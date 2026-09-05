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बेकार थैलियों से संवरता भविष्य, जानिए कैसे 'वेस्ट प्लास्टिक' से महिलाओं ने बुना आत्मनिर्भरता का ताना-बाना

शक्ति फाउंडेशन द्वारा इस पूरी प्रक्रिया को सीखने के लिए तीन महीने की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग महिलाओं को उपलब्ध कराई जाती है. प्रशिक्षण अवधि के दौरान महिलाओं को स्टाइपेंड संस्था द्वारा दिया जाता है. ट्रेनिंग पूरी होने के बाद महिलाएं नियमित रूप से केंद्र पर काम करती हैं और महिलाओं को संस्था द्वारा तन्खाह दी जाती है.

गार्बेज पीकर से कारीगर बनने का सफर पर्यावरण संरक्षण कि इस पहल से जुड़ी कई महिलाओं की कहानी बेहद दिलचस्प है. जितना की प्लास्टिक वेस्ट से तैयार होने वाले उत्पाद हैं. इन महिलाओं में से कुछ पहले गार्बेज पिकर और कचरा छटाई का काम करती थी. आज वह प्रशिक्षण प्राप्त कर बैग तैयार कर रही हैं. पहले उनका काम केवल कचरे को इकट्ठा करना और अलग-अलग करने तक सीमित था लेकिन अब वह एक उपयोगी उत्पाद तैयार करने की प्रक्रिया का हिस्सा है.

वैशाली स्थित इस केंद्र पर मौजूदा समय में तकरीबन 15 से 20 महिलाएं काम कर रही हैं, इनमें एक सेंटर सुपरवाइजर भी शामिल हैं. करीब 12 से 15 महिलाएं प्लास्टिक की कटिंग और बैग बनाने की प्रक्रिया से जुड़ी है. जबकि चार से पांच महिलाएं उत्पादों की डिजाइनिंग पर काम करती है. इसके अलावा महिलाएं प्रशिक्षण लेने के लिए केंद्र से जुड़ती रहती हैं.

गाजियाबाद के वैशाली स्थित नगर निगम के ट्रिपल आर सेंटर पर शक्ति फाउंडेशन द्वारा संचालित केंद्र में वेस्ट प्लास्टिक को नए उत्पादों में बदलने का काम किया जा रहा है. यहां आने वाले प्लास्टिक सामग्री सीधे कूड़ेदान या लैंडफिल में नहीं पहुंचती बल्कि एक पूरी प्रक्रिया से गुजरने के बाद एक बेहद शानदार बैग का रूप ले लेती है. प्लास्टिक की सफाई से लेकर कटिंग, बुनाई, सिलाई और डिजाइनिंग तक हर चरण में महिलाएं अहम भूमिका निभाती हैं.

शक्ति फाउंडेशन इस्तेमाल हो चुकी दूध की थैलियां, आटे के कट्टे चिप्स के पैकेट और अन्य प्रकार की प्लास्टिक पैकेजिंग सामग्री को इकट्ठा कर उनसे बेहतरीन बैग तैयार कर रही है. इस अनोखी पहल के माध्यम से संस्था एक साथ दो महत्वपूर्ण उद्देश्यों को पूरा करने का प्रयास कर रही है. पहला, प्लास्टिक कचरे को पर्यावरण को नुक्सान पहुंचाने से रोकना. दूसरा महिलाओं को रोजगार के साथ हुनर उपलब्ध कराना है.

नई दिल्ली/गाजियाबाद: दिल्ली एनसीआर के प्रत्येक घर में पैक्ड मिल्क का इस्तेमाल होता है. रोज सुबह घरों में पहुंचने वाले दूध के पैकेट इस्तेमाल होने के बाद अक्सर कूड़ेदान में पहुंच जाते हैं. माना जाता है कि एक सामान्य परिवार में प्रतिदिन दो से तीन दूध की प्लास्टिक थैलियां निकलती हैं. देखने में मामूली सी लगने वाली यह थैली जब लाखों घरों के स्तर पर पहुंचती हैं तो प्लास्टिक कचरे की समस्या का आकार काफी विकराल हो जाता है. गाजियाबाद में शक्ति फाउंडेशन ने इसी रोजमर्रा के कचरे को उपयोगी उत्पादन में बदलने की दिशा में एक अनोखी पहल की शुरुआत की है.

महिलाओं के लिए यह काम केवल आय का साधन नहीं है बल्कि आत्मनिर्भर बने का एक बेहतरीन अवसर भी है. भानुमति कहती हैं की ट्रेनिंग और अनुभव मिलने के बाद इस काम में और अधिक कुशल हो सकती हैं और भविष्य में चाहे तो अपना काम भी शुरू कर सकती हैं.

घर से शुरू होता है अभियान

शक्ति फाउंडेशन का मानना है कि प्लास्टिक कचरे की समस्या का समाधान केवल केंद्र और मशीनों से नहीं होगा. इसके लिए आम लोगों की भागीदारी भी बेहद आवश्यक है. इसी उद्देश्य से संस्था वैशाली, इंदिरापुरम और आसपास के क्षेत्र में विशेष जागरूकता अभियान संचालित करती है. अभियान के दौरान लोगों को अवगत कराया जाता है कि घरों में इस्तेमाल होने वाली दूध की प्लास्टिक की थैलियां को सीधे कूड़ेदान में डालने के बजाय उन्हें अलग से इक्ट्ठा कर अगर केंद्र में पहुंचाया जाए तो उन्हें दोबारा उपयोगी उत्पाद में बदला जा सकता है. आसपास के लोग अभी अभियान से जुड़ रहे हैं. कुछ लोग प्लास्टिक सामग्री को स्वयं केंद्र तक पहुंचाते हैं जबकि संस्था विभिन्न क्षेत्रों में कैंप लगाकर इस्तेमाल हो चुके प्लास्टिक सामग्री एकत्र करती है.

बिधु मिश्रा, प्रोजेक्ट हेड (ETV Bharat)

RO के वेस्ट वाटर से होती है थैलियों की धुलाई

संस्था द्वारा लोगों को जागरूक किया जाता है कि प्लास्टिक की सफाई के दौरान पानी की बचत पर भी विशेष ध्यान दिया जाए, संस्था लोगों को प्रेरित करती है कि दूध की थैली को धोते समय अनावश्यक रूप से साफ पानी का इस्तेमाल न किया जाए. कई घरों में इस्तेमाल हो चुके थैलियों को इकट्ठा करने के बाद RO से निकलने वाले वेस्ट वाटर से साफ किया जाता है. इस तरह एक और प्लास्टिक की थैली दोबारा उपयोग के लिए तैयार हो जाती है और दूसरी ओर RO से निकलने वाले वेस्ट पानी का भी इस्तेमाल हो जाता है.

शक्ति फाउंडेशन में काम करती महिलाएं (ETV Bharat)

कई चरणों में पूरा होता है प्रक्रिया

केंद्र की सुपरवाइजर हेमलता बताती हैं कि,

प्लास्टिक को मुख्य रूप से दो तरीकों से इकट्ठा किया जाता है. पहला तरीका विभिन्न इलाकों में कैंप लगाना. जहां लोगों से इस्तेमाल हो चुकी दूध की थैलियां आटे के कट्टे चिप्स के पैकेट और अन्य प्लास्टिक सामग्री इक्ट्ठा की जाती है, दूसरा तरीका उन लोगों की भागीदारी है जो अभियान के प्रति जागरुक है और स्वयं इस्तेमाल किया हुआ प्लास्टिक केंद्र पर पहुंचते हैं.



हेमलता बताती है कि केंद्र पर आने वाली प्लास्टिक की स्थिति अलग-अलग होती है, कुछ लोग प्लास्टिक को घर पर धोकर और साफ कर कर लाते हैं. जबकि कुछ लोग इस्तेमाल के बाद उसे बिना साफ किए ही पहुंचा देते हैं. इसलिए सबसे पहले प्रक्रिया प्लास्टिक को साफ करना होता है. आवश्यकता अनुसार धोने के बाद सफाई के पश्चात प्लास्टिक को सुखाया जाता है. प्लास्टिक के सूखने के बाद अगला चरण प्लास्टिक का वर्गीकरण करना होता है, सभी प्लास्टिक थैलियां की गुणवत्ता और मजबूती एक जैसी नहीं होती. इसलिए उन्हें उनकी स्ट्रैंथ के आधार पर अलग-अलग श्रेणियां में बांटा जाता है. संस्था तीन कैटेगरी में प्लास्टिक को रखती है.

हेमलता, सुपरवाइजर (ETV Bharat)

लूम मशीन पर होती है बुनाई

प्लास्टिक की सफाई और वर्गीकरण करने के बाद काटने की प्रक्रिया शुरू होती है. थैलियों को निश्चित आकार में काटा जाता है ताकि उन्हें आगे की बुनाई में इस्तेमाल किया जा सके. हेमलता के मुताबिक बैग तैयार करने की प्रक्रिया में करीब 20% धागे और 80 प्रतिशत प्लास्टिक का इस्तेमाल किया जाता है. इस सामग्री को लूम मशीन के माध्यम से बुना जाता है. लूम मशीन पर प्लास्टिक और धागे की बुनाई के बाद धीरे-धीरे बैग का आधार तैयार होता है. एक बैग को बनने में करीब ढाई घंटे का समय लगता है. जिसके बाद तैयार सामग्री को बैग के डिजाइन के अनुसार अंतिम रूप दिया जाता है. बुनाई का काम पूरा होने के बाद सिलाई का काम होता है. बैग के किनारो को मजबूत किया जाता है और हैंडल समेत अन्य आवश्यक हिस्से लगाए जाते हैं.

वेस्ट प्लास्टिक बनाए गए कई तरह के उत्पाद (ETV Bharat)

नवंबर 2025 में शुरू हुई थी पहल

शक्ति फाउंडेशन ने इस महल की शुरुआत नवंबर 2025 में की थी, शुरुआत में संस्था का ध्यान इस मॉडल को समझने, महिलाओं को प्रशिक्षण देने और स्थानीय स्तर पर प्लास्टिक कलेक्शन की व्यवस्था विकसित करने पर रहा. अब संस्था इस योजना को आगे बढ़ने पर काम कर रही है. शक्ति फाउंडेशन का लक्ष्य भविष्य में इस मॉडल को देश के विभिन्न क्षेत्रों तक ले जाना है. शुरुआती चरण में राजस्थान और हिमाचल प्रदेश में इस पहल को शुरू करने की योजना पर काम किया जा रहा है. संस्था की योजना के मुताबिक, अगले 4 से 5 महीने में इस परियोजना को तीन राज्यों तक ले जाने का प्रयास है.

संस्था का मानना है कि यदि अलग-अलग राज्यों में स्थानीय जरूरत के अनुसार इस मॉडल को विकसित किया जाए तो यह पर्यावरण संरक्षण के साथ-साथ स्थानीय महिलाओं के लिए रोजगार के अवसर भी पैदा कर सकता है.

बुनाई करती महिला (ETV Bharat)

कॉर्पोरेट कंपनियों तक पहुंच रहे उत्पाद

शक्ति फाउंडेशन की इस पहल के बारे में बड़ी कॉरपोरेट कंपनियों को भी जानकारी दी जा रही है, संस्था की ओर से कंपनियों को बताया जा रहा है कि बेस प्लास्टिक से तैयार होने वाले उत्पाद किस प्रकार पर्यावरण संरक्षण में योगदान दे सकते हैं. कॉर्पोरेट स्तर पर इस तरह के उत्पादों के इस्तेमाल की संभावना महत्वपूर्ण मानी जा रही है. क्योंकि इससे पर्यावरण संरक्षण से जुड़े अभियानों और जिम्मेदार उपयोग को भी बढ़ावा मिल सकता है. संस्था भविष्य में इन उत्पादों को व्यापक बाजार तक पहुंचाने की संभावनाओं पर भी विचार कर रही है. हालांकि, फिलहाल उत्पादन बड़े स्तर पर तैयार करने की योजना पर काम चल रहा है.

वेस्ट प्लास्टिक से बना बैग (ETV Bharat)

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