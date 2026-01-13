ETV Bharat / bharat

शब्बीर शाह की याचिका पर सुनवाई, सुप्रीम कोर्ट ने NIA से जरूरी तथ्य पेश करने को कहा

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कश्मीरी अलगाववादी नेता शब्बीर अहमद शाह की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि "कलम तलवार से ज्यादा ताकतवर है, माइक भी." जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ ने राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) से उनके कुछ भाषण और मामले से जुड़े अन्य जरूरी तथ्य पेश करने को कहा.

NIA की तरफ से वरिष्ठ वकील सिद्धार्थ लूथरा ने कहा कि तिहाड़ और कश्मीर में जेलों के महानिदेशकों की रिपोर्ट से उनके 39 साल जेल में बिताने की बात साबित नहीं होती. लूथरा ने कहा कि इस मामले में उनकी जेल की सजा ज्यादा से ज्यादा पांच साल दो महीने और उससे अधिक करीब आठ साल हो सकती है.

सुनवाई के दौरान, शाह की तरफ से वरिष्ठ वकील कॉलिन गोंसाल्वेस (Colin Gonsalves) ने कहा कि उन्होंने कभी पत्थर नहीं फेंके, न ही किसी को उकसाया, बल्कि वह कश्मीर का मसला सुलझाने के लिए भारत के पांच प्रधानमंत्रियों के साथ बैठे थे. गोंसाल्वेस ने कहा कि शाह अभी 74 साल के हैं और अगर उन्हें जमानत मिलती है, तो यह शर्त रखी जा सकती है कि वह कश्मीर में अपने घर और बगीचे तक ही सीमित रहेंगे.

पीठ ने कहा कि अगर 10 फरवरी को सुनवाई खत्म नहीं होती है, तो वह उस दिन राहत पर विचार कर सकती है.

गोंसाल्वेस ने कुछ प्रमुख हस्तियों के नाम लिए, जिनमें पूर्व प्रधानमंत्री वीपी सिंह, आईके गुजराल, चंद्रशेखर, पूर्व केंद्रीय मंत्री राम जेठमलानी और दूसरे लोग शामिल हैं.

गोंसाल्वेस ने कहा, "हमारे पास प्रधानमंत्रियों के साथ उनकी सभी तस्वीरें हैं. उन्होंने उनसे पूछा कि मुद्दों को सुलझाने के लिए क्या किया जा सकता है. उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वे जानते थे कि वह आतंकवादी नहीं हैं." उन्होंने कहा कि घाटी के लोग उनसे इसलिए प्यार नहीं करते थे क्योंकि वह क्या थे, बल्कि इसलिए कि वह क्या कहते थे, क्योंकि वे लोगों की उम्मीदों को दिखाते थे.

पीठ के समक्ष यह कहा गया कि उन्होंने 1996 में ऑल पार्टी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस (APHC) छोड़ दी थी और एक स्वतंत्र ग्रुप बनाया था, जबकि आरोप ज्यादातर APHC से जुड़े थे. यह भी कहा गया कि उन्होंने जम्मू-कश्मीर डेमोक्रेटिक फ्रीडम पार्टी बनाई थी. पीठ ने मजाकिया अंदाज में कहा कि यह पार्टी हुर्रियत की मुखौटा पार्टी होगी.

गोंसाल्वेस ने कहा, "हां, उनकी बातें थोड़ी अजीब थीं, लेकिन इतनी भी आरामदायक नहीं थीं कि पांच प्रधानमंत्रियों ने उन्हें बातचीत के लिए बुलाया. उन्होंने उनसे बहुत प्यार से पूछा कि कश्मीर का मसला सुलझाने के लिए क्या किया जा सकता है..." पीठ को बताया गया कि वह कुल 39 साल तक कई बार जेल गए और बाहर आए.