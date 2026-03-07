ETV Bharat / bharat

'राष्ट्रपति मुर्मू का अपमान कर TMC ने पार कीं सारी हदें...', पीएम मोदी ने ममता सरकार पर साधा निशाना

पीएम मोदी ने कहा कि पश्चिम बंगाल की टीएमसी सरकार ने सारी हदें पार कर दी हैं. मुख्यमंत्री राष्ट्रपति के स्वागत में नहीं पहुंची थी.

PM Narendra Modi
पीएम नरेंद्र मोदी (PTI)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : March 7, 2026 at 9:11 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को पश्चिम बंगाल सरकार पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के राज्य दौरे के दौरान उनका अपमान करने का आरोप लगाते हुए कहा कि यह "शर्मनाक और अभूतपूर्व" है और टीएमसी सरकार ने "सच में सारी हदें पार कर दी हैं".

प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति मुर्मू के राज्य में हुए नौवें अंतरराष्ट्रीय संथाल सम्मेलन की जगह बदलने और उनके दौरे में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और उनके मंत्रियों के न होने पर नाराजगी जताने के बाद यह बात कही. राष्ट्रपति मुर्मू ने इस सम्मेलन में हिस्सा लिया था.

पीएम मोदी ने कहा कि राष्ट्रपति का पद राजनीति से ऊपर है और इसकी पवित्रता का हमेशा सम्मान किया जाना चाहिए. उन्होंने उम्मीद जताई कि पश्चिम बंगाल सरकार और सत्ताधारी टीएमस को सद्बुद्धि आएगी.

मोदी ने 'एक्स' पर एक पोस्ट में कहा, "यह शर्मनाक और पहले कभी नहीं हुआ. हर कोई जो लोकतंत्र और आदिवासी समुदायों के अधिकारिता में विश्वास करता है, निराश है." प्रधानमंत्री ने कहा कि राष्ट्रपति, जो खुद एक आदिवासी समुदाय से हैं, ने जो दर्द और पीड़ा ज़ाहिर की है, उससे भारत के लोगों के मन में बहुत दुख है.

उन्होंने कहा, "पश्चिम बंगाल की टीएमसी सरकार ने सच में सारी हदें पार कर दी हैं. राष्ट्रपति के इस अपमान के लिए उनका प्रशासन ज़िम्मेदार है." मोदी ने कहा कि यह भी उतना ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि संथाल संस्कृति जैसे महत्वपूर्ण विषय को पश्चिम बंगाल सरकार इतनी लापरवाही से ले रही है.

इससे पहले, राष्ट्रपति मुर्मू ने विधाननगर के बजाय बागडोगरा एयरपोर्ट के पास संथाल आदिवासी समुदाय का सम्मेलन करने पर नाराजगी जताई और हैरानी जताई कि क्या राज्य प्रशासन को उम्मीद थी कि कोई भी इसमें शामिल नहीं हो पाएगा.

उन्होंने कहा, "मुझे नहीं पता कि प्रशासन के दिमाग में क्या आया कि उन्होंने सम्मेलन के लिए ऐसी जगह चुनी जहां संथाल लोग नहीं जा सकते थे." मुर्मू ने कहा, "शायद राज्य सरकार आदिवासियों की भलाई नहीं चाहती और इसीलिए उन्हें यहां आने से रोका गया."

मुर्मू की टिप्पणियों पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए मुख्यमंत्री बनर्जी ने आरोप लगाया कि भाजपा राज्य सरकार को बदनाम करने के लिए राष्ट्रपति कार्यालय का इस्तेमाल कर रही है.

कोलकाता में एक विरोध प्रदर्शन स्थल पर सीएम ने कहा, "बीजेपी इतना नीचे गिर गई है कि वे राज्य को बदनाम करने के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का इस्तेमाल कर रहे हैं."

मुर्मू को सालाना कार्यक्रम में बुलाया गया था, जो असल में सिलीगुड़ी के बिधाननगर में होना था. लेकिन, सुरक्षा और दूसरे कारणों का हवाला देते हुए, अधिकारियों ने जगह बदलकर बागडोगरा एयरपोर्ट के पास गोपालपुर कर दी.

शनिवार दोपहर जब राष्ट्रपति कार्यक्रम स्थल पर पहुंचीं, तो वहां कुछ ही लोग मौजूद थे. सिलीगुड़ी के मेयर गौतम देब एयरपोर्ट पर उन्हें रिसीव करने के लिए मौजूद राज्य सरकार के एकमात्र प्रतिनिधि थे.

मुर्मू ने कहा कि उन्हें "बहुत दुख" है कि लोग सम्मेलन में नहीं पहुंच पाए क्योंकि यह बहुत दूर हुई थी. "शायद प्रशासन को उम्मीद थी कि कोई भी इसमें शामिल नहीं हो पाएगा, और राष्ट्रपति बस वापस लौटकर चली जाएंगी."

मुर्मू ने कहा, "अगर राष्ट्रपति किसी जगह जाते हैं, तो मुख्यमंत्री और मंत्रियों को भी आना चाहिए. लेकिन वह नहीं आईं... मैं भी बंगाल की बेटी हूं. ममता दीदी भी मेरी बहन हैं, मेरी छोटी बहन. मुझे नहीं पता कि वह मुझसे नाराज़ थीं, इसलिए ऐसा हुआ."

ये भी पढ़ें- ममता मेरी बहन जैसी, पता नहीं क्यों हैं मुझसे नाराज: राष्ट्रपति मुर्मू

TAGGED:

PRESIDENT DROUPADI MURMU
MAMATA BANERJEE
WEST BENGAL
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू
PRIME MINISTER NARENDRA MODI

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.