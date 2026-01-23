ETV Bharat / bharat

शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद को मिला उत्तराखंड के पंडा-पुरोहितों और नेताओं का साथ, जानें मठों का इतिहास

जिनसे मांगा जा रहा है शंकराचार्य होने का प्रमाण, उनको मिला उत्तराखंड के धर्मस्थलों और मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस का समर्थन

SHANKARACHARYA BATHING CONTROVERSY
शंकराचार्य स्नान विवाद से धर्माचार्य आहत (Video- ETV Bharat)
January 23, 2026

धीरज सजवाण

देहरादून: 18 जनवरी 2026 को देश मौनी अमावस्या मना रहा था, तो उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में एक अनावश्यक विवाद हो गया. उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती मौनी अमावस्या पर गंगा स्नान के लिए जा रहे थे. इसी दौरान पालकी से उतरने और पैदल जाकर स्नान करने को लेकर उनके दल और प्रयागराज में गंगा स्नान की सुरक्षा व्यवस्था संभाल रही पुलिस के बीच विवाद हो गया.

स्नान विवाद में शंकराचार्य को मिला उत्तराखंड की धर्म संस्थाओं का साथ: इस विवाद से नाराज शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने स्नान करने से ही मना कर दिया. इसके बाद विवाद बढ़ते-बढ़ते एक हफ्ता होने को है. दोनों पक्ष तमाम तरह के आरोप प्रत्यारोप एक-दूसरे पर लगा रहे हैं. शंकराचार्य धरने पर बैठ गए. इस विवाद की छाया प्रयागराज से करीब 800 किलोमीटर दूर उत्तराखंड तक पहुंच गई है. उत्तराखंड की धर्म संस्थाओं के पदाधिकारियों और विपक्ष के नेताओं ने शंकराचार्य के साथ हुई घटना की निंदा की है.

धर्म अधिकारियों ने शंकराचार्य के समर्थन में जारी किए बयान: ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के विवाद की आंच उत्तराखंड तक पहुंच गई है. उत्तराखंड के धार्मिक स्थलों के पंडे पुजारी और पदाधिकारी शंकराचार्य के समर्थन में आवाज बुलंद कर रहे हैं. उत्तराखंड चारधाम पुरोहित महापंचायत के अध्यक्ष सुरेश सेमवाल, बदरीश पंडा समिति बदरीनाथ के अध्यक्ष प्रवीन ध्यानी, ब्रह्मकपाल तीर्थ पुरोहित समिति बदरीनाथ के अध्यक्ष उमेश सती और यमुनोत्री मंदिर समिति के प्रवक्ता पुरुषोत्तम उनियाल ने ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के समर्थन में बयान जारी किए हैं.

यमुनोत्री मंदिर समिति के प्रवक्ता पुरुषोत्तम उनियाल ने कहा है कि-

ज्योतिर्मठ पीठ के शंकराचार्य महाराज के साथ जो दुर्व्यवहार हुआ है, वह बेहद निंदनीय है. जो व्यक्ति हमारे धर्म के ध्वजवाहक हैं, खुद शंकराचार्य हैं और जिन्हें पीठाधीश्वर की उपाधि प्राप्त है, उन्हें मौनी अमावस्या के दिन अपनी धर्म नीति के अनुसार स्नान करने से रोका जाता है. उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है. हम इस घटना को बेहद निंदनीय मानते हैं और इससे हमें बेहद पीड़ा हुई है. वह व्यक्ति सनातन धर्मावलंबी है और हमारे धर्म की रीढ़ है. उन से ही हमारे सनातन धर्म का संचालन होता है तो उनके मान सम्मान को ठेस पहुंचाने का अर्थ है, हर एक सनातनी को ठेस पहुंचाना जो कि बेहद दुखदाई है.
-पुरुषोत्तम उनियाल, प्रवक्ता, यमुनोत्री मंदिर समिति-

इसी तरह से बदरीनाथ में मौजूद ब्रह्मकपाल पुरोहित समिति के अध्यक्ष उमेश सती ने इस घटना पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि-

प्रयागराज में शंकराचार्य महाराज के साथ जो घटना हुई है, यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है. हम इस घटना की कड़े शब्दों में आलोचना करते हैं और निंदा करते हैं. इस घटना के पीछे जो भी लोग हैं, उन पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए. पूरे देशवासियों से हमारा आह्वान है कि वह हमारी सनातन धर्म की लोक परंपराओं का नेतृत्व करने वाले ध्वजवाहक के समर्थन में अपनी प्रतिक्रिया दें. प्रयागराज में घटी यह घटना कोई सामान्य घटना नहीं है. यह हमारी परंपरा, धार्मिक आस्था और शास्त्रों पर गहरी चोट है. इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति भविष्य में ना हो, उसको लेकर हम सबको आगे आना होगा और अपना विरोध दर्ज करना होगा.
-उमेश सती, अध्यक्ष. ब्रह्मकपाल तीर्थ पुरोहित समिति, बदरीनाथ-

बदरीनाथ से ही बदरीश पंडा पंचायत के अध्यक्ष प्रवीन ध्यानी ने कहा कि-

परम पूज्य ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य महाराज के साथ जो यह घटना हुई है, उसकी श्री बदरीश पंडा पंचायत घोर निंदा करती है. साथ ही शासन प्रशासन और सरकार के माध्यम से जिस तरह से उनके शंकराचार्य होने की प्रमाणिकता मांगी जा रही है और उन्हें नोटिस भेजा जा रहा है वो गलत है. शासन प्रशासन का काम घाटों पर व्यवस्था बनाने का है, ना कि शंकराचार्य की प्रमाणिकता पूछने का. शासन प्रशासन अपना काम ठीक से करे. व्यवस्था करें और परंपराओं को निभाने में अपनी भूमिका निभाएं ना की परंपराओं को तोड़ने में.
-प्रवीन ध्यानी, अध्यक्ष, बदरीश पंडा समिति, बदरीनाथ-

चारधाम तीर्थ पुरोहित महापंचायत के अध्यक्ष और गंगोत्री के पंडा पुरोहित सुरेश सेमवाल ने भी शंकराचार्य महाराज के साथ हुए दुर्व्यवहार को बेहद दुर्भाग्यपूर्ण बताया. उन्होंने कहा है कि-

इस तरह से सनातन धर्म पर कुठाराघात को नहीं सहा जाएगा. सनातन धर्म के हमारे प्रमुख चार शंकराचार्यों के अगर धार्मिक महत्व पर सम्मान नहीं करेंगे, उन्हें उनकी परंपराओं को निभाने नहीं देंगे, तो हम किस सनातन की बात कर रहे हैं. जो लोग आज इस बात को लेकर वोट मांगते हैं कि हिंदू खतरे में है, वह खुद सनातन को आज इस तरह से मिटाने की कोशिश कर रहे हैं.
-सुरेश सेमवाल, अध्यक्ष, उत्तराखंड चारधाम तीर्थ पुरोहित पंचायत-

कांग्रेस शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के साथ: वहीं उत्तराखंड की मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस के नेता भी इस विवाद में शंकराचार्य के पक्ष में खड़े हैं. कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने अपना बयान जारी करते हुए कहा था कि-

इस बात की पहले से ही कांग्रेस आशंका जता रही है कि जहां-जहां भाजपा की सरकार आती है, वहां उन लोगों को जो कि भाजपा के अनुसार नहीं चलते हैं या फिर भाजपा की खिलाफत करते हैं, उन लोगों से बदला लेती है. ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के साथ उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में शासन प्रशासन द्वारा की गई यह घटना पूर्व नियोजित थी. शंकराचार्य महाराज हर बार की तरह इस बार भी अपनी परंपराओं के अनुसार स्नान करने जा रहे थे. लेकिन इस बार उन्हें जान बूझ कर रोका गया. यह इस बात का प्रमाण है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार इसी तरह से अगर वोट चोरी कर के सत्ता में आती रही, तो उन्हें यह लगेगा कि उन्हें किसी की भावनाओं की कद्र करने की जरूरत नहीं है.
-गणेश गोदियाल, अध्यक्ष, उत्तराखंड कांग्रेस-

गोदियाल ने बीजेपी को बताया बदला लेने वाली पार्टी: गोदियाल ने आगे कहा कि एक इतने बड़े व्यक्ति जो हमारे पूरे सनातन धर्म को दिशा देने का काम करते हैं, वह सरकारों को भी धर्मशास्त्र के अनुसार दिशा देने का काम करते हैं. उन्होंने कहा कि शंकराचार्य कई बार राजनीतिक दलों के फैसलों और उनके क्रियाकलापों पर उंगली उठाते हैं और सरकारों को धर्मशास्त्र के अनुसार दिशा देने का काम करते हैं. ऐसा हर राजनीतिक दल के साथ वह करते हैं. चाहे वह भाजपा हो या कांग्रेस वह राजनीतिक धर्म नहीं बल्कि धर्म के अनुसार राजनीति हो इस बात पर जोर देते हैं. उन्होंने कहा कि शंकराचार्य द्वारा कांग्रेस के खिलाफ भी कई बार बोला गया है, लेकिन भाजपा को यह बर्दाश्त नहीं है कि कोई उनके खिलाफ बोले. उन्होंने कहा कि वह शंकराचार्य के साथ हुए दुर्व्यवहार की खुले तौर पर निंदा करते हैं.

हरीश रावत ने शंकराचार्य के समर्थन में रखा मौन व्रत: वहीं उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता हरीश रावत ने उत्तराखंड ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य के साथ हुए इस दुर्व्यवहार को लेकर मौन व्रत रखा. उन्होंने अपना यह मौन व्रत आध्यात्मिक लड़ाई लड़ रहे शंकराचार्य को समर्पित किया. उन्होंने कहा कि सनातन हमेशा उच्च है और यह कभी भी सत्ता का अनुयायी नहीं हो सकता है, बल्कि सत्ता सनातन की अनुयायी है.

शंकराचार्य मुद्दे पर बीजेपी असहज: इस पूरे मामले पर उत्तराखंड भाजपा भी बेहद असहज नजर आ रही है. बीजेपी प्रवक्ता विनोद चमोली ने कहा कि-

भारतीय जनता पार्टी किसी तरह से शंकराचार्य के विरोध में नहीं है, बल्कि समर्थन में ही नजर आ रही है. शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद महाराज का पूरा सनातन सम्मान करता है. वह हमारी परंपराओं, मान्यताओं के शीर्ष नेतृत्व हैं. यह स्पष्ट होना चाहिए कि शंकराचार्य महाराज के साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं हुआ है. इस घटना के दौरान प्रयागराज घाट में स्नान को लेकर पिछली घटनाओं को देखते हुए स्थानीय प्रशासन द्वारा कानून व्यवस्था को मेंटेन रखने के लिए शंकराचार्य महाराज से अनुरोध किया गया था. इस बात का शंकराचार्य महाराज ने भी कोई विरोध नहीं किया था. लेकिन उनके अनुयायियों को आपत्ति थी और उनके साथ वहां पर झड़प हुई है.
-विनोद चमोली, भाजपा प्रवक्ता-

शंकराचार्य की प्रमाणिकता पर बीजेपी प्रवक्ता ने ये कहा: चमोली ने कहा कि शंकराचार्य महाराज का अपमान करने या फिर उनकी परंपराओं को रोकने का कोई इरादा नहीं था और ना ही आगे रहेगा. उन्होंने कहा कि इस मामले को इसी दृष्टि से देखा जाना चाहिए. वहीं इसके अलावा शंकराचार्य महाराज की प्रमाणिकता के लिए दिए गए नोटिस पर उन्होंने कहा कि यह सरकार का सब्जेक्ट नहीं है और शंकराचार्य को बनाने और हटाने वाले हम कौन होते हैं. वह सनातन धर्म के वरिष्ठ हैं, शीर्ष हैं और हम उनके प्रति आदर भाव रखते हैं. बाकी उनके अंदरूनी मामलों से हमें किसी तरह से कोई लेना-देना नहीं है. उन्होंने कहा कि हम एक राजनीतिक दल हैं. हमें अखाड़े और मठों के विवादों में नहीं घुसना चाहिए.

आइए सबसे पहले आपको बताते हैं शंकराचार्य पद कब और किसने स्थापित किया. इसका सनातन हिंदू धर्म में क्या महत्व है.

आदि गुरु शंकराचार्य ने स्थापित किया शंकराचार्य पद: आदि गुरु शंकराचार्य को शंकराचार्य पद स्थापित करने श्रेय है. उन्होंने 8वीं शताब्दी में इस पद की स्थापना की थी. आदि गुरु शंकराचार्य ने भारत की चारों दिशाओं में सनातन धर्म की रक्षा के लिए 4 प्रमुख मठ स्थापित किए थे. इन मठों के प्रमुखों को ही शंकराचार्य कहते हैं. इन शंकराचार्यों का मुख्य कार्य हिंदू धर्म का संरक्षण, शास्त्रार्थ, मानवता का आध्यात्मिक मार्गदर्शन करना और वेदों का प्रसार करना है.

ये हैं भारत के चार प्रमुख मठ: आदि गुरु शंकराचार्य द्वारा स्थापित चार मठों में ओडिशा के पुरी में गोवर्धन पीठ, गुजरात के द्वारका में शारदा पीठ, उत्तराखंड के बदरीनाथ में ज्योतिर्मठ पीठ और कर्नाटक के शृंगेरी में शृंगेरी शारदा पीठ हैं. इस तर गोवर्धन पीठ पूर्व दिशा में, शारदा पीठ पश्चिम दिशा में, ज्योतिर्मठ पीठ उत्तर दिशा में और शृंगेरी शारदा पीठ दक्षिण दिशा में हैं.

क्या कहते हैं धार्मिक मामलों के जानकार: वहीं शंकराचार्य के असली होने का प्रमाण आज उत्तर प्रदेश में मांगा जा रहा है तो उनकी मान्यताओं को लेकर उत्तराखंड के जानकार क्या कुछ कहते हैं, यह हमने जानने की कोशिश की. धार्मिक मामलों के जानकार और उत्तराखंड चारधाम पर शोध करने वाले वरिष्ठ स्कॉलर बृजेश सती बताते हैं कि-

जिस परंपरा को लेकर आज सवाल खड़े किए जा रहे हैं, वह आचार्य परंपरा सदियों पहले आदि गुरु शंकराचार्य जी ने शुरू की थी. उन्होंने ही पूरे देश के चार कोनों में चार मठों की स्थापना की और इसी आचार्य परंपरा के तहत चारों मठों में चार शंकराचार्यों को शपथ दिलवा कर नियुक्त करते हुए इस परंपरा को आगे बढ़ाया गया था. आदि गुरु शंकराचार्य द्वारा शुरू हुई यह परंपरा आज 21वीं सदी में भी चली आ रही है.

किसी भी मठ पर गुरु परंपरा के तहत ही किसी संन्यासी को शंकराचार्य की उपाधि दी जाती है. इसमें गुरु ही तय करता है कि अगला शंकराचार्य कौन होगा. जहां तक बात उत्तर में मौजूद उत्तराखंड के ज्योतिर्मठ पीठ की है, तो यहां पर 12 सितंबर 2022 को स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती को 55वें शंकराचार्य के रूप में नियुक्त किया गया था. गुरु द्वारा दी गई दीक्षित परंपरा के तहत ही शंकराचार्य पद पर नियुक्ति दी जाती है. इस परंपरा के तहत स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती को ज्योर्तिमठ पीठ का शंकराचार्य नियुक्त किया गया था.
-बृजेश सती, धार्मिक मामलों के जानकार-

शंकराचार्य विवाद में अब तक क्या-क्या हुआ?

  • 18 जनवरी 2026 को मौनी अमावस्या पर ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती गंगा स्नान को जा रहे थे
  • प्रयागराज में माघ मेला प्रशासन ने उनकी पालकी को रोक दिया. इसे शंकराचार्य ने अपना अपमान बताया और स्नान करने से मना कर दिया
  • शंकराचार्य धरने पर बैठ गए, उन्होंने स्नान करने से मना किया और वहां से हटने से भी इनकार किया
  • 19 जनवरी को प्रयागराज माघ मेला प्रशासन ने शंकराचार्य को नोटिस जारी किया. उनकी शंकराचार्य की पदवी को साबित करने को कहा गया
  • शंकराचार्य ने 8 पन्नों का जवाब माघ मेला प्रशासन को भेजा
  • 21 जनवरी को मेला प्रशासन ने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को एक और नोटिस भेज दिया. इसमें उनकी संस्था के नाम भूमि आवंटन को निरस्त करने और आजीवन मेले से प्रतिबंधित करने की बात कही गई
  • 21 जनवरी को सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने शंकराचार्य को फोन करके अपना समर्थन दिया
  • योगी सरकार ने कहा संन्यासी के लिए राष्ट्र सर्वोपरि हैं, न कि व्यक्तिगत संपत्ति या अहंकार
  • 22 जनवरी को हरियाणा के सोनीपत में सीएम योगी आदित्यनाथ ने बिना नाम लिए कहा कि ऐसे तमाम कालनेमि होंगे, जो धर्म की आड़ में सनातन धर्म को कमजोर करने की साजिश रच रहे होंगे. हमें उनसे सावधान होना होगा. हमें उनसे सतर्क रहना होगा.
  • 23 जनवरी को पिछले 5 दिनों से धरना दे रहे स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की तबीयत शुक्रवार को अचानक खराब हो गई. वह पालकी से उतरकर वैन में चले गए.

