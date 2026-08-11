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टाइगर के बाद एलीफेंट स्टेट की बारी, बांधवगढ़ में 100 साल बाद फुल प्रूफ प्लान के साथ लौटे हाथी

मध्य प्रदेश बन रहा हाथियों का गढ़, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में तेजी से फल फूल रहा हाथियों का कुनबा. अखिलेश शुक्ला की स्पेशल रिपोर्ट.

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बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व बना हाथियों का स्थाई ठिकाना (ETV Bharat GFX)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : August 11, 2026 at 9:33 PM IST

11 Min Read
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शहडोल: मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहां पर अलग-अलग तरह के वन्य प्राणी फल फूल रही हैं. मध्य प्रदेश का बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व जो बाघों के लिए अपनी खास पहचान रखता है, वहां अब देसी विदेशी पर्यटकों के बीच यहां के हाथी भी अपनी विशेष उपस्थिति दर्ज करवा रहे हैं. वैसे तो मध्य प्रदेश में हाथियों का पुराना इतिहास मिलता है और अब सैकड़ों सालों बाद एक बार फिर से मध्य प्रदेश धीरे-धीरे हाथियों का गढ़ बन रहा है जिसमें बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में हाथियों की बड़ी आबादी फल फूल रही है.

बांधवगढ़ हाथियों का गढ़, कहां-कहां हाथी

वैसे तो मध्य प्रदेश के शहडोल संभाग में पिछले कई सालों से हाथियों का आना-जाना लगा हुआ था. बांधवगढ टाइगर रिजर्व के क्षेत्र संचालक अनुपम सहाय बताते हैं कि "साल 2018 के अक्टूबर महीने में बांधवगढ़ में हाथियों की नियमित उपस्थिति स्पष्ट रूप से दर्ज हुई. इन हाथियों ने पहले संजय गांधी टाइगर रिजर्व से बांधवगढ़ लैंडस्केप कॉरिडोर के माध्यम से प्रवेश किया. इसके बाद धीरे-धीरे हाथियों की संख्या और उनके विचरण क्षेत्र में विस्तार देखने को मिलने लगा, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व और उसके आसपास के लैंडस्केप में लगभग 50 से 70 जंगली हाथियों की उपस्थिति का अनुमान है, हाथियों के लगातार विचारण के चलते उनकी संख्या और समूहों की स्थिति समय-समय पर बदलती रहती है. इसलिए इनकी निगरानी नियमित रूप से की जाती है."

शहडोल में भी 25 हाथियों का दल (ETV Bharat)

बांधवगढ़ क्षेत्र में हाथियों की उपस्थिति के पुराने उल्लेख मिलते हैं. हालांकि उस समय की संख्या नियमित उपस्थिति और उनके आवागमन से संबंधित विस्तृत अभिलेख उपलब्ध नहीं हैं. वर्तमान दौर में हाथियों की नियमित एवं निरंतर उपस्थित 2018 के बाद स्पष्ट रूप से दर्ज होने लगी है.

हाथी किसी एक क्षेत्र में स्थाई रूप से नहीं रहते

क्षेत्र संचालक बताते हैं कि बांधवगढ टाइगर रिजर्व में हाथियों का विचारण अलग-अलग क्षेत्र में देखने को मिलता है. वर्तमान में मुख्य रूप से खेतौली, पनपथा कोर, ताला एवं कल्लवाह क्षेत्र में देखा जा रहा है. हाथी किसी एक क्षेत्र में स्थाई रूप से सीमित नहीं रहते, बल्कि भोजन पानी और अन्य आवश्यकताओं के अनुसार एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में लगातार विचरण करते हैं और इसीलिए किसी एक रेंज में हाथियों की स्थिति स्थाई संख्या निर्धारित करना कठिन है.

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मध्य प्रदेश बन रहा हाथियों का गढ़ (ETV Bharat GFX)

हाथियों को बांधवगढ़ क्यों पसंद ?

आखिर बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व ही हाथियों को क्यों पसंद आया और क्यों यहां पर हाथी इतनी संख्या में फल फूल रहे हैं और पिछले कई सालों से अपना विस्तार कर रहे हैं. दरअसल, बांधवगढ़ का विस्तृत प्राकृतिक एवं सुरक्षित वन परिदृश्य हाथियों के लिए अनुकूल परिस्थितियां उपलब्ध करा रहा है. यहां अलग-अलग मौसमों में भोजन और पानी की उपलब्धता, घास वाली भूमि, बांस का क्षेत्र, साल एवं मिश्रित वन और अन्य प्राकृतिक वनस्पतियां मौजूद हैं जो हाथियों का मुख्य भोजन हैं. जाहिर सी बात है जब किसी जीव को पर्याप्त भोजन मिलेगा, रहने के लिए सुरक्षित जगह, पीने के लिए पर्याप्त पानी मिलेगा और मानव हस्तक्षेप कम होगा तो ऐसी जगह उन्हें बहुत पसंद आयेगी. हाथियों को भी पिछले कुछ सालों से बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में सब कुछ मिल रहा है, जिसकी वजह से यह तेजी के साथ फल फूल रहे हैं और इनकी संख्या में बढ़ोतरी भी हो रही है.

बाघ ही नहीं हाथियों का गढ़ बांधवगढ़

बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व की पहचान वैसे तो यहां के बाघों के लिए है, इसे बाघों का गढ़ माना जाता है. देसी विदेशी पर्यटक सिर्फ बाघ दर्शन के लिए यहां पहुंचते हैं, लेकिन अब बांधवगढ़ का इलाका सिर्फ बाघ ही नहीं बल्कि हाथियों का भी घर बन चुका है और पर्यटक इन्हें देखने भी पहुंच रहे हैं और रोमांचित हो रहे हैं.

Bandhavgarh Tiger Reserve elephant
हाथी किसी एक क्षेत्र में स्थाई रूप से नहीं रहते (Source: Bandhavgarh Tiger Reserve)

क्षेत्र संचालक अनुपम सहाय बताते हैं कि "अब हाथियों की बढ़ती उपस्थिति यहां के वन्य जीव पर्यटन में एक नया आकर्षण जोड़ रहे हैं. जंगल में स्वतंत्र रूप से विचरण करते हाथियों के बड़े झुंड, उनके साथ चलते बच्चे और उनका प्राकृतिक सामाजिक व्यवहार पर्यटकों के लिए बहुत ही रोमांचकारी अनुभव फील करा रहा है. हाथियों की उपस्थिति बांधवगढ़ के वन्य जीव अनुभव को और अधिक विविध बनाती है. देसी विदेशी हर तरह के पर्यटक जंगली हाथियों को जंगल में टहलते उनके प्राकृतिक आवास में देखने का अनुभव ले रहे हैं और इसे लेकर पर्यटक भी उत्साहित रहते हैं.

Bandhavgarh Tiger Reserve elephant
बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में कैसे होती हाथियों की निगरानी (ETV Bharat GFX)

हाथियों का प्राकृतिक व्यवहार झुंड में उनका सामाजिक जीवन और बच्चों की देखभाल एक अलग तरह का वन्य जीव अनुभव देता है. बाघों के घर बांधवगढ़ में हाथी अब केवल संरक्षण और प्रबंधन का विषय नहीं, बल्कि जंगल की जैव विविधता और वन्य जीव अनुभव को समृद्ध करने वाली एक महत्वपूर्ण पहचान के रूप में भी उभर रहे हैं."

हाथियों के आने के बाद क्या-क्या बदला ?

बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में हाथियों के आने के बाद यहां बहुत कुछ बदला है, क्योंकि प्रबंधन के लिये भी इनका संरक्षण, हाथी मानव सहअस्तित्व बनाना एक बड़ी चुनौती थी, क्योंकि यहां के लिए भी हाथियों का अनुभव नया था. बांधवगढ़ में हाथी प्रबंधन अब केवल पारंपरिक निगरानी तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें तकनीक वैज्ञानिक अध्ययन सामुदायिक भागीदारी और 24 घंटे मॉनिटरिंग को शामिल किया गया है.

  1. हाथियों के लिए विशेष गजरक्षक एप बनाया गया है, जिसके माध्यम से हाथियों की लोकेशन मूवमेंट और अलर्ट की जानकारी पहले से मिल जाती है.
  2. हाथी मित्र दल का गठन किया गया जिनके माध्यम से स्थानीय समुदाय की सक्रिय भागीदारी बनाई गई.
  3. रेडियो कॉलरिंग एवं वैज्ञानिक मॉनिटरिंग के माध्यम से हाथियों की गतिविधियों और विचरण क्षेत्र का अध्ययन किया जाता है. हाथियों की नंबरिंग एवं पहचान प्रणाली को भी अपनाया गया जिसमें हर हाथी की पहचान उसके शारीरिक विशेषताओं जैसे कानों के आकार, दाग, धब्बे, दांतों की बनावट, पूंछ, शरीर की संरचना लक्षणों के आधार पर की जाती है. इसी आधार पर हाथी को एक अलग पहचान नंबर दिया जाता है. जिससे उनकी व्यक्तिगत निगरानी और रिकॉर्डिंग संभव हो पाती है, इसके अलावा 24 घंटे उनकी मॉनिटरिंग की व्यवस्था की गई है.
  4. एलीफेंट कंट्रोल रूम के माध्यम से हाथियों से संबंधित सूचनाओं को एकीकृत कर तुरंत रिएक्शन देने की प्रक्रिया की व्यवस्था की गई है.
  5. फ्रंटलाइन स्टाफ के लिए समय-समय पर प्रशिक्षण और कार्यशालाओं का आयोजन किया जा रहा है, जिससे ज्यादा से ज्यादा वो इनके बारे में जान सकें.
  6. अन्य राज्यों विशेष कर पश्चिम बंगाल से प्राप्त हाथी प्रबंधन एवं मानव हाथी संघर्ष न्यूनीकरण के अनुभव को स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार एडाप्ट करने का प्रयास किया गया है, हाथियों के प्राकृतिक आवास में भोजन और पानी की उपलब्धता को बेहतर बनाने का लगातार ध्यान दिया जा रहा है, जिससे हाथी यहां काफी संख्या में फल फूल रहे हैं और उनकी आबादी बढ़ती जा रही है.

हाथियों का संरक्षण है विशेष

बांधवगढ टाइगर रिजर्व के क्षेत्र संचालक अनुपम सहाय बताते हैं कि हाथियों का संरक्षण केवल एक प्रजाति का संरक्षण नहीं है, बल्कि पूरे जंगल उसके पारिस्थितिकी तंत्र और मानव वन्य जीव सह अस्तित्व की रक्षा है. बांधवगढ़ में प्रयास यही है कि हाथी जंगल में सुरक्षित रहें, स्थानीय समुदाय उनके साथ सुरक्षित रूप से सह अस्तित्व में रहें और आने वाली पीढ़ियां भी उन्हें उसी प्राकृतिक गरिमा के साथ देख सकें.

Bandhavgarh Tiger Reserve elephant Population thriving
हाथियों को बांधवगढ़ क्यों पसंद ? (Source: Bandhavgarh Tiger Reserve)

शहडोल में भी 25 हाथियों का दल

शहडोल उत्तर वनमंडल की डीएफओ तरुणा वर्मा कहती हैं कि "शहडोल में हाथियों का मूवमेंट जितना हिस्टोरिकल है, रीसेंट में 2005 के आसपास हाथी शहडोल में आए हैं, यहां से होकर गुजरे हैं, लेकिन वापस चले गए हैं, 2018 में हाथियों का एक झुंड आया जो बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में सेटल हो गया. हाल फिलहाल में अगर कहें तो हाथी नॉर्थ शहडोल का जो पश्चिम ब्यौहारी वाला एरिया है, उसमें लगभग 25 हाथियों का एक दल स्थाई रूप से लगभग डेढ़ साल से इसी क्षेत्र में निवास कर रहा है.

हाथियों के रहने की जहां तक बात है तो हाथी एक विशालकाय जानवर है और उसको रहने के लिए, खाने के लिए और पीने के लिए पर्याप्त पानी जहां मिलेगा, मानव दखल जहां कम होगा, तो वहां स्थाई रूप से रहेगा. शहडोल के इस इलाके में भी यही देखने को मिल रहा है, जहां अभी 25 हाथियों का दल रुका हुआ है. वो बाणसागर के बैक वाटर वाला जो एरिया है जहां पर उनको पीने के लिए पर्याप्त पानी मिल जाता है वहां पर इंसानों की बस्तियां बहुत ज्यादा नहीं है, इसलिए मानव दखल भी कम है, सुरक्षित एनवायरमेंट मिला है. इसके अलावा खाने के लिए बांस का जंगल पर्याप्त मात्रा में है, जिससे उनको भोजन भी पर्याप्त मिल रहा है, जिसकी वजह से वहां वो रह रहे हैं."

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भारत में हाथियों की संख्या (ETV Bharat GFX)

मध्य प्रदेश में लौटे हाथी

देखा जाए तो स्टेटस ऑफ एलिफेंट इन इंडिया 2021- 25 की जो नई रिपोर्ट आई है, उसके मुताबिक मध्य प्रदेश में जंगली हाथियों की टोटल संख्या 97 है, यह रिपोर्ट देश की पहली डीएनए आधारित गणना पर तैयार की गई है, जिसे भारतीय वन्यजीव संस्थान WII (Wildlife Institute of India) और प्रोजेक्ट एलिफेंट ने जारी किया है.

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मध्य प्रदेश के लिए यह रिपोर्ट इसलिए भी खास है क्योंकि लगभग 100 साल बाद जंगली हाथियों ने अपना स्थाई ठिकाना यहां बनाया है, ऐसा नहीं है कि मध्य प्रदेश के जंगलों में पहले कभी हाथी नहीं थे, इसका भी बहुत पुराना इतिहास है. रिपोर्ट की मानें तो 16वीं- 17वीं सदी तक मध्य प्रदेश वाला इलाका हाथियों का गढ़ हुआ करता था. यहां हाथियों की बड़ी आबादी थी, लेकिन धीरे धीरे शिकार, जंगलों की कटाई, मानव दखल के चलते साल 1925 तक यहां हाथियों की संख्या जीरो हो गई थी. अब एक बार फिर से छत्तीसगढ़, ओडिशा और झारखंड से पलायन करके हाथी मध्य प्रदेश में दाखिल हुए हैं और यहां फल फूल रहे हैं. मध्य प्रदेश का बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व, संजय-दुबरी टाइगर रिजर्व और शहडोल के बाणसागर के बैकवॉटर वाला एरिया हाथियों का पसंदीदा रहवास बन चुका है.

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बाघ ही नहीं हाथियों का गढ़ बांधवगढ़ (Source: Bandhavgarh Tiger Reserve)

भारत में कहां सबसे ज्यादा हाथी

स्टेट्स ऑफ एलीफैंट इन इंडिया 2021-25 की जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक "भारत में जंगली हाथियों की टोटल संख्या 22,486 है, राज्यवार स्थिति देखें तो सबसे ज्यादा हाथियों वाला राज्य कर्नाटक है, इसके बाद असम, तमिलनाडु, केरल, उत्तराखंड और फिर ओडिशा में हाथी मिलते हैं. अब धीरे-धीरे मध्य प्रदेश में भी जिस हिसाब से हाथियों की संख्या बढ़ती जा रही है, उनकी एक बड़ी आबादी फल फूल रही है. हाथी मानव द्वंद में भी कमी आ रही है, हाथी भी अपने इलाके में शांति से रह रहे हैं, या यूं कहें कि हाथी मानव सहअस्तित्व बना हुआ है, वो मध्य प्रदेश के लिए बड़ी अच्छी खबर है."

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