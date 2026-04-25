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हरिद्वार में 200 साधु संतों को अविमुक्तेश्वरानंद ने दिलाई गौ रक्षा की शपथ

हरिद्वार: शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने 200 साधु संतों को गौ रक्षा की शपथ दिलाई. अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने कहा उन्होंने सनातन धर्म और गौ रक्षा के लिए शंकराचार्य चतुरंगिणी बनाने की घोषणा की थी. उसी शंकराचार्य चतुरंगिणी के अंतर्गत देश में जगह जगह टुकड़ियों का गठन किया जा रहा है. हरिद्वार में हुई साधु संतों की बैठक में शिवम महाराज ने आदिशक्ति गौ रक्षा अखाड़ा बनाकर शंकराचार्य चतुरंगिणी को समर्पित किया. संगठन के गठन और शपथ ग्रहण के बाद वो सनातन धर्म और गौ रक्षा के लिए समर्पित हो गए हैं.

इटावा के शिवम महाराज ने गौ रक्षा अखाड़ा नाम से नए संगठन का गठन किया. उन्होंने गौ सेवा के साथ ही गौ रक्षा का संकल्प लिया. संगठन के गठन के साथ ही उन्होंने इसे शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती द्वारा बनाए गए शंकराचार्य चतुरंगिणी को समर्पित किया. नमामि गंगे घाट पर शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने करीब 200 संतों को गौ रक्षा की शपथ दिलाई. उससे पहले भारतमाता पुरम में साधु संतों की बैठक की गई. जिसमें आदिशक्ति गौ रक्षा अखाड़े की घोषणा की गई.

गौ माता की रक्षा, सनातन धर्म के संरक्षण एवं संत समाज के संगठन के उद्देश्य से बनाए गए अखाड़े में कई लोगों को शामिल किया गया. देश के विभिन्न राज्यों से आए साधु संतों, धर्माचार्यों एवं सैकड़ों श्रद्धालुओं की उपस्थिति में अखाड़ा परंपरा के अनुसार नवनियुक्त महामंडलेश्वर, मंडलेश्वर एवं महंतों का विधिवत पट्टाभिषेक किया गया. शिवम महाराज को आदिशक्ति गौ रक्षा अखाड़े का आचार्य महामंडलेश्वर बनाया गया. उसके अलावा दीपकेश्वरानंद महाराज, कैलाश नंद महाराज और राजेंद्र दस को अखाड़े का वरिष्ठ महामंडलेश्वर नियुक्त किया गया.