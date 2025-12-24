शाहीन मलिक एसिड अटैक मामले में सभी आरोपी बरी, 16 साल पहले हुई थी दिल दहला देने वाली घटना
पानीपत के शाहीन मलिक एसिड अटैक मामले में रोहिणी कोर्ट ने 16 साल बाद सभी आरोपियों को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया.
Published : December 24, 2025 at 8:39 PM IST
नई दिल्ली: हरियाणा के पानीपत में शाहीन मलिक के ऊपर हुए एसिड अटैक मामले में दिल्ली की रोहिणी कोर्ट ने बुधवार को फैसला सुना दिया. कोर्ट ने इस मामले में सभी आरोपियों को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया है. एडिशनल सेशन जज जगमोहन सिंह ने फैसला सुनाते हुए कहा कि पुलिस की जांच में कई गंभीर खामियां रहीं, जिसके चलते आरोप साबित नहीं हो सके. एडिशनल सेशन जज जगमोहन सिंह ने सबूतों के अभाव में यह फैसला सुनाया.
तीन लोगों पर शाहीन मलिक पर तेजाब फेंकने का आरोप था. साल 2009 में शाहीन मलिक हरियाणा के पानीपत में पढ़ाई कर रही थीं. उस दौरान छात्रा पर तेजाब से हमला किया गया था. इस घटना ने सभी को हिलाकर रख दिया था. यह फैसला आने के बाद वो काफी भावुक हो गईं. उन्होंने नम आंखों से कहा कि 16 साल तक कानूनी लड़ाई लड़ी और कोर्ट के चक्कर लगाए, लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकला. उन्होंने कहा कि 16 साल कि लंबी लड़ाई के बाद आज ऐसा लग रहा था कि उन्हें इंसाफ मिलेगा.
उन्होंने कहा कि केस वापस लेने के लिए मुझे कई बार करोडों रुपये तक का लालच दिया गया, लेकिन मैं कानून पर भरोसा कर इंसाफ कि राह देखती रही, लेकिन ये फैसला पूरी तरह एक तरफा है. मेरे जैसी सैकड़ों एसिड पीड़िताओं कि यह हार है. मैं इस फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील करुंगी और अपनी आखिरी सांस तक इंसाफ के लिए लडूंगी.
क्या है पूरा मामला
दिल्ली कि रहने वाली शाहीन हरियाणा के पानीपत में एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करती थी और वहीं से अपनी हायर एजुकेशन की शिक्षा ले रही थी. पीड़िता का आरोप है कि उसके ही कंपनी के मालिक ने उनपर ये एसिड अटैक करवाया था, जिसमें उन्होंने अपनी एक आंख खो दी थी. करीब 18 से ज्यादा सर्जरी होने के बाद उनका चेहरा ठीक हुआ है. साल 2014 में सुप्रीम कोर्ट में अर्जी के बाद उनका केस दिल्ली में ट्रंसफर हुआ था. आज 16 साल की लंबी कानूनी लड़ाई के बाद सभी गुनहगारों को कोर्ट ने रिहा कर दिया.
