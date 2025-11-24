ETV Bharat / bharat

जर्मन फुटबॉलर कोच ने किया मीलों का सफर, एक वादे के लिए पहुंचे मिनी ब्राजील, लिया देसी का मजा

शहडोल के मिनी ब्राजील में उतरे जर्मनी के दिग्गज फुटबॉल कोच, खिलाड़ियों के घर-घर जाकर जाना उनका हाल, खिलाड़ियों को दिया अंतरराष्ट्रीय स्तर का मार्गदर्शन.

जर्मन फुटबॉलर कोच ने किया मीलों का सफर (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : November 24, 2025 at 8:12 PM IST

Updated : November 24, 2025 at 9:08 PM IST

रिपोर्ट: अखिलेश शुक्ला

शहडोल: मिनी ब्राजील के नाम देशभर में मशहूर शहडोल के विचारपुर गांव के लिए सोमवार का दिन ऐतिहासिक रहा है, क्योंकि रविवार को जर्मनी से फुटबॉल के दिग्गज कोच यहां पहुंचे. विचारपुर गांव में फुटबॉल खिलाड़ियों और उनके परिजनों ने फुटबॉल कोच का धूमधाम से स्वागत किया. उन्होंने खिलाड़ियों से वन टू वन इंटरेक्शन किया. इसके बाद कई खिलाड़ियों के घरों पर जाकर उनके परिजनों से मुलाकात की. इस दौरान कोच देसी अंदाज में खिलाड़ियों के परिवार वालों से नमस्ते करके मिलते नजर आए. उन्होंने खिलाड़ियों के घर को बड़े करीब से देखा और उनका हाल-चाल जाना.

शहडोल पहुंचे जर्मन फुटबॉल कोच (ETV Bharat)

मिनी ब्राजील पहुंचे जर्मन फुटबॉल कोच

मध्य प्रदेश के आखिरी छोर में बसे शहडोल जिले का विचारपुर गांव फुटबॉल की दुनिया में तेजी से अपनी पहचान बना रहा है. इस गांव को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मिली ब्राजील के नाम से देश-दुनिया में फेमस कर दिया था. आज इस विचारपुर गांव के लिए ऐतिहासिक छण है, क्योंकि यहां जर्मनी के फुटबॉल कोच डाइटमार बीयर्सडार्फर पहुंचे हुए है. यहां उन्होंने भ्रमण कर युवा खिलाड़ियों से मिलकर विश्व स्तर की ट्रेनिंग दी. इस गांव के लोगों में फुटबॉल के लिए गजब की दीवानगी है.

मिनी ब्राजील पहुंचे जर्मनी के फुटबॉल कोच (ETV Bharat)

मैदान पहुंचते ही खिलाड़ियों से हुए रूबरू

जर्मन कोच डाइटमार बीयर्सडार्फर जैसे ही विचारपुर गांव पहुंचे, उनका भव्य स्वागत हुआ. इसके बाद उन्होंने विचारपुर खेल मैदान में नन्हे खिलाड़ियों से लेकर बड़े और सीनियर खिलाड़ियों से मुलाकात कर खेल के बारे में चर्चा की. इस दौरान उनके साथ खेल युवा कल्याण विभाग का स्टाफ भी मौजूद था. वहीं कोच खिलाड़ियों से बातचीत कर अपने अनुभव, प्रशिक्षण तकनीक और आधुनिक फुटबॉल शैली के बारे में युवाओं को समझाया.

जर्मनी जाने वाले खिलाड़ियों के घर पहुंचे कोच

जर्मन कोच डाइटमार बीयर्सडार्फर, कौशिक मलिक और मैनुअल स्केफर विचारपुर से जर्मनी ट्रेनिंग के लिए जाने वाले खिलाड़ियों के घर पहुंचे. उनके अभिभावकों से मुलाकात की. घर पहुंचते ही उन्होंने खिलाड़ियों के परिजनों से नमस्कार किया और संवाद किया. सबसे पहले कोच डाइटमार बीयर्सडार्फर प्रदीप बैगा के घर पहुंचे और उनके माता-पिता, छोटी बहन से मुलाकात की. इसके बाद लक्ष्मी सहीस, सानिया कुंडे और सुहानी कोल सहित अन्य खिलाड़ियों के घर भी जाकर उनके परिवार से भेंट की.

जिला प्रशासन ने जर्मन कोच का किया स्वागत (ETV Bharat)

खिलाड़ियों में दिखा उत्साह

फुटबॉल कोच ने शाम को गांव के मैदान में खेले गए फुटबॉल मैच का भी लुत्फ उठाया. इस दौरान वो काफी खुश नजर आए. इस दौरान उन्होंने खिलाड़ियों के हौसला अफजाई की. वहीं खिलाड़ियों में भी गजब का उत्साह दिखा. कोच के सामने छोटे बच्चे से लेकर सीनियर खिलाड़ी तक अपनी प्रतिभा दिखाते नजर आए. खिलाड़ियों ने कोच के अपनी खेल टेकनिक दिखाई. कई लोग फोटो खिंचवाते भी नजर आए. गांव में अपने बीच जर्मनी कोच को देखकर ग्रामीण बहुत खुश हुए. पूरे गांव जश्न का माहौल था. कोच ने भी नन्हें फुटबॉल खिलाड़ियों के साथ तस्वीरें खिंचवाई.

नन्हें खिलाड़ी से मिल कोच (ETV Bharat)

यहां के बच्चों का खेल नैसर्गिक है: जर्मन कोच

कोच डाइटमार बीयर्सडार्फर ने कहा कि "मैं यहां पर आया मुझे बहुत अच्छा लगा. मुझे गर्व है इन छोटे बच्चों की टीम पर और उनके कोच पर. एक जर्मन नागरिक होने के नाते मेरा सौभाग्य है कि मैं यहां पर आया. यहां के बच्चों का खेल नैसर्गिक है. उन्होंने बहुत अच्छे से व्यवहार किया, जो बच्चे जर्मनी आए थे. हमने इनसे कहा था कि "हम उनका इंफ्रास्ट्रक्चर देखने गांव आएंगे. इसे देखकर मुझे बड़ी खुशी हुई, इन बच्चों में सीखने की बहुत ललक है. मुझे यहां आकर बहुत खुशी हुई. विचारपुर में बहुत अच्छा हो रहा है, यहां के बच्चे अपने देश के लिए बहुत अच्छा कर रहे हैं."

फुटबॉल कोच डायटमार बीयर्सडार्फर ने जाना हाल (ETV Bharat)

मिनी ब्राजील ऐसे सुर्खियों में आया

मिनी ब्राजील के नाम से विचारपुर गांव को उस वक्त अपनी पहचान मिली, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में सबसे पहले जिक्र किया. इसके बाद अमेरिकी पॉडकास्टर संग बातचीत के दौरान पीएम मोदी ने विचारपुर गांव की फुटबॉल टीम का जिक्र किया था. उन्होंने कहा कि यहां के युवाओं में फुटबॉल क्रेज का देखने लायक है. इस दौरान उन्होंने मिनी ब्राजील कहकर विचारपुर गांव को संबोधित किया था.

इन खिलाड़ियों को मिला जर्मनी में ट्रेनिंग का मौका

जिसके बाद जर्मनी के प्रतिष्ठित क्लब FC Ingolstadt 4 क्लब ने विचारपुर के खिलाड़ियों और कोच को 4 से 12 अक्टूबर 2025 में ट्रेनिंग का मौका दिया था. ट्रेनिंग के लिए विचारपुर से 5 खिलाड़ी और एक कोच जिसमें लक्ष्मी सहीस, सानिया कुंडे, सुहानी कोल, लड़कों में प्रीतम कुमार, वीरेंद्र बैगा, मनीष घसिया जर्मनी गए थे.

वादा निभाने मिनी ब्राजील पहुंचे कोच

जैसा कि खिलाड़ी जर्मनी से लौटने के बाद बताया था कि जर्मन कोच ने उनसे वादा किया है. वो विचारपुर आकर यहां के खिलाड़ियों से मिलेंगे. वादे के अनुसार 24 नवंबर को जर्मन फुटबॉल कोच डाइटमार बीयर्सडार्फर विचारपुर गांव में पहुंच गए. उन्हें गांव में देखकर बड़े, बूढ़े और बच्चों में गजब का उत्साह था.

