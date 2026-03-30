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मेट्रो पोस्टर मामले में गिरफ्तार लश्कर-ए-तैयबा के संदिग्ध आरोपी शब्बीर अहमद लोन को पांच दिनों की पुलिस हिरासत में भेजा गया

लश्कर-ए-तैयबा के संदिग्ध आरोपी शब्बीर अहमद लोन पांच दिनों की पुलिस हिरासत में ( ETV Bharat )