति नहीं है. पूर्व में माघ मेले में ना ही इस तरह की कोई परंपरा रही है. शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने किसी तरह की परमिशन भी नहीं ले रखी थी. लिहाजा जब वह पालकी के साथ संगम की तरफ निकले, तो उन्हें बीच में ही पुलिसकर्मियों ने कई जगह रोकने का प्रयास किया, पर उनके अनुयायियों ने पुलिसकर्मियों के साथ अभद्रता की और बैरिकेडिंग तोड़कर संगम नोज तक पहुंच गए."

शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा कि "अगर मैं पैदल जाता, तो वह मुझे प्रणाम करने, मुझसे बात करने का लोग प्रयास करते. ऐसे में भगदड़ मच सकती थी. इसलिए मैंने रथ पर सवार होकर संगम स्नान का फैसला लिया. इसके पीछे एक सबसे बड़ा कारण यह था कि रथ पर ऊंचाई पर बैठकर में श्रद्धालुओं के अभिवादन का जवाब दे सकता था. इससे कोई अव्यवस्था नहीं फैल रही थी. मैं संगम के करीब पहुंच गया था, लेकिन अधिकारियों ने मेरे अनुयायियों और साधुओं के साथ अभद्रता और मारपीट की, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता. मैं शंकराचार्य हूं और अपने गरिमा के अनुरूप ही पालकी से मौनी अमावस्या के स्नान के लिए जाना चाह रहा था. प्रशासन ने रोका है. यह उनसे पूछा जाना चाहिए कि यह किस नियम के विरुद्ध है."

अनुयायियों का आरोप है कि शंकराचार्य के रथ को पुलिस के जवानों ने सादी वर्दी में खींचकर संगम नोज से 1 किलोमीटर दूर छोड़ दिया. यह शंकराचार्य का अपमान है. इस तरह स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद बिना मौनी अमावस्या स्नान के ही वापस लौट गए. बता दें कि जिस समय पुलिस साधुओं को बलपूर्वक हटा रही थी. शंकराचार्य काफी क्रोध में नजर आए थे और अपनी नाराजगी जाहिर किए थे.

पुलिस कर्मियों और साधुओं के बीच तीखी झड़प हुई. इसके बाद कुछ साधुओं को पुलिसकर्मियों ने घसीट कर वहां से हटा दिया. इस दौरान उनके अनुयायियों और पुलिस बल के बीच तीखी झड़प भी हुई. पुलिस ने कई अनुयायियों को हिरासत में भी लिया. जिन्हें बाद में छोड़ दिया.

स्वामी के इस हठ पर कमिश्नर सौम्या अग्रवाल, पुलिस कमिश्नर जोगिंदर कुमार और डीएम मनीष कुमार वर्मा के मनाने के बाद भी जब स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद नहीं माने, तो पुलिस ने बलपूर्वक उनको वहां से हटाना शुरू किया. इस दौरान साधु- संन्यासियों ने विरोध करना शुरू किया, जिससे बाद हाथापाई हो गई.

बता दें कि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद अपने अनुयायियों के साथ रथ पर सवार होकर संगम नोज तक जाना चाहते थे, जबकि प्रशासन उनसे पैदल जाकर स्नान करने को कह रहा था. इसी टकराव और हगामे के बीच स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद संगम वॉच टॉवर के पास वापसी मार्ग पर 3 घंटे तक खड़े रहे.

संगम नगरी प्रयागराज में चल रहे माघ मेले में ज्योतिष पीठ के शंकरचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को मेला प्रशासन ने रथ के साथ संगम स्नान करने से रोका था. इससे नाराज शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती अपने शिविर के बाहर धरने पर बैठे गए. उसी समय अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा था कि "जब तक प्रशासन ससम्मान स्नान के लिए नहीं ले जाता, स्नान नहीं करुंगा."

प्रयागराज: संगम नगरी प्रयागराज में चल रहे माघ मेले 2026 में ज्योतिष पीठ के शंकरचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद अब बगैर संगम स्नान किए ही मेला छोड़कर जा रहे हैं. बता दें कि मौनी अमावस्या स्नान पर्व के दौरान संगम क्षेत्र में रथ सहित प्रवेश करने के दौरान मेला प्रशासन ने रथ के साथ उन्हें संगम स्नान करने से रोका था. इस दौरान पुलिसिया बर्बरता की कहानी भी आई थी. इससे शंकराचार्य बुरी तरह से आहत और नाराज थे. इसको लेकर वो मेला प्रशासन और सरकार को पानी-पीकर कोसने से नहीं चूके. इतना ही नहीं वो अपनी मांग पूरी न होने तक अपने शिविर के बाहर धरने पर बैठे थे. हालांकि प्रशासन ने ससम्मान उन्हें संगम नहाने की अनुमति दी थी. मगर उन्होंने प्रशासन का प्रस्ताव अस्वीकार कर बुझे मन के साथ बिना स्नान किए ही मेला छोड़कर जाने का एलान कर दिए हैं. अब इस पूरे घटनाक्रम पर नजर डालते हैं.

प्रवीण तोगड़िया ने शंकराचार्य के विवाद पर जताया दुख. (ETV Bharat)

22 जनवरी 2026: प्रवीण तोगड़िया ने जताया दुख

शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद विवाद मामले में अंतरराष्ट्रीय हिंदू परिषद एवं राष्ट्रीय बजरंग दल के संस्थापक डॉ. प्रवीण तोगड़िया ने अयोध्या में कहा कि जिन पर एक रखने की जिम्मेदारी है, वो बंटे हुए दिखाई दे रहे हैं. अगर हिंदू बंटे रहेंगे, तो भारत में टिक नहीं पाएंगे. उन्होंने कहा कि जो विवाद खड़ा हुआ है, इसे पूरा हिंदू समाज दुखी है, मैं भी दुखी हूं. इस समस्या का समाधान किया जाए.

तोगड़िया ने कहा कि ढाई हजार साल पुरानी शंकराचार्य पीठ की परंपरा है, उतनी ही पुरानी गोरक्षनाथ पीठ की परंपरा है. मैं विनती करता हूं कि दोनों संत मिलकर समस्या का समाधान करें. आगे कहा कि माघ मेले में सम्मान के साथ साधु-संतों को स्नान कराने की जिम्मेदारी प्रशासन की है.

शंकराचार्य के अपमान पर भड़के कांग्रेस नेता अजय राय (R). (ETV Bharat)

22 जनवरी 2026: कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय की एंट्री

उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने प्रतापगढ़ में योगी सरकार पर निशाना साधा. अजय राय ने कहा कि सरकार जानबूझकर शंकराचार्य को अपमानित कर रही है.

शंकराचार्य विवाद पर योग गुरु रामदेव ने कही मन की बात. (ETV Bharat)

23 जनवरी 2026: बाबा रामदेव ने उठाए सवाल

प्रयागराज माघ मेले में संगम स्नान को लेकर चल रहे शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद विवाद पर योग गुरु बाबा रामदेव ने अयोध्या अलग ही अंदाज में नसीहत दी. योग गुरु ने कहाकि सनातन के शत्रु बहुत हैं, आपस में विवाद न करें. कुछ लोग हिंदुस्तान में गजवा ए हिंद कायम करना चाहते हैं. शंकराचार्य जी को हम भगवान स्वरूप में उनको विग्रहवान मानते हैं तो किसी रूप में भी शंकराचार्य द्वारा विवाद न हो ऐसी अपेक्षा करते हैं.

योग गुरु ने कहा कि तीर्थों में सनातनियों की चाहे वह भक्त, संन्यासी हो, साधु, संत, महात्मा, आचार्य, महामंडलेश्वर, जगद्गुरु जैसे तमाम तरह की उपाधियां हैं. शंकराचार्य जी हमारे भगवान के स्वरूप में उनको विग्रहवान मानते हैं. किसी रूप में भी शंकराचार्य द्वारा विवाद न हो, इसी की अपेक्षा है.

24 जनवरी 2026: ओमप्रकाश राजभर की सीधी बात

सुल्तानपुर में उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री और सुभासपा प्रमुख ओमप्रकाश राजभर ने शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद को लेकर बड़ा बयान दिया. उन्होंने कहा कि प्रदेश में कानून का राज है और कोई भी व्यक्ति कानून को अपने हाथ में लेने की कोशिश न करे. राजभर ने कहा कि एक तरफ जनता वीआईपी कल्चर खत्म करने की मांग कर रही है, वहीं दूसरी तरफ शंकराचार्य प्रोटोकॉल मांग रहे हैं. जबकि मौजूदा सरकार हर तरह के वीआईपी कल्चर के खिलाफ है. सुभासपा प्रमुख ने कहा कि बिना अनुमति कार्यक्रम करने से कानून-व्यवस्था की स्थिति बिगड़ सकती है और किसी घटना की जिम्मेदारी सरकार पर आ जाती है.

माघ मेले में शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के शिविर के पास हंगामा. (ETV Bharat)

24 जनवरी 2026: अविमुक्तेश्वरानंद के कैंप के बाहर लगे 'आई लव बुलडोजर बाबा' के नारे

प्रयागराज के माघ मेला क्षेत्र में सोमवार देर कुछ युवकों ने ज्योतिषपीठ बदरिकाश्रम के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के शिविर के बाहर नारेबाजी की. युवकों के हाथों में भगवा झंडे, बैनर और लाठी-डंडे थे. वाकया वहां लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गया. इस मामले में ज्योतिषपीठ के पंकज पांडेय की ओर से कल्पवासी थाने में तहरीर दी गई. ज्योतिषपीठ बदरिकाश्रम के मेलाप्रभारी पंकज पांडेय ने इस मामले को लेकर पुलिस से शिकायत की है.

26 जनवरी 2026: बरेली सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री ने शंकराचार्य के पक्ष में दिया इस्तीफा

बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री ने गणतंत्र दिवस पर अपने पद से इस्तीफा दे दिया था. उन्होंने कहा कि UGC के नए कानून और शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के शिष्यों की पिटाई से आहत होकर उन्होंने इस्तीफा दिया. इन सबके बीच एक वीडियो सामने आया है, जिसमें ज्योतिषपीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद माघ मेले में अपने शिविर से अलंकार अग्निहोत्री से फोन पर बात कर एक बड़ी जिम्मेदारी की बात कह रहे थे.

27 जनवरी 2026: किन्नर अखाड़ा ने ममता कुलकर्णी को बाहर निकाला

शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद पर विवादित बयान देने पर महामंडलेश्वर ममता कुलकर्णी को किन्नर अखाड़े से बाहर निकाल दिया गया. अखाड़े की आचार्य महामंडलेश्वर डॉ. लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी ने वीडियो जारी कर बताया कि अखाड़े के पदाधिकारियों से विचार-विमर्श के बाद यह फैसला किया गया है. उन्होंने कहा कि अब ममतानंद गिरि का अखाड़े से कोई संबंध नहीं है. वह न पदाधिकारी हैं, न सदस्य. अविमुक्तेश्वरानंद मामले पर ममता कुलकर्णी ने कहा था कि 10 में से 9 शंकराचार्य झूठे हैं.

27 जनवरी 2026: डॉ. लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी बोले- बटुकों से अत्याचार दुखद

डॉ. लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी ने कहा, ज्योतिष पीठ से जुड़े विवादों के कई ऐतिहासिक और परंपरागत आयाम हैं, जिन पर अखाड़ा कोई पक्ष नहीं लेता. मौनी अमावस्या स्नान के दौरान बटुकों के साथ कथित दुर्व्यवहार की घटना पर दुखद है. किसी भी संवेदनशील विषय पर अखाड़े की अनुमति के बिना बयान देना संगठनात्मक मर्यादा का उल्लंघन है.

27 जनवरी 2026: योगी-मोदी के सपोर्ट में अयोध्या के जीएसटी डिप्टी कमिश्नर प्रशांत कुमार सिंह का इस्तीफा

शंकराचार्य के मुद्दे पर अब अयोध्या में जीएसटी के डिप्टी कमिश्नर प्रशांत कुमार सिंह ने राज्यपाल को इस्तीफा भेज दिया. अपने दो पन्ने के इस्तीफे में प्रशांत कुमार सिंह ने कहाकि पीएम मोदी और सीएम योगी के समर्थन में इस्तीफा दे रहा हूं.

उन्होंने पत्र में लिखा है कि "शंकराचार्य अविमुक्तेश्वारनंद ने सीएम योगी आदित्य नाथ पर अभद्र टिप्पणी की थी. उन्होंने कहा कि जिस प्रदेश का नमक खाता हूं. जिस प्रदेश से मुझे सैलरी मिलती है. मैं उसका पक्षधर हूं. सीएम योगी लोकतांत्रिक तरीके से चुने हुए मुख्यमंत्री हैं. उनका अपमान मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता. पिछले तीन दिन से मैं आहत था, मेरा इस्तीफा जब मंजूर हो जाएगा, तो मैं अपने संसाधनों से सामाजिक कार्य में लग जाऊंगा."

27 जनवरी 2026: बिना स्नान के दुखी मन से माघ मेला से लौटने का शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने किया एलान

शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा- बिना स्नान के दुखी मन से लौट रहा हूं इसकी कल्पना नहीं की थी. ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने बुधवार को प्रयागराज माघ मेला बीच में ही छोड़ने का ऐलान कर दिया.

उन्होंने कहा -”बहुत दुखी मन से अपने 39 साल के आध्यात्मिक सफर में पहली बार माघ मेला बीच में ही छोड़कर जा रहा हूं. मन बहुत दुखी है. हम बिना स्नान किए ही विदा ले रहे हैं. प्रयागराज हमेशा से धर्म अध्यात्म और शांति की भूमि रही है. यहां बहुत ही श्रद्धा के साथ पिछले 39 सालों से आता रहा हूं, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ कि स्नान करने से रोक दिया जाए. मेरे साथ और मेरे अनुयायियों के साथ जो घटना हुई वह आत्मा को झकझोर देने वाली थी. इससे न्याय और मानवता के प्रति मेरा विश्वास कमजोर हुआ है. मुझे जो कहना था, कह चुका हूं, लेकिन एक बात और बता दूं कि कल मुझे मेला प्रशासन की ओर से एक पत्र और भेजा गया. इसमें कहा गया है कि मुझे ससम्मान के साथ पालकी से संगम ले जाकर स्नान कराया जाएगा. मुझ पर फूल बरसाए जाएंगे, लेकिन मैने प्रस्ताव को ठुकरा दिया. जब दिल दुखी हो और मन में गुस्सा हो तो पवित्र पानी भी शांति नहीं दे पता है”.

जानें स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद का शंकराचार्य का सफर

उत्तराखंड के जोशीमठ स्थित ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य हैं अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती. इनका मूल नाम उमाशंकर उपाध्याय है. 5 अगस्त 1969 को उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले के पट्टी तहसील के ब्राह्मणपुर गांव में इनका जन्म हुआ था. उमाशंकर उपाध्याय की प्राथमिक शिक्षा प्रतापगढ़ जिले में हुई थी. उसके बाद उन्होंने वाराणसी के संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय से शास्त्री और आचार्य की शिक्षा हासिल की.

पढ़ाई के दौरान उमाशंकर उपाध्याय छात्र राजनीति में भी झंडे गाड़े. 1994 में छात्रसंघ का चुनाव भी जीता. बाद में, उमाशंकर गुजरात में स्वामी करपात्री जी महाराज के शिष्य ब्रह्मचारी राम चैतन्य के संपर्क में आए. राम चैतन्य के कहने पर ही उमाशंकर उपाध्याय ने संस्कृत की पढ़ाई शुरू की.

इसी दौरान संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय से आचार्य की पढ़ाई पूरी की. उन्‍होंने संस्कृत व्याकरण, वेद, पुराण, उपनिषद, वेदांत, आयुर्वेद और शास्त्रों की गहन शिक्षा ली.

इस दौरान उमाशंकर ज्योतिर्मठ पीठाधीश्वर स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती के संपर्क में आए. बाद में उन्हें 15 अप्रैल 2003 को दंड संन्यास की दीक्षा दी गई. इसके बाद उन्हें स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती नाम मिला.

स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती के निधन के बाद सितंबर 2022 में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती को ज्योतिर्मठ का शंकराचार्य नियुक्त किया गया.

हालांकि अविमुक्तेश्वरानंद के शंकराचार्य पदवी को लेकर विवाद है. उनके वकील टीएन मिश्रा का कहना है कि 11 सितंबर, 2022 को शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती के निधन के बाद 12 सितंबर, 2022 को स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद का 'पट्टाभिषेक' हुआ था. इसको लेकर 21 सितंबर, 2022 को स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती ने अभिषेक को रोकने के लिए एक अपील दायर की थी. इसको लेकर मिश्रा का दावा है कि कोर्ट ने पाया कि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद पिछली कार्यवाही में पक्षकार नहीं थे और अपने आदेश में कोर्ट ने खुद उन्हें "शंकराचार्य" कहा था.

