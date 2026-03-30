मेट्रो पोस्टर मामले में गिरफ्तार लश्कर-ए-तैयबा के संदिग्ध आरोपी शब्बीर अहमद लोन को पांच दिनों की पुलिस हिरासत में भेजा गया
मेट्रो पोस्टर मामले में गिरफ्तार लश्कर-ए-तैयबा के संदिग्ध आरोपी शब्बीर अहमद लोन को पटियाला हाउस कोर्ट ने पांच दिनों की पुलिस हिरासत में भेजा
Published : March 30, 2026 at 5:42 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने मेट्रो पोस्टर मामले में गिरफ्तार लश्कर-ए-तैयबा के संदिग्ध आरोपी शब्बीर अहमद लोन को पांच दिनों की पुलिस हिरासत में भेज दिया है.
लोन को दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने रविवार रात दिल्ली के गाजीपुर से गिरफ्तार किया था. स्पेशल सेल ने पांच दिनों की हिरासत की मांग की थी. स्पेशल सेल ने लोन के पास से 2300 बांग्लादेशी करंसी, 500 पाकिस्तानी करंसी और एक नेपाली सिम कार्ड बरामद किया.
स्पेशल सेल ने 15 और 21 फरवरी को लोन से जुड़े एक मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया था, जिसमें सात बांग्लादेशी नागरिकों और मालदा के एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया था.
स्पेशल सेल के मुताबिक उन्होंने आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए, धार्मिक और व्यावसायिक स्थानों और भीड़-भाड़ वाले इलाकों की रेकी की थी. स्पेशल सेल के मुताबिक मॉड्यूल का भंडाफोड़ होने के बाद, वह नई संभावनाओं को तलाशने और नए लोगों की पहचान करके उन्हें भर्ती करने के लिए फिर से वापस आया था.
बता दें कि हाल ही में सामने आए मेट्रो पोस्टर केस में सक्रिय लश्कर-ए-तैयबा (LeT) के मॉड्यूल का पर्दाफाश करते हुए स्पेशल सेल/एनडीआर की टीम ने इसके कथित हैंडलर शबीर अहमद लोन को गिरफ्तार किया था. इस कार्रवाई को राजधानी की सुरक्षा के लिहाज से बहुत अहम माना जा रहा है.
दिल्ली पुलिस के अनुसार यह मॉड्यूल दिल्ली मेट्रो परिसर व अन्य सार्वजनिक स्थानों पर संदिग्ध पोस्टर लगाकर माहौल खराब करने व लोगों में भय पैदा करने की साजिश में शामिल था. जांच के दौरान ये भी सामने आया कि इस पूरे नेटवर्क के पीछे आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े तत्व सक्रिय थे. इनका मकसद राजधानी में अस्थिरता फैलाना था.
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