मवेशी रखने वालों के लिए बड़ी खबर, शामोंडा वायरस का खतरा, इंसानों में भी फैलने की आशंका
क्या जानवरों से इंसानों में फैला वायरस. मवेशियों पर निगरानी की जरूरत. गौतम देबरॉय की रिपोर्ट.
Published : October 23, 2026 at 6:32 PM IST
नई दिल्ली : फ्रांस में एक ऐसे मरीज में शामोंडा वायरस का पहला मामला सामने आया है, जिसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता (इम्यूनिटी) बहुत कम थी. अक्टूबर की शुरुआत में इस मरीज की मौत हो गई. इस घटना ने इस बात की ओर ध्यान खींचा है कि जानवरों से जुड़े वायरस कैसे प्रजातियों की सीमाओं को पार कर इंसानों में फैल सकते हैं.
साथ ही, यह भारत जैसे उन देशों में निगरानी के महत्व को भी रेखांकित करता है, जहां पशुधन की बड़ी आबादी मौजूद है.हालांकि फ्रांस के इस मामले की अभी भी जांच चल रही है, लेकिन भारत के लिए यह एक महत्वपूर्ण विषय है. भारत में दुनिया की सबसे बड़ी पशुधन आबादी में से एक है, और यहां कई तरह के काटने वाले कीड़े भी पाए जाते हैं, जैसे कुलिकोइड्स मिजेज (Culicoides midges) जो पशुओं में कई तरह के वायरस फैलाते हैं.
फिलहाल, भारत में शामोंडा वायरस के फैलने या इंसानों से इंसानों में इसके लगातार फैलने का कोई सबूत नहीं है.फ्रांसीसी अधिकारी इस बात की जांच कर रहे हैं कि मरीज को यह संक्रमण कैसे हुआ और क्या इस वायरस की वजह से उसकी मौत हुई. बताया जा रहा है कि मरीज पूर्वी फ्रांस में था, जहां यह वायरस खेत के जानवरों में फैल रहा था और वहां काटने वाले कीड़े (मिजेज) भी मौजूद थे. माना जा रहा है कि इन कीड़ों के काटने से संक्रमण फैल सकता है, लेकिन संक्रमण फैलने का सटीक तरीका अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है.
भारत का पशुधन क्षेत्र और निगरानी की चुनौती -भारत में पशुधन का एक बहुत बड़ा क्षेत्र है, इसलिए पशुओं में होने वाली बीमारियों की निगरानी करना सार्वजनिक स्वास्थ्य तैयारियों का एक अहम हिस्सा बन जाता है. गाय, भैंस, भेड़, बकरी और अन्य पालतू जानवर लाखों परिवारों की आजीविका का साधन हैं. साथ ही, ये देश के डेयरी, मांस और उससे जुड़े कृषि क्षेत्रों को भी सहारा देते हैं.2019 में हुई 20वीं पशुधन जनगणना के अनुसार, भारत में लगभग 535.8 मिलियन (53.58 करोड़) पशुधन थे. इनमें 192.5 मिलियन गायें, 109.9 मिलियन भैंसें, 74.3 मिलियन भेड़ें और 148.9 मिलियन बकरियां शामिल थीं.
ये आंकड़े बताते हैं कि पशुओं की आबादी कितनी विशाल है, जिस पर पशु चिकित्सा अधिकारियों को लगातार नजर रखनी होती है, ताकि किसी भी नए या पहले से मौजूद संक्रमण का पता लगाया जा सके.जाने-माने स्वास्थ्य विशेषज्ञ और एशियन सोसाइटी फॉर इमरजेंसी मेडिसिन के पूर्व अध्यक्ष डॉ. तामोरिश कोले ने ईटीवी भारत (ETV Bharat) से कहा, "सिर्फ बड़ी संख्या में पशुधन होने का मतलब यह नहीं है कि शामोंडा वायरस का खतरा बहुत ज्यादा है. बल्कि, फ्रांस का यह मामला इस बात पर जोर देता है कि जानवरों में बीमारियों के असामान्य पैटर्न की पहचान करना कितना जरूरी है. साथ ही, पशुओं के संक्रमण, कीड़ों और इंसानों में होने वाली बीमारियों के बीच संभावित संबंधों की जांच करना भी बहुत महत्वपूर्ण है."
शामोंडा वायरस क्या है -शामोंडा वायरस सिम्बु समूह का एक ऑर्थोबुन्यावायरस है. यह मुख्य रूप से पशुधन को प्रभावित करता है. माना जाता है कि यह जानवरों के बीच काटने वाली छोटी मक्खियों (मिजेस) के जरिए फैलता है. जानवरों में इसके कारण बुखार, दस्त, दूध उत्पादन में कमी और प्रजनन संबंधी समस्याएं हो सकती हैं, जैसे कि गर्भपात या भ्रूण में विकृति.डॉ. कोले ने कहा, "ये लक्षण केवल शामोंडा वायरस तक ही सीमित नहीं हैं, बल्कि पशुधन की अन्य बीमारियों में भी दिख सकते हैं. इसलिए, किसी भी संदिग्ध संक्रमण का कारण पता लगाने के लिए प्रयोगशाला परीक्षण और महामारी विज्ञान संबंधी जांच जरूरी होगी."
भारत के लिए कुलिकोइड्स मिज क्यों महत्वपूर्ण हैं - यह बहुत छोटे खून चूसने वाले कीड़े होते हैं, जो भारत सहित दुनिया के कई हिस्सों में पाए जाते हैं. इनकी प्रजातियों और स्थानीय पर्यावरण के आधार पर, तापमान, नमी, बारिश और इनके पनपने के लिए उपयुक्त जगहों की उपलब्धता इनकी गतिविधियों को प्रभावित कर सकती है.इनमें से कुछ प्रजातियां पशुओं में होने वाली गंभीर बीमारियों के वाहक के रूप में जानी जाती हैं, जिनमें ब्लूटंग वायरस और सिम्बु समूह से जुड़े वायरस शामिल हैं.
भारत में इनकी मौजूदगी पशुओं की बीमारियों को नियंत्रित करने के लिए वेक्टर सर्विलांस (कीड़ों के जरिए फैलने वाली बीमारियों की निगरानी) को महत्वपूर्ण बनाती है. हालांकि इससे यह साबित नहीं होता कि भारत में मौजूद ये कीड़े शमोन्डा वायरस फैला रहे हैं. भारत में अलग-अलग तरह की जलवायु, पशुओं की बड़े पैमाने पर आवाजाही, डेयरी उत्पादन नेटवर्क और पशु मंडियां, पशुओं में कीड़ों के जरिए फैलने वाली बीमारियों की निगरानी के लिए एक जटिल स्थिति पैदा करती हैं.
मौसम के पैटर्न में बदलाव, कीड़ों के फैलाव और पशुओं की आवाजाही से पहले से मौजूद संक्रमण फैल सकते हैं, और नई उभरती बीमारियों का पता लगाना मुश्किल हो सकता है.डॉ. कोले ने आगे कहा, "पशु स्वास्थ्य की निगरानी के दौरान, पशुओं में बुखार या दस्त के ऐसे मामलों पर ध्यान दिया जा सकता है जिनका कोई स्पष्ट कारण न हो. इसके अलावा, दूध उत्पादन में अचानक कमी, प्रजनन संबंधी असामान्य समस्याएं या अन्य ऐसी बीमारियां जो सामान्य स्थिति से अलग हों, उन पर भी नजर रखी जानी चाहिए. जरूरत पड़ने पर इन मामलों की जांच के लिए कीड़ों के नमूने लिए जा सकते हैं और लैब में टेस्ट करके यह पता लगाया जा सकता है कि कौन सा वायरस या बैक्टीरिया बीमारी फैला रहा है."
बीमारियों का जल्दी पता लगाने के लिए वन हेल्थ दृष्टिकोण - स्वास्थ्य मंत्रालय की सलाहकार समिति की सदस्य और स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉ. सुनीला गर्ग ने कहा, "फ्रांस का मामला वन हेल्थ दृष्टिकोण के महत्व को पुख्ता करता है. इस दृष्टिकोण में मानव स्वास्थ्य, पशु स्वास्थ्य और पर्यावरण की निगरानी को एक साथ लाया जाता है. भारत में इसके लिए पशु चिकित्सा सेवाओं, सार्वजनिक स्वास्थ्य अधिकारियों, पशु रोगों की जांच करने वाली प्रयोगशालाओं और कीड़ों पर नजर रखने वाली एजेंसियों के बीच आपसी सहयोग की आवश्यकता होगी."
उन्होंने बताया कि पशुपालन और डेयरी विभाग, राज्य के पशु चिकित्सा विभाग, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थान, पशु रोगों की निगरानी और लैब नेटवर्क के जरिए इसमें अपना योगदान दे सकते हैं.
डॉ. गर्ग ने आगे कहा, "अगर शमोन्डा वायरस के लिए विशेष रूप से टेस्ट करने का कोई फैसला लिया जाता है, तो इसके लिए महामारी विज्ञान से जुड़े सबूतों, लैब की क्षमता और सक्षम अधिकारियों के आकलन को आधार बनाना होगा."
उन्होंने कहा कि जिन इलाकों में पहले से ही इन कीड़ों से फैलने वाली बीमारियों की रिपोर्ट मिली है, वहां उन पशुओं पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए जिनमें प्रजनन संबंधी असामान्य समस्याएं देखी जा रही हैं या जो किसी ऐसी बीमारी से पीड़ित हैं जिसका कोई स्पष्ट कारण समझ नहीं आ रहा है. डॉ. गर्ग ने कहा, "निगरानी से मिले नतीजे अधिकारियों को पशुओं में होने वाले आम संक्रमणों और नए पैदा होने वाले रोगाणुओं के बीच फर्क करने में मदद कर सकते हैं. इससे यह भी तय किया जा सकता है कि क्या आगे और जांच की जरूरत है."हालांकि, डॉ. कोले के अनुसार, भारत के लिए इसका मतलब घबराने के बजाय सतर्क रहने का है, क्योंकि यहां सार्वजनिक स्वास्थ्य से जुड़ी किसी महामारी या एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संक्रमण फैलने का कोई सबूत नहीं है.
ये भी पढ़ें : H1N1 से घबराने की जरूरत नहीं, वायरस सक्रिय रहेगा : ICMR प्रमुख