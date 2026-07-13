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तेलंगाना में खौफनाक मर्डर केस: 6 लोगों की हत्या के बाद फरार आरोपी की मिली लाश, सुसाइड की आशंका

पेंजरला (रंगारेड्डी): तेलंगाना में रंगारेड्डी जिले के शाबाद पुलिस स्टेशन की सीमा में छह लोगों की बेरहमी से हत्या करने वाले आरोपी राजकुमार की लाश पुलिस को बरामद हुई है.

डायल 100 को स्थानीय लोगों से मिली जानकारी के आधार पर पुलिस को कोथूर मंडल के पेंजरला में राजकुमार की लाश मिली. शव के पास एक जहर का बोतल बरामद हुआ है. ऐसे में माना जा रहा है कि हत्या के आरोपी ने सुसाइड किया है. पुलिस ने बताया कि पेंजरला आरोपी राजकुमार के मामा का गांव है.

राजकुमार के खिलाफ पॉक्सो, फिर उसने खेला खौफनाक खूनी खेल

आरोपी राजकुमार ने पिछले शुक्रवार की रात लड़की, उसकी मां और दादी को बेरहमी से मार डाला था. कहा जा रहा है कि, उन्होंने राजकुमार के खिलाफ पॉक्सो केस दर्ज कराया था. बाद में, वह घर गया और अपनी पत्नी सरिता और दो बेटों को भी मारकर फरार हो गया. कुल आधे घंटे में, उसने तीन इलाकों में तीन महिलाओं, एक लड़की और दो बच्चों की बेरहमी से हत्या कर दी. पुलिस ने फरार आरोपियों के लिए 14 स्पेशल टीमों के साथ सर्च ऑपरेशन शुरू किया था.

पुलिस हत्या करने वाले आरोपी की कर रही थी तलाश

पुलिस ने हत्या के आरोपी की तलाश में हैदराबाद-बेंगलुरु हाईवे पर होटलों, लॉज और ढाबों में बड़े पैमाने पर जांच की थी. इतना ही नहीं पुलिस ने बस स्टैंड और रेलवे स्टेशनों के सीसीटीवी फुटेज की जांच की. आरोपी के परिवार वालों और करीबी दोस्तों से पूछताछ की गई. इसी जांच के दौरान, सोमवार को स्थानीय लोगों को पेंजरला में राजकुमार की लाश मिली.

लड़की को तलाब किनारे ले जाकर गला काटा, मां और दादी को जान से मारा

उस रात 11.05 बजे, आरोपी राजकुमार शाबाद पीआरआर स्टेडियम के पास लड़की के घर गया और उस पर हमला करने की कोशिश की. उसने लड़की की मां और दादी को मार डाला, जिन्होंने उसे रोकने की कोशिश की. उसने लड़की को धमकाया और उसे अपनी कार में दैवलागुडा के पास एक तालाब पर ले गया और उसका गला काट दिया.