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शहडोल की बंगवार अंडरग्राउंड कोयला खदान में हादसा, स्टॉपिंग वॉल गिरने से 2 मजदूरों की मौत कई घायल

शहडोल की बंगवार अंडरग्राउंड कोयला खदान में हादसा, 2 मजदूरों की मौत ( ETV Bharat )

यह हादसा दोपहर करीब 3:30 के आसपास हुआ. खदान के भीतर मजदूर स्टॉपिंग वॉल का निर्माण कर रहे थे. प्रत्यक्षदर्शी अनिल कुमार और सुजल वर्मा ने बताया, "खदान के भीतर अचानक से तेज धमाके जैसी आवाज हुई, जिसके बाद छत का हिस्सा गिरने लगा, मजदूर कुछ समझ पाते उससे पहले ही मलबा उन पर आ गिरा, घटना के बाद मजदूरों के बीच में हड़कंप मच गया."

शहडोल: सोहागपुर क्षेत्र स्थित एसईसीएल के बंगवार अंडरग्राउंड कोयला खदान में शुक्रवार को एक बड़ा हादसा हो गया. यहां खदान के अंदर जोरदार ब्लास्ट की वजह से छत गिर गई. खदान की छत का हिस्सा भर भराकर गिरने से मौके पर ही 2 मजदूरों की मौत हो गई और कई मजदूर घायल हो गए. छत गिरने के बाद घटनास्थल पर अफरा तफरी मच गई.

हादसे में 2 मजदूरों की मौत, कई घायल

कोयला खदान में हुए हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है, जिसमें बल्लू कोल और गोलू बैगा शामिल हैं, तो वही एक की हालत अभी गंभीर बताई जा रही है. इसके अलावा कई लोग अभी घायल हैं. घायलों में अंजनी बैगा, अमित कुमार यादव, प्रेमलाल विश्वकर्मा और राजकुमार यादव समेत कई लोग शामिल हैं. 4 घायलों की ही पहचान हो पाई है तो वहीं कुछ अन्य घायलों की पहचान नहीं हो सकी है.

बंगवार भूमिगत कोयला खदान में बड़ा हादसा (ETV Bharat)

जिन 2 लोगों की मौत हुई है, उसमें बल्लू कोल पटना का रहने वाला है, इसकी उम्र 43 वर्ष बताई जा रही है. वहीं गोलू बैगा की उम्र लगभग 30 वर्ष है. मृतकों के शव को फिलहाल नहीं निकाला जा सका है. एसईसीएल प्रबंधन की टीम रेस्क्यू में जुटी हुई है.

हादसे में 2 मजदूरों की मौत, कई घायल (ETV Bharat)

घायलों को भेजा गया अस्पताल

घायलों को तत्काल एंबुलेंस से बुढ़ार के केंद्रीय अस्पताल और जिला अस्पताल शहडोल भेजा गया. कुछ मजदूरों को सिर और हाथ के अलावा शरीर के कई हिस्सों में चोट आई है. कई घायलों की हालत स्थिर बताई जा रही है, जबकि एक की हालत गंभीर है. कुछ मजदूरों को डॉक्टर की निगरानी में रखा गया है. 4 घायलों की पहचान हो गई है तो वहीं कुछ अन्य घायलों की पहचान नहीं हो पाई है.

घायलों के रेस्क्यू में जुटी एसईसीएल की टीम (ETV Bharat)

एसईसीएल प्रबंधन ने शुरू की जांच

हादसे के बाद खदान प्रबंधन भी मौके पर पहुंचा और प्रभावित क्षेत्र को सुरक्षा कारणों से घेर दिया गया है. अधिकारियों ने छत धसने के कारणों की जांच भी शुरू कर दी है. प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि निर्माण कार्य के दौरान संभावना जताई जा रही है कि हो सकता है कि परत कमजोर होने के चलते है, ये हादसा हुआ हो. हालांकि वास्तविक कारण तकनीकी जांच रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा. फिलहाल खदान में सुरक्षा व्यवस्था, वेंटीलेशन सिस्टम और कार्य स्थल की संरचनात्मक स्थिति का परीक्षण किया जा रहा है.

इस घटना के बारे में स्थानीय पुलिस ने जानकारी देने से इंकार करते हुए एसईसीएल प्रबंधन से संपर्क करने की बात कही वहीं एसईसीएल प्रबंधन के अधिकारियों से जब संपर्क किया तो उन्होंने भी जानकारी देने से इंकार कर दिया.