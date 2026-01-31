ETV Bharat / bharat

शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद को बदरीनाथ के कपाट खुलने का निमंत्रण, गाडू घड़ा यात्रा में शामिल होने का आग्रह

शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद को उत्तराखंड के निमंत्रण: प्रयागराज में हुए घटनाक्रम के बाद शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती महाराज के शंकराचार्य पद को लेकर विवाद गहराया था. इस बीच काशी पहुंचकर उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार को गौमाता को राज्य माता का दर्जा देने के लिए 40 दिन का अल्टीमेटम देते हुए अपनी मांगें रखीं. विवाद के बीच अब उत्तराखंड के बदरीनाथ धाम से जुड़ा एक अहम घटनाक्रम सामने आया है. श्री बदरीनाथ धाम के पुजारी समुदाय की शीर्ष पंचायत श्री बदरीनाथ डिमरी धार्मिक केंद्रीय पंचायत ने शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को एक महत्वपूर्ण धार्मिक अनुष्ठान के लिए न्योता भेजा है. पंचायत अध्यक्ष पंडित आशुतोष डिमरी ने कहा कि-

चमोली: प्रयागराज में मौनी अमावस्या गंगा स्नान विवाद के बाद ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य स्वामी श्री अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती महाराज पहली बार उत्तराखंड पहुंचने वाले हैं. प्रयागराज से बिना गंगा स्नान किए काशी पहुंचे शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने योगी सरकार को 40 दिनों का अल्टीमेटम दिया है. इसी बीच बदरीनाथ धाम से जुड़ा एक बड़ा धार्मिक संकेत सामने आया है.

हमारी ओर से भेजे गए इस न्योते में भगवान श्री बदरी विशाल के तेल कलश यानी गाडू घड़ा के ऋषिकेश से बदरीनाथ धाम प्रस्थान में शामिल होने का आग्रह किया गया है. पुजारी समुदाय की ओर से यह न्योता शंकराचार्य को भेजा गया है.

-आशुतोष डिमरी, अध्यक्ष, डिमरी धार्मिक केंद्रीय पंचायत, बदरीनाथ धाम-

बदरीनाथ की गाडू घड़ा यात्रा में शामिल होने का मिला निमंत्रण: धार्मिक जानकारों के मुताबिक, गाडू घड़ा यात्रा बदरीनाथ धाम की सबसे महत्वपूर्ण परंपराओं में से एक है. ऐसे में शंकराचार्य के रूप में न्योता दिया जाना, उनके पद को लेकर चल रहे विवादों के बीच एक बड़ा संदेश माना जा रहा है. गौरतलब है कि आदि जगद्गुरु शंकराचार्य भगवान ने देश की चार दिशाओं में चार पीठों की स्थापना की थी. उत्तर दिशा की पीठ ज्योतिषपीठ, श्री बदरीनाथ धाम है. यहां स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती महाराज शंकराचार्य के रूप में विराजमान हैं. अब देखना होगा कि योगी सरकार 40 दिन के अल्टीमेटम पर क्या रुख अपनाती है और उत्तराखंड से मिले इस धार्मिक संकेत का राजनीतिक और सामाजिक असर किस दिशा में जाता है.

क्या है गाडू घड़ा तेल परंपरा? बदरीनाथ धाम के कपाट खुलने की प्रक्रिया के दौरान पौराणिक परंपराओं के साथ गढ़वाल नरेश के राज दरबार नरेंद्र नगर में महारानी के नेतृत्व में सुहागिन महिलाएं तिलों का तेल निकालती हैं. इसी तेल का भगवान बदरी विशाल के लेप और अखंड ज्योति के लिए प्रयोग किया जाता है. विशेष बात ये है कि इस तेल को पिरोने के लिए मशीन प्रयोग में नहीं लाई जाती है. इसे पारंपरिक तरीकों सिलबट्टे, कोल्हू और हाथों से निकालने की परंपरा है. तेल पिरोने के बाद एक निश्चित तिथि को एक धार्मिक यात्रा के रूप में गाडू घड़ी यात्रा बदरीनाथ धाम को निकलती है.

23 अप्रैल को खुल रहे हैं बदरीनाथ धाम के कपाट: गौरतलब है कि इस साल बदरीनाथ धाम के कपाट 23 अप्रैल को खुल रहे हैं. ने जा रहे है. नरेंद्र नगर के राज दरबार की पुरानी परंपरा के अनुरूप एक भव्य समारोह में राजपुरोहित आचार्य कृष्ण प्रसाद उनियाल ने महाराज मनुजेंद्र शाह की जन्म कुंडली और ग्रह नक्षत्रों की गणना के बाद बदरीनाथ धाम के कपाट खुलने की तिथि घोषित की थी. इसके अनुसार 23 अप्रैल 2026 को ब्रह्म मुहूर्त में प्रातः 6:15 बजे भगवान बदरी विशाल के कपाट श्रद्धालुओं के दर्शनार्थ खोले जाएंगे. इससे पहले गाडू घड़ा यात्रा 7 अप्रैल से आरंभ होगी.

