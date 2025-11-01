ETV Bharat / bharat

शहडोल में पानी और प्रकृति बचाने आदिवासियों की गोंडरी व्यवस्था, सिंचाई से खिला सब्जी बाग

इस व्यवस्था को लेकर आदिवासी मामलों के जानकार चांद सिंह पट्टावी बताते हैं कि "गोंडरी शब्द गोंडी भाषा से लिया गया है. गोंडरी का अर्थ होता है बाड़ी या बखरी, जहां से हमें रोजाना हरी-हरी सब्जियां प्राप्त होती हैं. आदिवासी समाज को इससे बहुत लगाव होता है. वे भले ही छोटे रकबे में घर बना लेगा, लेकिन गोंडरी के लिए जमीन जरूर खाली रखता है. गोंडरी घर से लगा हुआ जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा होता है.

शहडोल: पुरातन काल से चली आ रही कई व्यवस्थाएं आज भी शहडोल संभाग में देखने को मिलती हैं. आधुनिकता के साथ ही पुरानी परंपरा भी यथावत बनी हुई है. जैसे कि पानी और प्रकृति को बचाने की गोंडरी व्यवस्था. आखिर ये गोंडरी व्यवस्था क्या है, जिसकी हर कोई तारीफ कर रहा है. इसके बारे में जानने के लिए ईटीवी भारत की टीम आदिवासियों के घर पहुंची और पूरी व्यवस्था देखी. आज हम आपको इसी गोंडरी व्यवस्था से अवगत कराएंगें.

इसी जमीन पर उनका कुआं भी होता है. यदि कुएं में पानी नहीं भी है तो वह पानी लाकर बर्तेन धोने, नहाने जैसे काम इसी जमीन पर करते हैं. इस रकबे में वे मिर्च, लहसुन, बैंगन, प्याज, अदरक, केला, पपीता, टमाटर लगा देते हैं. बर्तन धोने और नहाने के पानी का ऐसा मैनेजमेंट होता कि वह सब्जियों की सिंचाई में काम आ जाता है. इसके साथ ही लौकी, कद्दू, तरोई, रेरुआ, बरबटी भी लगा देते हैं. ये बेल वाली सब्जियां मचान में चढ़ जाती है और अच्छे फल देती हैं. जिससे आदिवासी परिवार को प्रतिदिन हरी-हरी सब्जियां खाने को मिल जाती हैं.

हर घर में देखने को मिलती है गोंडरी व्यवस्था

ईटीवी भारत की टीम ने ऐंताझर गांव के मुन्ना बैगा से बात की. उन्होंने बताया कि "बाड़ी में एक छोटा सा कुआं बना रखा है. वहीं पास में वो बर्तन भी धोते हैं. बर्तन धोने और हल्का-फुल्का नहाने में इस्तेमाल होने वाले पानी से पास में लगे बैगन और हरी मिर्ची की सिंचाई हो जाती है." मुन्ना बैगा कहते हैं कि "कभी जब ज्यादा पानी की जरूरत होती है, तभी अलग से कुएं से पानी निकालकर डालते हैं."

बर्तन धुलने से उसमें बचा खाना भी बाड़ी में चला जाता है, जो खाद बन जाता है. इससे सब्जियों के पौधों को ग्रोथ में मदद मिलती है. वहीं, बाड़ी में लगे आलू भी बड़े साइज के निकलते हैं. मुन्ना बैगा बताते हैं कि "हमारे पूर्वजों के समय से गांव में ये रीत चलती आ रही है. हर घर में लगभग ये व्यवस्था देखने को मिल जाएगी."

वहीं, जोधपुर ग्राम पंचायत के जमुनिया टोला निवासी जेट्ठू कोल का भी मानना है कि "ये व्यवस्था तो आम है. उनके घर में भी ऐसी व्यवस्था हैं. उन्होंने तो ऐसी जगह पर केला और पपीता सहित कई सब्जियों की फसल लगा रखी है."

खर्चा बचाये, आर्थिक ताकत भी बढ़ाये

गोंडरी व्यवस्था के तहत आदिवासी समाज को काफी फायदा होता है. जेट्ठू कोल कहते हैं कि "यह खर्च भी बचाता है, क्योंकि बाजार से सब्जी लाना बहुत महंगा पड़ता है. लेकिन जब हम गोडरी व्यवस्था से बीज डाल देते हैं, तो आसानी से घर पर ही सब्जी उग जाती है. इससे हमको हरी भरी और पौष्टिक सब्जियां भी खाने को मिलती हैं.

अपने घर पर सब्जी उपलब्ध हो जाने से रासायनिक दवा के छिड़काव वाली सब्जियों से हम बच जाते हैं. जिससे हमारा स्वास्थ्य बेहतर रहता है और डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ता है. सब्जियों और बीमारियों से बचने वाला पैसा हमारी आर्थिक स्थिति को सुधारने में मदद करता है. गोंडरी व्यवस्था आदिवासी समाज के लिए एक वरदान की तरह है. इसे हम शुरुआत से ही अपनाते आ रहे हैं.''

बाजार पर डिपेंडेंसी खत्म

चांद सिंह पट्टावी कहते हैं कि "गोंडरी व्यवस्था आदिवासी समाज के लिए सिंपल जीवन शैली का एक आधार है. इस व्यवस्था से आर्थिक स्थिति बैलेंस रहती है और घर का अतिरिक्त खर्च बचता है. इसके साथ ही सब्जियों के लिए बाजार पर आश्रय कम होता है.

आज पानी और प्रकृति को बचाना एक बड़ी चुनौती बना हुआ है. इसके संरक्षण के लिए लगातार लोगों को जागरूक किया जा रहा है. वहीं, आदिवासी समाज में प्राचीन समय से ही गोंडरी जैसी व्यवस्थाएं चली आ रही हैं, जिससे हमें सीख लेने की जरूरत है. आदिवासी पानी संरक्षण के लिए ही गोंडरी व्यवस्था का पालन करते हैं.