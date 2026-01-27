'मेरे घर हमला करवा सकते हैं कांग्रेस नेता' शकील अहमद का दावा, राहुल गांधी को बताया था डरपोक
Published : January 27, 2026 at 9:56 AM IST
पटना: पूर्व केंद्रीय मंत्री और बिहार कांग्रेस के नेता रहे डॉ. शकील अहमद ने राहुल गांधी पर बड़ा आरोप लगाया है. पूर्वी कांग्रेस नेता ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट साझा कर इसकी जानकारी दी. उन्होंने कहा कि कांग्रेस के राष्ट्रीय नेतृत्व मेरे घर पटना और मधुबनी आवास पर हमला करवा सकती है.
'क्या यह राहुल जी का आदेश... ?': पूर्व कांग्रेसी नेता डॉ. शकील अहमद ने पोस्ट में लिखा, ''अब तो मेरी जानकारी बिल्कुल सही साबित हुई. कांग्रेस के पुराने साथियों का बहुत धन्यवाद. हमारे बिहार में एक कहावत है कि पुराने दोस्त ही काम आते हैं. क्या यह राहुल जी के आदेश के बिना हो रहा है?.''
अब तो मेरी जानकारी बिल्कुल सही साबित हुई। काँग्रेस के पुराने साथियों का बहुत धन्यवाद।— Dr Shakeel Ahmad (@Ahmad_Shakeel) January 26, 2026
हमारे बिहार में एक कहावत कि
पुराने दोस्त ही काम आते हैं।
क्या यह राहुल जी के आदेश के बिना हो रहा है? pic.twitter.com/qtgBCemfH4
'कांग्रेस मेरे घर पर हमला करवा सकती है': इससे पहले डॉ शकील अहमद ने एक्स पोस्ट में लिखा, ''अभी अभी कांग्रेस के कुछ साथियों ने गुप्त रूप से मुझे खबर किया है कि कांग्रेस के राष्ट्रीय नेतृत्व ने बिहार कांग्रेस/युवा कांग्रेस को यह आदेश दिया है कि आज दिनांक 27 जनवरी को पुतला दहन के बहाने मेरे पटना और मधुबनी निवास पर आक्रमण किया जाय. यह जनतंत्र के सिद्धांत के खिलाफ है.''
अभी अभी काँग्रेस के कुछ साथियों ने गुप्त रूप से मुझे ख़बर किया है कि काँग्रेस के राष्ट्रीय नेतृत्व ने बिहार कांग्रेस / युवा काँग्रेस को यह आदेश दिया है कि कल दिनांक 27 जनवरी को पुतला दहन के बहाने मेरे पटना और मधुबनी निवास पर आक्रमण किया जाय।— Dr Shakeel Ahmad (@Ahmad_Shakeel) January 26, 2026
यह जनतंत्र के सिद्धांत के ख़िलाफ़ है।
'कांग्रेस पार्टी में मुस्लिम लीडरशिप हाशिए पर': पूर्व केंद्रीय मंत्री शकील अहमद के बयान पर कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने कहा कि, राहुल गांधी से मिलना इतना आसान नहीं है. कांग्रेस पार्टी मुस्लिम नेतृत्व को लगातार नजरअंदाज कर रही है जबकि हिंदुस्तान का मुसलमान कांग्रेस को वोट दे रहा है, पार्टी में मुस्लिम लीडरशिप हाशिए पर है. शकील अहमद खान, रौशन बेग, नसीमुद्दीन सिद्दकी और यूसुफ अब्राहनी इसके ताजा उदाहरण हैं.''
'राहुल गांधी लोकप्रिय नेताओं से डरते हैं': जेडीयू नेता राजीव रंजन प्रसाद ने कांग्रेस के पूर्व नेता डॉ. शकील अहमद के बयान पर कहा, "उन्होंने जिस तरह से अपनी पीड़ा और वेदना का प्रकटीकरण किया है और ताजा खुलासों के बाद, जो हम कहते रहे हैं कि राहुल गांधी के मजबूत होने साथ ही कांग्रेस कमजोर होती चली गई. हर जगह कांग्रेस का आधार सिमट रहा है.
''लोकतंत्र के सशक्त होने के लिए विपक्ष का प्रभावी और मजबूत होना भी बहुत आवश्यक है...पार्टी के अंदर कोई आंतरिक लोकतंत्र नहीं है, राहुल गांधी लोकप्रिय नेताओं से डरते हैं. यह जो तमाम तरह के आरोप हैं, दरअसल हर कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता के मन में ऐसे ही विचार हैं जो शकील अहमद ने बाते कही हैं." - राजीव रंजन प्रसाद, नेता, जेडीयू
क्या कहा था शकील अहमद ने?: पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉ. शकील अहमद ने हाल ही में एक पॉडकास्ट इंटरव्यू में राहुल गांधी को "सबसे असुरक्षित और डरपोक नेता" करार दिया था. उन्होंने आरोप लगाया कि "राहुल गांधी पार्टी में मजबूत जमीनी आधार वाले वरिष्ठ नेताओं से खतरा महसूस करते हैं, उन्हें "बॉस" नहीं मानने वाले नेताओं को पसंद नहीं करते और पार्टी पर एकतरफा कब्जा बनाए रखना चाहते हैं. शकील अहमद का दावा है कि मल्लिकार्जुन खरगे केवल नाम के अध्यक्ष हैं, जबकि असली फैसले राहुल गांधी ही लेते हैं.
