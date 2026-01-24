ETV Bharat / bharat

शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद आर-पार के मूड में; जानें प्रयागराज माघ मेले में क्यों कहा - हम टुकड़ों पर पलने वाले लोग नहीं

स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद हवाला देते हुए कहाकि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी एक बयान दिया था कि इस मामले का पटाक्षेप होना चाहिए. "मैं उनके बयान को सुन रहा था. हमसे अनुरोध कर रहे हैं कि महाराज स्नान कर लीजिए. उस व्यक्ति को इस बात का एहसास है कि प्रशासन से गलती हो गई. कोई भी जिम्मेदार व्यक्ति या अधिकारी यही सोचता है. कम से कम केशव प्रसाद मौर्य के अंदर यह जिम्मेदारी का भाव तो है. ऐसे में इस तरह के व्यक्ति को यूपी का मुख्यमंत्री होना चाहिए."

उन्होंने कहाकि "कालनेमि शब्द पर अगर हम विचार करें तो यह समझ में आता है कि कालनेमि एक राक्षस था, जोकि मारता–पीटता, काटना आदि राक्षसी काम करता था. वह संत का चोला पहन कर बैठा था, जोकि अंदर से कुछ और था और बाहर से कुछ और. योगी जी के राज में गो हत्या हो रही है. नंद किशोर गुर्जर नाम के बीजेपी विधायक ने उत्तर प्रदेश के विधानसभा सदन में कहा कि 50 हजार गायें यूपी में काटी जा रही हैं. इस पर कुछ करना चाहिए. इस पर योगी जी तो जवाब नहीं दे सके. नोएडा में गो मांस का जखीरा पकड़ा गया. योगी जी के राज में ही तो यह सब हो रहा है. अन्य शहरों में यूपी से एक्सपोर्ट किया हुआ गो मांस मिल रहा है. ऐसे में सवाल उठता है कि यूपी में गो मांस कहां से आ रहा है. यह राक्षसी काम है कि नहीं और चोला संत का है, तो कालनेमि कौन हैं."

इस पर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने कहाकि यह तो योगी आदित्यनाथ से ही पूछा जाना चाहिए कि कालनेमि कौन है?

योगी आदित्यनाथ ने बिना किसी का नाम लिए कहा कि कुछ लोग धर्म की आड़ में सनातन धर्म को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं. ऐसे तत्वों को उन्होंने “कालनेमि जैसी ताकतों” के रूप में संबोधित किया और लोगों से उनसे सतर्क रहने को कहा.

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में “कालनेमि” शब्द का इस्तेमाल एक बयान में किया, जो राजनीतिक और धार्मिक विवाद का केंद्र बन गया है.

'जिसके राज में गोहत्या हो रही है, गो मांस एक्सपोर्ट हो रहा है, वह है असली कालनेमि'

उनकी पहली नोटिस थी कि आप शंकराचार्य कैसे हैं? इसका हमने प्रमाण सहित जवाब दे दिया है. दूसरा जो उनका कहना था जमीन और सुविधा वापस लेने का तो, उसमें हमने उनको यह जवाब दिया है कि आपने भूखंड और सुविधाएं दी हैं उसे आप निरस्त कर सकते हैं. इसमें कोई बाधा नहीं है. हम आपके टुकड़ों पर पलने वाले लोग तो है नहीं. आपने सम्मान से दिया था तो हमने ले लिया था. अगर आपको लगता है कि आपने गलत आवंटन कर दिया है तो आप वापस ले लीजिए, लेकिन आपको यह बताना पड़ेगा कि किस कारण से दिया था और किस कारण से वापस ले रहे हैं. देना गलत था या लेना गलत था. एक तो गलत हो गया, तो इसका आपको जवाब देना पड़ेगा.

उन्होंने कहाकि माघ मेला प्रशासन ने अब तक हमें दो नोटिस भेजी है. एक में कहा था कि सिद्ध करो कि तुम शंकराचार्य हो और दूसरी में कहा है कि क्यों ना आपको सदा के लिए मेला में प्रवेश करने से वर्जित कर दिया जाए और जो आपको जमीन व सुविधा आवंटित की गई है उसे वापस ले लिया जाए.

स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा कि प्रशासन नहीं चाहता है कि हम त्रिवेणी में स्नान करें, तो हम जहां पुलिस छोड़ गई थी, वहीं बैठे हैं.

केशव प्रसाद मौर्य के बयान पर उन्होंने कहा कि केशव मौर्य के अंदर समझ तो है कि प्रशासन ने गलती की, ऐसे व्यक्ति को ही यूपी का सीएम होना चाहिए.

स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा कि "जब तक प्रशासन माफी नहीं मांग लेता और ससम्मान संगम स्नान नहीं करा देता हम शिविर प्रवेश नहीं करेंगे. अगर इस साल शिविर प्रवेश नहीं हुआ तो वापस लौट जाएंगे और अगली साल फिर आएंगे, लेकिन ऐसे ही बाहर पालकी पर बैठे रहेंगे, जहां पुलिस प्रशासन हमें मौनी अमावस्या के दिन छोड़ गया था."

उनका कहना है कि "हम टुकड़ों पर पलने वाले लोग नहीं हैं. मेला प्रशासन चाहे तो जमीन और सुविधा का आवंटन रद्द कर सकता है. हमें कोई फर्क नहीं पड़ता."

प्रयागराज: ज्योतिषपीठ के शंकचाराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद, माघ मेला प्रशासन की दो नोटिस और मेले से बैन करने, जमीन आवंटन रद्द करने की धमकी दिए जाने के बाद भी अपनी बात पर अडिग हैं.

स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद महाराज की अचानक शुक्रवार की सुबह तबीयत खराब हो गई थी. ऐसे में महाराज जी शिविर के बाहर खड़ी वैन में ही लेटे रहे. अचानक तबीयत कैसे खराब हुई ? इस सवाल पर उन्होंने कहा कि "हमारा खुले में ओस के नीचे कम रहना होता है. यहां ठंड के बीच खुले में रहना हो रहा है. ऐसे में बुखार हो गया था. दवा हमने ले ली है. गरम कपड़े ओढ़कर बैठ गए हैं अब काफी आराम है."

प्रयागराज माघ मेला में शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद. (ETV Bharat)

मेले में हाथी, बुलडोजर से भगदड़ नहीं मचेगी हमारी पालकी से भगदड़ मच जाएगी?

इस सवाल पर कि प्रशासन अपनी जिद पर है और आप कह रहे हैं कि जब तक प्रशासन माफी नहीं मांगता और ससम्मान हमें स्नान कराने नहीं ले जाता हम ऐसे ही पालकी पर ही बैठे रहेंगे, तो ऐसे में आगे क्या होगा?

इस सवाल के जवाब में स्वामी अविमुक्तेश्नरानंद ने कहा कि "प्रशासन जिद नहीं कर सकता. यह प्रशासक के अनिवार्य गुणों के विपरीत है. जिद करना प्रशासक का गुण नहीं है. प्रशासक फ्लेक्सिबल होता है, अपना काम निकालना उसे आता है. यह प्रशासन का गुण नहीं है. वो जिद किए हुए हैं. इसका मतलब है कि यह किसी और का गुण है. इसलिए जो जिद करके बैठा है, जिसके मन में हनक रहती है. उसके स्वभाव में जिद रहती है. तो जो जिद किए बैठा है वह कुफल भोगेगा. जहां तक हमारी बात है हमने तो कह दिया कि जबतक ससम्मान हमारा स्नान नहीं होता है हम शिविर प्रवेश नहीं करेंगे. यूं ही पालकी पर बैठे रहेंगे. ऐसे ही फुटपाथ पर बैठे रहेंगे. इस सवाल पर कि कोई माघ मेले में हाथी लेकर घूम सकता है और आप चार मानवों से उठाई जाने वाली पालकी लेकर नहीं जा सकते हैं, यानी हाथी से भगदड़ मेले में नहीं मचेगी और पालकी से भगदड़ मच जाएगी?"

इस पर अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा कि सवाल है कि कोई हाथी लेकर घूमे, कोई बुलडोजर लेकर घूमे, महंगी गाड़ी लेकर घूमे और आपकी पालकी से मेले में भगदड़ मच सकती है? इस पर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा कि "हम तो शिविर के बाहर बैठे हैं. हमने यानी शंकराचार्य ने पेशवाओं को माघ मेले में प्रयागराज जाने का वचन दिया था, इसलिए हम तो आते रहेंगे. हम बचनबद्ध हैं. शिविर प्रवेश तो तभी होगा, जब गंगा स्नान होगा. इस बार तो नहीं हो सका, पर अगली साल हम फिर आएंगे ऐसे ही. शिविर प्रवेश तो तभी होगा, जब ससम्मान गंगा स्नान कराया जाएगा. नहीं तो हम यूं ही बाहर शिविर के बैठे रहेंगे और माघ मेले के बाद अपने पीठ चले जाएंगे."

प्रयागराज माघ मेले में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद अपनी बात पर अडिग. (ETV Bharat)

अब तक कब-कब क्या क्या हुआ?

18 जनवरी 2026

मौनी अमावस्या के दिन स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद और उनके अनुयायियों ने 18 जनवरी 2026 को संगम के तट पर पालकी लेकर स्नान का प्रयास किया. प्रशासन ने सुरक्षा व भीड़ नियंत्रण कारणों से इसे रोका. अनुयायियों और पुलिस के बीच धक्का-मुक्की हुई और स्थिति तनावपूर्ण बनी. पुलिस के ऊपर अनुयायियों को घसीटने और मारपीट करने के आरोप लगे. आख़िरकार शंकराचार्य बिना स्नान किए लौटे. इसके बाद शंकराचार्य शिविर के बाहर धरने पर बैठ गए. तभी से शिविर प्रवेश नहीं किया और बाहर पालकी पर ही बैठे हैं.

19 जनवरी 2026

मेला प्रशासन ने शंकराचार्य को 19 जनवरी 2026 को पहला नोटिस जारी किया. इसमें उनसे अपने शिविर के बैनर में “शंकराचार्य” शब्द का इस्तेमाल करने के बारे में स्पष्ट करने को कहा गया. इस नोटिस में कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट में यह मामला लंबित है. ऐसे में उन्होंने अपने को शंकराचार्य कैसे लिख लिया? इस पर 24 घंटे में जवाब मांगा गया. यह नोटिस शंकराचार्य शिविर में आधी रात को लेकर अधिकारी पहुंचे थे.

20 जनवरी 2026

कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने 20 जनवरी 2026 प्रयागराज जिला कलेक्ट्रेट के सामने प्रदर्शन और ज्ञापन दिया. इसमें प्रशासन द्वारा शंकराचार्य और उनके अनुयायियों के साथ कथित मारपीट, अभद्रता किए जाने के खिलाफ उच्च स्तरीय जांच की मांग की गयी.

22 जनवरी 2026

मेला प्रशासन ने 22 जनवरी 2026 को शंकराचार्य को दूसरा नोटिस जारी किया. इसमें प्रशासन ने कहा कि उनके माघ मेले में दी गई जमीन और सुविधाओं को रद्द क्यों न किया जाए और उन्हें मेले में प्रवेश से क्यों न वंचित कर दिया जाए? इस नोटिस में मौनी अमावस्या के दिन हुई घटना का हवाला देकर उन्हें 24 घंटे में जवाब देने को कहा गया है.

22 जनवरी 2026

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 22 जनवरी 2026 को सार्वजनिक रूप से बिना नाम लिए “कालनेमि” शब्द का प्रयोग किया और कहा कि ऐसे लोगों से सतर्क रहने की जरूरत है, जो धर्म की आड़ में सनातन परंपरा को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं. यह बयान समाज में राजनीतिक और धार्मिक बहस का कारण बना.

23 जनवरी 2026

स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की 23 जनवरी 2026 को तबियत अचानक खराब हुई और वे अपनी पालकी से उतर कर वैन में लेट गए. दिन भर लेटे रहे और शाम को बाहर निकले और पत्रकारों व अनुयायियों से बातचीत की.

मुख्यमंत्री के कालनेमि वाले बयान पर उन्होंने कड़ा उत्तर दिया और कहा कि जो उन्हें “कालनेमि” कह रहे हैं, वही असल में कालनेमि हैं. यूपी में हर रोज 50 हजार गायें कट रही हैं यह उनका विधायक विधानसभा में कह रहा है, तो आपही बताइये कालनेमि कौन है?. उन्होंने बसंत पंचमी पर संगम स्नान नहीं किया और अपनी बात पर अडिग हैं. बता दें कि आज उनके धरने का सातवां दिन है.

आप लीडर संजय सिंह ने की भेंट

उधर प्रयागराज में चल रहे शंकराचार्य स्नान विवाद के बीच ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को विपक्षी दलों का समर्थन लगातार मिल रहा है. बसंत पंचमी के मौके पर आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद और उत्तर प्रदेश प्रभारी संजय सिंह मेला क्षेत्र पहुंचे. उन्होंने शंकराचार्य से मुलाकात कर आशीर्वाद लिया और उनके समर्थन में खुलकर बयान दिया. यह भी कहा कि 28 जनवरी से संसद का सत्र शुरू होने जा रहा है जिसमें इस मुद्दे को जोर–शोर से उठाया जाएगा.

शंकराचार्य की सुरक्षा बढ़ाई गई, सीसीटीवी कैमरे लगाए गए

प्रयागराज माघ मेला क्षेत्र में चल रहे विवाद के बीच ज्योतिषपीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के शिविर की सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है. उनके समर्थकों की ओर से शिविर परिसर में 10 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, ताकि आने-जाने वालों पर नजर रखी जा सके.

शंकराचार्य के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी शैलेन्द्र योगिराज सरकार ने बताया कि हाल के दिनों में रात के समय कुछ अपरिचित लोगों की गतिविधियां संदिग्ध लगीं. उनका दावा है कि ये लोग इलाके की रेकी करते हुए दिखाई दिए. इसी को देखते हुए एहतियातन निगरानी बढ़ाने का फैसला लिया गया. कैमरों के जरिए शिविर के आसपास होने वाली हर गतिविधि पर नजर रखी जा रही है.

