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शहजाद भट्टी टेरर नेटवर्क की उत्तराखंड में जड़ें, 3 जिलों से पांच लोगों पर एक्शन

गृह मंत्रालय के अनुसार देहरादून, हरिद्वार और ऊधमसिंह नगर में शहजाद भट्टी टेरर नेटवर्क के कनेक्शन मिले हैं.

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उत्तराखंड में शहजाद भट्टी नेटवर्क (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : August 17, 2026 at 9:48 PM IST

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देहरादून: पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई समर्थित बताए जा रहे शहजाद भट्टी टेरर नेटवर्क के खिलाफ देशभर में सुरक्षा एजेंसियों की बड़ी कार्रवाई सामने आई है. केंद्रीय गृह मंत्रालय के मुताबिक, 14 राज्यों में चलाए गए अभियान के दौरान 253 लोगों को हिरासत में लिया गया. नेटवर्क से जुड़े मामलों में 80 से ज्यादा एफआईआर दर्ज करते हुए 200 से अधिक गिरफ्तारियां की गईं. इस कार्रवाई में उत्तराखंड भी शामिल है. देहरादून, हरिद्वार और ऊधमसिंह नगर से जुड़े 5 लोगों पर कार्रवाई की गई है.

14 राज्यों में सुरक्षा एजेंसियों का बड़ा अभियान: गृह मंत्रालय के अनुसार, पिछले कुछ महीनों से स्वतंत्रता दिवस तक शहजाद भट्टी नेटवर्क की संभावित गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए अभियान चलाया गया. कार्रवाई में उत्तर प्रदेश से 62, हरियाणा से 52, दिल्ली से 51, पंजाब से 44, राजस्थान से 15, महाराष्ट्र से 8 और उत्तराखंड से 5 लोगों पर कार्रवाई हुई. इसके अलावा कर्नाटक, गुजरात और बिहार में 3-3 तथा तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर और केरल में 2-2 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई.

अप्रैल में देहरादून से पकड़ा गया था विक्रांत: उत्तराखंड में शहजाद भट्टी नेटवर्क से जुड़ा मामला अप्रैल में सामने आया था. उत्तराखंड एसटीएफ ने प्रेमनगर के झाझरा निवासी विक्रांत कश्यप को गिरफ्तार किया था. पुलिस के मुताबिक, विक्रांत सोशल मीडिया के जरिए पाकिस्तान में बैठे शहजाद भट्टी और उसके साथी राणा के संपर्क में था. विक्रांत के कब्जे से .32 बोर की पिस्टल, सात कारतूस और स्प्रे पेंट की कैन बरामद की गई थी. जांच में उसके पाकिस्तान स्थित संपर्कों के बारे में भी जानकारी सामने आई. जांच एजेंसियों के मुताबिक, विक्रांत को देहरादून के महत्वपूर्ण सरकारी और सुरक्षा प्रतिष्ठानों की वीडियो और लोकेशन पाकिस्तान भेजने के निर्देश दिए गए थे. आरोप है कि उसने आईएसबीटी, पुलिस मुख्यालय समेत अन्य संवेदनशील स्थानों की जानकारी जुटाई. कुछ स्थानों पर ‘टीटीएच’ लिखकर उनकी वीडियो भी भेजे जाने की बात जांच में सामने आई थी. उसके मोबाइल की जांच में कई संदिग्ध संपर्क नंबर भी मिले, जिनके तार दूसरे राज्यों से जुड़े होने की बात कही गई.

रुड़की के ढंडेरा से भी जुड़ा नेटवर्क: शहजाद भट्टी नेटवर्क की जांच में हरिद्वार जिले के रुड़की का नाम भी सामने आया. यूपी एटीएस और एसटीएफ ने मई में सहारनपुर से रुड़की के ढंडेरा निवासी मुशर्रफ को तीन अन्य आरोपियों के साथ गिरफ्तार किया. जांच एजेंसियों के मुताबिक, मुशर्रफ सोशल मीडिया के जरिए शहजाद भट्टी नेटवर्क के संपर्क में था. उस पर कथित तौर पर एक अस्पताल को निशाना बनाने की साजिश में शामिल होने और उसकी ऑनलाइन रेकी करने का आरोप लगाया था. मुशर्रफ की गिरफ्तारी के बाद पुलिस जब रुड़की के ढंडेरा स्थित उसके घर पहुंची तो वहां ताला लगा मिला. स्थानीय लोगों के मुताबिक, परिवार सामान्य तरीके से रह रहा था और उन्हें किसी संदिग्ध गतिविधि की जानकारी नहीं थी.

ऊधमसिंह नगर से भी जुड़े आरोपी: नेटवर्क के खिलाफ जारी कार्रवाई में ऊधमसिंह नगर से जुड़े लोगों पर भी सुरक्षा एजेंसियों ने शिकंजा कसा है. जिले में सामने आए संदिग्ध संपर्कों और नेटवर्क से जुड़े लोगों की गतिविधियों की जांच की गई है. गृह मंत्रालय की 17 अगस्त की जानकारी में उत्तराखंड से कुल 5 लोगों पर कार्रवाई का आंकड़ा सामने आया है.

हथियार और निगरानी उपकरण बरामद: सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक, देशभर में कार्रवाई के दौरान आईईडी बनाने में इस्तेमाल होने वाली सामग्री, पाकिस्तान आयुध फैक्ट्री के निशान वाले ग्रेनेड, पिस्टल, जिंदा कारतूस और निगरानी के लिए इस्तेमाल किए गए सीसीटीवी कैमरे बरामद किए गए हैं. एजेंसियों का दावा है कि बरामदगी और डिजिटल साक्ष्यों से नेटवर्क के सीमा पार संपर्कों की जानकारी मिली है. जांच में यह भी सामने आया कि नेटवर्क सोशल मीडिया के जरिए युवाओं को अपने संपर्क में लाने और संवेदनशील स्थानों की रेकी कराने की कोशिश कर रहा था.

उत्तराखंड में सुरक्षा एजेंसियों की बढ़ी चिंता: केंद्रीय गृह मंत्रालय के मुताबिक, यह कार्रवाई सीमा पार आतंकवाद के खिलाफ सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति का हिस्सा है. सुरक्षा एजेंसियों का दावा है कि शहजाद भट्टी नेटवर्क भारत में युवाओं को सोशल मीडिया के जरिए जोड़ने, संवेदनशील स्थानों की जानकारी जुटाने और आतंकी गतिविधियों के लिए उनका इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा था. देहरादून में कथित तौर पर सरकारी और सुरक्षा प्रतिष्ठानों की रेकी से लेकर हरिद्वार और ऊधमसिंह नगर से सामने आए मामलों ने उत्तराखंड में इस नेटवर्क की गतिविधियों को लेकर सुरक्षा एजेंसियों की चिंता बढ़ा दी है.

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