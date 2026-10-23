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मवेशी रखने वालों के लिए बड़ी खबर, शामोंडा वायरस का खतरा, इंसानों में भी फैलने की आशंका

कॉन्सेप्ट फोटो ( ETV Bharat )

नई दिल्ली : फ्रांस में एक ऐसे मरीज में शामोंडा वायरस का पहला मामला सामने आया है, जिसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता (इम्यूनिटी) बहुत कम थी. अक्टूबर की शुरुआत में इस मरीज की मौत हो गई. इस घटना ने इस बात की ओर ध्यान खींचा है कि जानवरों से जुड़े वायरस कैसे प्रजातियों की सीमाओं को पार कर इंसानों में फैल सकते हैं.

साथ ही, यह भारत जैसे उन देशों में निगरानी के महत्व को भी रेखांकित करता है, जहां पशुधन की बड़ी आबादी मौजूद है.हालांकि फ्रांस के इस मामले की अभी भी जांच चल रही है, लेकिन भारत के लिए यह एक महत्वपूर्ण विषय है. भारत में दुनिया की सबसे बड़ी पशुधन आबादी में से एक है, और यहां कई तरह के काटने वाले कीड़े भी पाए जाते हैं, जैसे कुलिकोइड्स मिजेज (Culicoides midges) जो पशुओं में कई तरह के वायरस फैलाते हैं.

फिलहाल, भारत में शामोंडा वायरस के फैलने या इंसानों से इंसानों में इसके लगातार फैलने का कोई सबूत नहीं है.फ्रांसीसी अधिकारी इस बात की जांच कर रहे हैं कि मरीज को यह संक्रमण कैसे हुआ और क्या इस वायरस की वजह से उसकी मौत हुई. बताया जा रहा है कि मरीज पूर्वी फ्रांस में था, जहां यह वायरस खेत के जानवरों में फैल रहा था और वहां काटने वाले कीड़े (मिजेज) भी मौजूद थे. माना जा रहा है कि इन कीड़ों के काटने से संक्रमण फैल सकता है, लेकिन संक्रमण फैलने का सटीक तरीका अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है. भारत का पशुधन क्षेत्र और निगरानी की चुनौती -भारत में पशुधन का एक बहुत बड़ा क्षेत्र है, इसलिए पशुओं में होने वाली बीमारियों की निगरानी करना सार्वजनिक स्वास्थ्य तैयारियों का एक अहम हिस्सा बन जाता है. गाय, भैंस, भेड़, बकरी और अन्य पालतू जानवर लाखों परिवारों की आजीविका का साधन हैं. साथ ही, ये देश के डेयरी, मांस और उससे जुड़े कृषि क्षेत्रों को भी सहारा देते हैं.2019 में हुई 20वीं पशुधन जनगणना के अनुसार, भारत में लगभग 535.8 मिलियन (53.58 करोड़) पशुधन थे. इनमें 192.5 मिलियन गायें, 109.9 मिलियन भैंसें, 74.3 मिलियन भेड़ें और 148.9 मिलियन बकरियां शामिल थीं. ये आंकड़े बताते हैं कि पशुओं की आबादी कितनी विशाल है, जिस पर पशु चिकित्सा अधिकारियों को लगातार नजर रखनी होती है, ताकि किसी भी नए या पहले से मौजूद संक्रमण का पता लगाया जा सके.जाने-माने स्वास्थ्य विशेषज्ञ और एशियन सोसाइटी फॉर इमरजेंसी मेडिसिन के पूर्व अध्यक्ष डॉ. तामोरिश कोले ने ईटीवी भारत (ETV Bharat) से कहा, "सिर्फ बड़ी संख्या में पशुधन होने का मतलब यह नहीं है कि शामोंडा वायरस का खतरा बहुत ज्यादा है. बल्कि, फ्रांस का यह मामला इस बात पर जोर देता है कि जानवरों में बीमारियों के असामान्य पैटर्न की पहचान करना कितना जरूरी है. साथ ही, पशुओं के संक्रमण, कीड़ों और इंसानों में होने वाली बीमारियों के बीच संभावित संबंधों की जांच करना भी बहुत महत्वपूर्ण है." शामोंडा वायरस क्या है -शामोंडा वायरस सिम्बु समूह का एक ऑर्थोबुन्यावायरस है. यह मुख्य रूप से पशुधन को प्रभावित करता है. माना जाता है कि यह जानवरों के बीच काटने वाली छोटी मक्खियों (मिजेस) के जरिए फैलता है. जानवरों में इसके कारण बुखार, दस्त, दूध उत्पादन में कमी और प्रजनन संबंधी समस्याएं हो सकती हैं, जैसे कि गर्भपात या भ्रूण में विकृति.डॉ. कोले ने कहा, "ये लक्षण केवल शामोंडा वायरस तक ही सीमित नहीं हैं, बल्कि पशुधन की अन्य बीमारियों में भी दिख सकते हैं. इसलिए, किसी भी संदिग्ध संक्रमण का कारण पता लगाने के लिए प्रयोगशाला परीक्षण और महामारी विज्ञान संबंधी जांच जरूरी होगी." भारत के लिए कुलिकोइड्स मिज क्यों महत्वपूर्ण हैं - यह बहुत छोटे खून चूसने वाले कीड़े होते हैं, जो भारत सहित दुनिया के कई हिस्सों में पाए जाते हैं. इनकी प्रजातियों और स्थानीय पर्यावरण के आधार पर, तापमान, नमी, बारिश और इनके पनपने के लिए उपयुक्त जगहों की उपलब्धता इनकी गतिविधियों को प्रभावित कर सकती है.इनमें से कुछ प्रजातियां पशुओं में होने वाली गंभीर बीमारियों के वाहक के रूप में जानी जाती हैं, जिनमें ब्लूटंग वायरस और सिम्बु समूह से जुड़े वायरस शामिल हैं.