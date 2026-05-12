Explainer: बिहार के किस बागान से टूटती है पहली शाही लीची? बड़ा रहस्य जान लीजिए
बिहार की शाही लीची का सभी को इंतजार रहता है लेकिन आपको पता है कि पहली फसल किस बागान से टूटती है? विवेक की रिपोर्ट..
Published : May 12, 2026 at 7:10 AM IST
मुजफ्फरपुर: लीची का नाम लेते ही हमारे जेहन में सबसे पहले बिहार की विश्व प्रसिद्ध शाही लीची आ जाती है. अपनी मिठास और स्वाद के लिए हर फल प्रेमी की यह पहली पसंद मानी जाती है. इसकी पहली फसल आमतौर पर मई के दूसरे या तीसरे सप्ताह तक बाजार में आ जाती है, जो अपनी मिठास, रसीलेपन और अनूठी खुशबू के लिए जानी जाती है. सबसे पहले मुजफ्फरपुर के ईदगाह परिसर की लीची पक जाती है, इसलिए इसे तोड़ा भी सबसे पहले जाता है. स्थानीय किसान कहते हैं कि यह कुदरत का करिश्मा ही है कि इसी जगह की लीची सबसे पहले पकती है.
सबसे पहले पकती है ईदगाह बागान की लीची: सबसे पहले शाही लीची शहर के पीएनटी चौक स्थित बड़ी ईदगाह के बागीचे में पकती है. यही वजह है कि पूरे मुजफ्फरपुर में सबसे पहले इसी बागान से लीची की तुड़ाई शुरू होती है. इसके लगभग एक सप्ताह बाद जिले के अन्य बागानों में लीची पककर तैयार होती है. सोमवार को बड़ी ईदगाह परिसर में 50 से अधिक महिला और पुरुष श्रमिक लीची की तुड़ाई और पैकिंग में जुटे दिखे.
सोमवार से लीची की तुड़ाई शुरू: एक तरफ जहां ईदगाह परिसर स्थित बगान से लीची की तुड़ाई शुरू हो चुकी है, वहीं दूसरी तरफ जिले के अन्य बागानों में अभी लीची पूरी तरह तैयार भी नहीं हुई है. स्थानीय लोगों का कहना है कि यह परंपरा सैकड़ों वर्षों से चली आ रही है. कई रिसर्च कंपनियां और वैज्ञानिक भी इस रहस्य को समझने के लिए यहां अध्ययन कर चुके हैं.
क्या बोले केयरटेकर?: बागान की देखरेख कर रहे मोहम्मद निजामुद्दीन बताते हैं कि वे पिछले 15 वर्षों से इस बगीचे की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. वे कहते हैं, 'हम बचपन से देखते आ रहे हैं कि सबसे पहले इसी बागीचे में लीची पकती है. इसकी असली वजह तो हमें भी नहीं पता लेकिन यहां का वातावरण और मिट्टी अलग है. यहां की लीची का स्वाद और गूदा भी अन्य जगहों से बेहतर माना जाता है.'
100 कार्टन लीची तैयार: इस बागान में 40 से 50 लीची के पेड़ हैं और हर साल करीब 100 कार्टन लीची तैयार होती है. शुरुआती दौर में इसकी कीमत 150 से 200 रुपये प्रति किलो तक रहती है. यहां से लीची दिल्ली के बाजारों में भेजी जाती है, जहां कारोबारी इसे किलो के हिसाब से बेचते हैं.
लीची की बिक्री से 50 हजार से लेकर एक लाख रुपये तक की आमदनी होती है. इस आमदनी को ईदगाह कमेटी के पास जमा किया जाता है और इसका उपयोग ईदगाह के रखरखाव और सामाजिक कार्यों में किया जाता है.
"बागान से हर साल लगभग 50 हजार से एक लाख रुपये तक की आमदनी होती है. इस साल मई के दूसरे सप्ताह से मुजफ्फरपुर की पहली शाही लीची दिल्ली के बाजारों में पहुंचने लगेगी. मौसम अनुकूल रहने के कारण इस बार फलों की गुणवत्ता बेहतर नजर आ रही है."- मोहम्मद निजामुद्दीन, केयरटेकर, लीची बागान, ईदगाह परिसर
सबसे पहले पकने का कारण?: मुजफ्फरपुर स्थित राष्ट्रीय लीची अनुसंधान केंद्र के निदेशक डॉ. विकास दास बताते हैं कि मिट्टी की ऊपरी सतह पर ईंट या सीमेंट की परत होने से तापमान अधिक बना रहता है, जिससे लीची के पकने की प्रक्रिया तेज हो जाती है. हालांकि उन्होंने स्पष्ट किया कि यह कोई अलग किस्म की लीची नहीं बल्कि सामान्य शाही लीची ही है, जो अपने स्वाद और गुणवत्ता के लिए प्रसिद्ध है.
"मुजफ्फरपुर की जलवायु और मिट्टी शाही लीची उत्पादन के लिए बेहद उपयुक्त है. यही कारण है कि यहां की लीची देश ही नहीं, विदेशों तक निर्यात की जाती है."- डॉ. विकास दास, निदेशक, राष्ट्रीय लीची अनुसंधान केंद्र, मुजफ्फरपुर
शाही लीची की खासियत: मुजफ्फरपुर की शाही लीची अपनी मिठास, रसीलेपन, बड़े आकार और गुलाब जैसी भीनी खुशबू के लिए मशहूर है. इसका आकार अंडाकार या लंबा होता है, जिसमें बीज छोटा और गूदा ज्यादा होता है.
शाही लीची को मिला जीआई टैग: मुजफ्फरपुर की शाही लीची को देशभर में विशेष पहचान प्राप्त है. जर्दालू आम, कतरनी चावल और मगही पान के बाद यह बिहार का चौथा उत्पाद है, जिसे जीआई टैग मिला है. जिले में 12 हजार हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में लीची की खेती की जाती है, जो बिहार के कुल उत्पादन का बड़ा हिस्सा है.
लीची की खेती मुजफ्फरपुर की अर्थव्यवस्था और संस्कृति का अहम हिस्सा मानी जाती है. जिले के मुशहरी, कांटी और बोचहां समेत कई प्रखंडों में बड़े पैमाने पर लीची उत्पादन होता है. राष्ट्रीय लीची अनुसंधान केंद्र लगातार बेहतर उत्पादन और नई तकनीकों पर शोध कर रहा है.
3 लाख मीट्रिक टन उत्पादन: एक अनुमान के अनुसार जिले में हर साल लगभग 3 लाख मीट्रिक टन के आसपास लीची का उत्पादन होता है. लीची की खेती हजारों किसानों की आय का मुख्य स्रोत है. सीजन के दौरान तुड़ाई, पैकिंग, परिवहन और व्यापार से हजारों लोगों को रोजगार भी मिलता है. बिहार देश का सबसे बड़ा लीची उत्पादक राज्य माना जाता है. राज्य में लगभग 35 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में लीची की खेती की जाती है.
इन जिलों में भी शाही लीची का उत्पादन: मुजफ्फरपुर के अलावे वैशाली, समस्तीपुर, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण और दरभंगा जिले बिहार में लीची उत्पादन के प्रमुख केंद्र हैं. इनमें अकेले मुजफ्फरपुर का योगदान सबसे अधिक माना जाता है. भारत में हर साल लगभग 7 से 7.5 लाख मीट्रिक टन लीची का उत्पादन होता है. चीन के बाद भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा लीची उत्पादक देश है.
मुजफ्फरपुर की शाही लीची की अलग पहचान है. विशेषज्ञों के अनुसार भारत के कुल लीची उत्पादन में बिहार की हिस्सेदारी करीब 40 से 45 प्रतिशत तक है. वहीं अकेले मुजफ्फरपुर जिला देश के कुल उत्पादन में लगभग 10 से 12 प्रतिशत तक योगदान देता है.
ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़: मुजफ्फरपुर में लीची केवल एक फल नहीं, बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ बन चुकी है. लीची सीजन में हजारों मजदूरों को काम मिलता है. किसान महीनों पहले से बागानों की देखभाल में जुट जाते हैं. फलों की तुड़ाई के बाद पैकिंग, कोल्ड स्टोरेज और ट्रांसपोर्टेशन का बड़ा नेटवर्क सक्रिय हो जाता है. दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, बेंगलुरु और हैदराबाद जैसे बड़े शहरों में यहां की लीची भेजी जाती है.
मौसम पर निर्भरता: राष्ट्रीय लीची अनुसंधान केन्द्र विशेषज्ञ विकास कुमार दास बताते हैं कि लीची की फसल पूरी तरह मौसम पर निर्भर करती है. फरवरी-मार्च में तापमान संतुलित रहने और समय पर बारिश होने से फल का आकार और मिठास बेहतर होती है. इस साल मौसम अनुकूल रहने के कारण उत्पादन अच्छा होने की उम्मीद जताई जा रही है.
हालांकि पिछले कुछ वर्षों में जलवायु परिवर्तन, तेज गर्मी और कीट प्रकोप किसानों के लिए चुनौती बने हैं. खासकर 'लीची स्टिंक बग' जैसे कीटों ने कई इलाकों में नुकसान पहुंचाया है. मुजफ्फरपुर में स्थित राष्ट्रीय लीची अनुसंधान केंद्र देश का प्रमुख संस्थान है, जहां लीची की गुणवत्ता, नई किस्मों और रोग नियंत्रण पर शोध किया जाता है. यहां किसानों को आधुनिक खेती की तकनीक भी सिखाई जाती है.
अब लौंगन की भी खेती: मुजफ्फरपुर में अब लीची की तरह दिखने वाले फल 'लौंगन' की खेती भी शुरू हो गई है, इसका छिलका अपेक्षाकृत मजबूत होता है. लीची का सीजन समाप्त होने के बाद जुलाई के दूसरे सप्ताह से इसकी खेती और तुड़ाई शुरू होती है. राष्ट्रीय लीची अनुसंधान केंद्र में इस पर भी शोध जारी है.
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