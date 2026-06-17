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शामली: लक्ष्मणपुरा टोल कर्मचारियों की मनमानी; हरियाणा रोडवेज बस 15 मिनट रोकी, सवारियों से बदसलूकी की

यह मामला जनपद शामली के झंझाना थाना क्षेत्र का है, जहां मेरठ-करनाल हाईवे पर स्थित लक्ष्मणपुरा टोल प्लाजा पर उस वक्त भारी हंगामा खड़ा हो गया, जब हरियाणा रोडवेज की एक सवारी बस वहां पहुंची.

शामली: उत्तर प्रदेश के जनपद शामली से एक बार फिर टोल कर्मियों की मनमानी और बदसलूकी का मामला सामने आया है. इस बार टोल प्लाजा के कर्मचारियों के गुस्से का निशाना हरियाणा रोडवेज के चालक और बस में बैठी बेकसूर सवारियां बनी हैं. पीड़ित पक्ष का आरोप है कि फास्टैग स्कैन न होने की एक बेहद मामूली बात पर टोल कर्मियों ने न सिर्फ उनका कीमती वक्त बर्बाद किया, बल्कि ड्राइवर और सवारियों के साथ अभद्रता भी की.

फास्टैग स्कैनर की तकनीकी खराबी: बताया जा रहा है कि टोल प्लाजा के ऑटोमेटिक स्कैनर में बस का फास्टैग तकनीकी दिक्कतों के कारण समय पर स्कैन नहीं हो पाया था. स्कैनर की इस आंतरिक तकनीकी खराबी की सजा बस के ड्राइवर और उसमें सफर कर रहे यात्रियों को भुगतनी पड़ी. पीड़ित बस ड्राइवर का आरोप है कि फास्टैग स्कैन न होने के कारण उनकी बस करीब 15 मिनट तक व्यस्त टोल लेन में ही जबरन खड़ी रखी गई. जब उन्होंने वहां तैनात टोल कर्मियों से इतनी अत्यधिक देरी और स्कैन न होने की तकनीकी वजह पूछी, तो टोल कर्मी अचानक भड़क गए और उनके साथ गाली-गलौज शुरू कर दी.

सवारियों से टोल कर्मियों ने किया दुर्व्यवहार: बस में मौजूद आम सवारियों ने जब इस अनावश्यक देरी का विरोध किया और समय की बर्बादी को देखते हुए गाड़ी आगे बढ़ाने को कहा, तो आरोप है कि टोल कर्मियों ने सवारियों को भी नहीं बख्शा और उनके साथ भी अमर्यादित व्यवहार किया. टोल बूथ पर हंगामा बढ़ता देख मौके पर शांति व्यवस्था के लिए मौजूद स्थानीय पुलिसकर्मियों को तुरंत बीच-बचाव करने के लिए आगे आना पड़ा. पुलिस ने रोडवेज बस को उस जाम लगी लाइन से पीछे हटाकर दूसरी चालू लाइन में लगवाया. जहां फास्टैग स्कैन होने के बाद बस को आगे के लिए रवाना किया गया.

टोल मैनेजर ने आरोपों को बताया निराधार: लक्ष्मणपुरा टोल प्लाजा के मैनेजर संदीप डागर ने सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया. उनके मुताबिक कर्मचारियों द्वारा किसी भी यात्री या चालक के साथ गलत व्यवहार जैसी कोई बात टोल प्लाजा पर नहीं की गई है. रोडवेज बस का फास्टैग तकनीकी खराबी से स्कैन नहीं हो पा रहा था, जिसके बाद उसे दूसरी लाइन में लगवाकर स्कैन कराया गया और गाड़ी को शांतिपूर्वक निकाल दिया गया. जो भी आरोप लगाए जा रहे हैं, वे पूरी तरह से निराधार हैं.

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