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सोनिया, राहुल-प्रियंका के चहेते भूपेश हैं निराश, पूरे देश में बेहतरीन हालत में है भाजपा- शाहनवाज हुसैन

सवाल- कोयला खान आवंटन को लेकर कांग्रेस पार्टी लगातार सवाल उठा रही है और उनका कहना है कि हम लोग जिस काम के लिए मना किए थे उसे काम को भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है.

रायपुर: छत्तीसगढ़ दौरे पर आए पूर्व केंद्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता सैयद शाहनवाज हुसैन ने ईटीवी भारत से बात करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ विकास के नए मापदंड गढ़ रहा है और यहां विकास दिख भी रहा है. BJP सरकार जनता के हितों को लेकर बेहतरीन काम कर रही है और उसके परिणाम भी अब जनता को दिखाने लगे हैं. शाहनवाज हुसैन ने भूपेश बघेल पर भी तंज कसा.

जवाब: वरिष्ठ भाजपा नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री शाहनवाज हुसैन ने कहा कि भूपेश बघेल पंजाब के अंदर जिस तरीके से बाहर कर दिया गया है तो आजकल वह किसी आए हुए हैं और यही वजह है किस तरह की भाषा बोल रहे हैं वह अपनी पार्टी से नाराज हैं और उसकी नाराजगी वह भारतीय जनता पार्टी पर दिख रहे हैं कांग्रेस में उनसे बहुत कुछ नहीं हो रहा है और कांग्रेस के लोग उसके लिए उन्हें जगह भी नहीं दे रहे हैं तो ऐसी स्थिति में वह भारतीय जनता पार्टी पर अपनी नाराजगी दिख रहे हैं.

सवाल: जिन राज्यों में चुनाव हुए हैं और जहां पर होने हैं वहां पर भारतीय जनता पार्टी की क्या स्थिति है?

जवाब: पूर्व केंद्रीय मंत्री शाहनवाज हुसैन ने ईटीवी भारत से बात करते हुए कहा कि हमारी स्थिति बहुत बेहतरीन है. अभी राजस्थान में हुए चुनाव को हमने बहुत बेहतरीन तरीके से जीता है जो पार्टी की मजबूती को दर्शाता है. और सभी जगह पर हम लोगों की जीत हो रही है राजस्थान में हम लोगों ने बहुत मजबूत जीत दर्ज की है जो इस बात का सबूत है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता बढ़ी है.

सवाल: भूपेश बघेल लगातार सवाल उठा रहे हैं राजनीतिक रूप से आप पर कई तरह के आरोप लगा रहे हैं?

जवाब: शाहनवाज हुसैन ने कहा कि जब से भूपेश बघेल पंजाब से निकल गए हैं तब से इस तरह का बयान दे रहे हैं पार्टी के भीतर उनकी अपनी नाराजगी है और उसे जगह-जगह पर बता रहे हैं पार्टी में जिस तरह से उनकी स्थिति बनी है उसे वह काफी निराश भी हैं जब वह मुख्यमंत्री थे तो सोनिया राहुल और प्रियंका के चाहते थे आज उनके बाल पर सोचते थे कि पहले की तरह ही उनकी पार्टी में पूछ रहे की लेकिन जिस तरीके से पंजाब से पूर्व मुख्यमंत्री के नाते उनको बाहर कर दिया गया और अभी जो उपमुख्यमंत्री रहे सचिन पायलट उनको ज़िम्मेदारी दी गई है.

पूर्व केंद्रीय मंत्री शाहनवाज हुसैन ने कहा कि विकास हमारी प्राथमिकता में है और जहां भी BJP की सरकार है वहां विकास का काम तेजी से किया जा रहा है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश आगे जा रहा है वहीं छत्तीसगढ़ में भी विकास का काम तेजी से हो रहा है. छत्तीसगढ़ विकास के पद पर आगे बढ़ रहा है इसमें कोई शक नहीं है. छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री बेहतरीन काम कर रहे हैं और उसका परिणाम भी दिख रहा है मैं उनके इस काम के लिए उनको बधाई भी दे रहा हूं.