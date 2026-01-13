ETV Bharat / bharat

शब्बीर शाह की याचिका पर सुनवाई, सुप्रीम कोर्ट ने NIA से जरूरी तथ्य पेश करने को कहा

अलगाववादी नेता शब्बीर शाह की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह 10 फरवरी को राहत पर विचार कर सकता है.

Shabir Ahmed Shah bail plea hearing SC asked NIA to produce relevant facts in case
कश्मीरी अलगाववादी नेता शब्बीर अहमद शाह (File/ IANS)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : January 13, 2026 at 8:20 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कश्मीरी अलगाववादी नेता शब्बीर अहमद शाह की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि "कलम तलवार से ज्यादा ताकतवर है, माइक भी." जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ ने राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) से उनके कुछ भाषण और मामले से जुड़े अन्य जरूरी तथ्य पेश करने को कहा.

NIA की तरफ से वरिष्ठ वकील सिद्धार्थ लूथरा ने कहा कि तिहाड़ और कश्मीर में जेलों के महानिदेशकों की रिपोर्ट से उनके 39 साल जेल में बिताने की बात साबित नहीं होती. लूथरा ने कहा कि इस मामले में उनकी जेल की सजा ज्यादा से ज्यादा पांच साल दो महीने और उससे अधिक करीब आठ साल हो सकती है.

सुनवाई के दौरान, शाह की तरफ से वरिष्ठ वकील कॉलिन गोंसाल्वेस (Colin Gonsalves) ने कहा कि उन्होंने कभी पत्थर नहीं फेंके, न ही किसी को उकसाया, बल्कि वह कश्मीर का मसला सुलझाने के लिए भारत के पांच प्रधानमंत्रियों के साथ बैठे थे. गोंसाल्वेस ने कहा कि शाह अभी 74 साल के हैं और अगर उन्हें जमानत मिलती है, तो यह शर्त रखी जा सकती है कि वह कश्मीर में अपने घर और बगीचे तक ही सीमित रहेंगे.

पीठ ने कहा कि अगर 10 फरवरी को सुनवाई खत्म नहीं होती है, तो वह उस दिन राहत पर विचार कर सकती है.

गोंसाल्वेस ने कुछ प्रमुख हस्तियों के नाम लिए, जिनमें पूर्व प्रधानमंत्री वीपी सिंह, आईके गुजराल, चंद्रशेखर, पूर्व केंद्रीय मंत्री राम जेठमलानी और दूसरे लोग शामिल हैं.

गोंसाल्वेस ने कहा, "हमारे पास प्रधानमंत्रियों के साथ उनकी सभी तस्वीरें हैं. उन्होंने उनसे पूछा कि मुद्दों को सुलझाने के लिए क्या किया जा सकता है. उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वे जानते थे कि वह आतंकवादी नहीं हैं." उन्होंने कहा कि घाटी के लोग उनसे इसलिए प्यार नहीं करते थे क्योंकि वह क्या थे, बल्कि इसलिए कि वह क्या कहते थे, क्योंकि वे लोगों की उम्मीदों को दिखाते थे.

पीठ के समक्ष यह कहा गया कि उन्होंने 1996 में ऑल पार्टी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस (APHC) छोड़ दी थी और एक स्वतंत्र ग्रुप बनाया था, जबकि आरोप ज्यादातर APHC से जुड़े थे. यह भी कहा गया कि उन्होंने जम्मू-कश्मीर डेमोक्रेटिक फ्रीडम पार्टी बनाई थी. पीठ ने मजाकिया अंदाज में कहा कि यह पार्टी हुर्रियत की मुखौटा पार्टी होगी.

गोंसाल्वेस ने कहा, "हां, उनकी बातें थोड़ी अजीब थीं, लेकिन इतनी भी आरामदायक नहीं थीं कि पांच प्रधानमंत्रियों ने उन्हें बातचीत के लिए बुलाया. उन्होंने उनसे बहुत प्यार से पूछा कि कश्मीर का मसला सुलझाने के लिए क्या किया जा सकता है..." पीठ को बताया गया कि वह कुल 39 साल तक कई बार जेल गए और बाहर आए.

पीठ ने कहा कि शब्बीर शाह टेरर फंडिंग केस में ही 2019 से जेल में है और दूसरे केस के तथ्य इस केस में शामिल नहीं किए जा सकते.

गोंसाल्वेस ने तर्क दिया कि 1991 के बाद से बाकी सभी FIR में उन पर उनके कथित 'हेट स्पीच' के लिए मामला दर्ज किया गया था, लेकिन सच तो यह है कि उन्होंने सुरक्षा बलों पर हमला करने या सरकार के काम में बाधा डालने के बारे में एक भी बयान नहीं दिया है.

जस्टिस मेहता ने कहा, "कलम तलवार से ज्यादा ताकतवर है. माइक भी." गोंसाल्वेस ने कहा कि उन्होंने कश्मीर के लोगों की आजादी के बारे में बात की थी और स्पष्ट किया कि आजादी से उनका मतलब कभी यह नहीं था कि वह पाकिस्तान के साथ जाना चाहते थे.

सुप्रीम कोर्ट ने मामले के तथ्यों ठीक से न रखने के लिए NIA की भी खिंचाई की और कहा कि जांच एजेंसी को छह साल से अधिक समय के लिए उनकी हिरासत को सही ठहराना चाहिए.

जस्टिस मेहता ने कहा, "पहली नजर में हमें उन लोगों से कोई हमदर्दी नहीं है जिन्होंने ये सब किया, लेकिन उनकी हिरासत को सही ठहराने के लिए तथ्य होने चाहिए. वे कौन से तथ्य हैं जो छह साल से अधिक समय तक उनकी हिरासत को सही ठहराते हैं. हम मौजूद तथ्यों को नजरअंदाज नहीं कर सकते."

लूथरा ने तथ्यों से जुड़े कागजात पेश करने के लिए कुछ समय मांगा.

दिल्ली उच्च न्यायालय ने इस मामले में शाह को जमानत देने से मना कर दिया था, यह देखते हुए कि उनके इसी तरह के गैर-कानूनी काम करने और गवाहों को प्रभावित करने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता. अलगाववादी नेता शब्बीर शाह को एनआईए ने 4 जून, 2019 को गिरफ्तार किया था.

यह भी पढ़ें- जम्मू-कश्मीर में मस्जिदों-मदरसों की पुलिस प्रोफाइलिंग, मौलवियों की संस्था ने उठाए सवाल

TAGGED:

SUPREME COURT
SHABIR AHMED SHAH BAIL PLEA
SC HEARING SHABIR AHMED SHAH PLEA

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.