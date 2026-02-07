ETV Bharat / bharat

'उद्धव की शिवसेना महिलाओं का सम्मान नहीं करती', अरविंद सावंत के 'इंपोर्टेड माल' वाले बयान पर शाइना एनसी

सुनवाई के बाद ईटीवी भारत से बात करते हुए शाइना एनसी ने कहा कि, एक तरफ ठाकरे सेना है, जो महिलाओं का सम्मान नहीं करती, और दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे की शिवसेना है, जो महिलाओं का सम्मान करती है.

सांसद अरविंद सावंत के खिलाफ शिवसेना प्रवक्ता शाइना एनसी द्वारा दायर मामले की सुनवाई शनिवार को मझगांव कोर्ट में हुई. मजिस्ट्रेट आरती कुलकर्णी ने मामले की अगली सुनवाई 21 फरवरी तक टाल दी.

इस मामले की सुनवाई शनिवार को मझगांव मजिस्ट्रेट कोर्ट में हुई. सुनवाई के दौरान, शिकायतकर्ता के तौर पर शाइना एनसी का बयान दर्ज किया गया. हालांकि, मामले में आरोपी उद्धव के सांसद अरविंद सावंत सुनवाई के दौरान मौजूद नहीं थे. वहीं, विधायक शाइना एनसी ने सुनवाई के दौरान एक गंभीर आरोप लगाया, जिसमें कहा गया है कि, उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना (यूबीटी) महिलाओं का सम्मान नहीं करती है.

मुंबई: महाराष्ट्र में साल 2024 में शिवसेना (यूबीटी) सांसद के 'इंपोर्टेड माल' वाले बयान पर काफी बवाल मचा था. वहीं, इसको लेकर अरविंद सावंत के खिलाफ कोर्ट में मामला दाखिल किया गया है. सावंत ने अप्रत्यक्ष रूप से शिवसेना विधायक शाइना एनसी को 'इंपोर्टेड माल' कहा था.

शाइना एनसी ने कहा कि, उन्हें उम्मीद है कि, महिलाओं का अपमान करने वालों को सजा मिलने के बाद उन्हें न्याय मिलेगा. चुनाव प्रचार के दौरान, मीडिया से बात करते हुए, अरविंद सावंत ने 2024 में शिवसेना उम्मीदवार शाइना एनसी के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की थी. शाइना एनसी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा था कि, "उनकी हालत देखो, वह पूरी जिंदगी भाजपा में रहीं और अब आखिरी समय में दूसरी पार्टी में चली गई हैं. उन्होंने कहा कि, यहां 'इम्पोर्टेड माल' नहीं चलता, यहां सिर्फ ओरिजिनल माल चलता है."

उनके गैर-जिम्मेदाराना बयान पर जवाब देते हुए, मुंबादेवी निर्वाचन क्षेत्र से शिवसेना उम्मीदवार शाइना एनसी ने सावंत से सार्वजनिक रूप से माफी मांगने की मांग की. इस पर जवाब देते हुए शाइना एनसी ने कहा था, "क्या आप भूल गए हैं कि 2014 और 2019 में, हमने पीएम मोदी के नेतृत्व में आपके लिए काम किया था. अब उन्हें एक महिला को 'माल' कहने के लिए परेशानी का सामना करना पड़ेगा. जनता उन्हें उनकी जगह दिखाएगी. उन्होंने कहा कि, सावंत के बयान से उनकी विचारधारा साफ पता चलती है.

शाइना एनसी ने कहा कि, यह महा विकास अघाड़ी नहीं, बल्कि महा विनाश अघाड़ी है. इसके बाद शाइना एनसी ने नागपाड़ा पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई. इस शिकायत के आधार पर मुंबई पुलिस ने सांसद अरविंद सावंत के खिलाफ एक महिला का अपमान करने के आरोप में मामला दर्ज किया.

अरविंद सावंत के बयान पर बीजेपी के नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा कि, सभी को महिलाओं का सम्मान करना चाहिए और इस तरह की टिप्पणी निंदनीय है. उन्होंने कहा कि, राजनीति में महिलाओं का सम्मान होना चाहिए. शाइना एनसी ने 28 अक्टूबर को भाजपा का दामन छोड़ एकनाथ शिंदे की शिवसेना में शामिल हो गई थीं. उसके बाद उन्होंने मुंबादेवी से विधानसभा की उम्मीदवारी हासिल की थी. शाइना एनसी उस निर्वाचन क्षेत्र में कांग्रेस उम्मीदवार अमीन पटेल को हराया था.

