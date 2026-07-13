तेलंगाना में खौफनाक मर्डर केस: 6 लोगों की हत्या के बाद फरार आरोपी की मिली लाश, सुसाइड की आशंका
रंगारेड्डी जिले के शाबाद में 6 लोगों की बेरहमी से हत्या करने वाले आरोपी शख्स की लाश कोथूर मंडल से बरामद की गई.
Published : July 13, 2026 at 7:10 PM IST
पेंजरला (रंगारेड्डी): तेलंगाना में रंगारेड्डी जिले के शाबाद पुलिस स्टेशन की सीमा में छह लोगों की बेरहमी से हत्या करने वाले आरोपी राजकुमार की लाश पुलिस को बरामद हुई है.
डायल 100 को स्थानीय लोगों से मिली जानकारी के आधार पर पुलिस को कोथूर मंडल के पेंजरला में राजकुमार की लाश मिली. शव के पास एक जहर का बोतल बरामद हुआ है. ऐसे में माना जा रहा है कि हत्या के आरोपी ने सुसाइड किया है. पुलिस ने बताया कि पेंजरला आरोपी राजकुमार के मामा का गांव है.
राजकुमार के खिलाफ पॉक्सो, फिर उसने खेला खौफनाक खूनी खेल
आरोपी राजकुमार ने पिछले शुक्रवार की रात लड़की, उसकी मां और दादी को बेरहमी से मार डाला था. कहा जा रहा है कि, उन्होंने राजकुमार के खिलाफ पॉक्सो केस दर्ज कराया था. बाद में, वह घर गया और अपनी पत्नी सरिता और दो बेटों को भी मारकर फरार हो गया. कुल आधे घंटे में, उसने तीन इलाकों में तीन महिलाओं, एक लड़की और दो बच्चों की बेरहमी से हत्या कर दी. पुलिस ने फरार आरोपियों के लिए 14 स्पेशल टीमों के साथ सर्च ऑपरेशन शुरू किया था.
पुलिस हत्या करने वाले आरोपी की कर रही थी तलाश
पुलिस ने हत्या के आरोपी की तलाश में हैदराबाद-बेंगलुरु हाईवे पर होटलों, लॉज और ढाबों में बड़े पैमाने पर जांच की थी. इतना ही नहीं पुलिस ने बस स्टैंड और रेलवे स्टेशनों के सीसीटीवी फुटेज की जांच की. आरोपी के परिवार वालों और करीबी दोस्तों से पूछताछ की गई. इसी जांच के दौरान, सोमवार को स्थानीय लोगों को पेंजरला में राजकुमार की लाश मिली.
लड़की को तलाब किनारे ले जाकर गला काटा, मां और दादी को जान से मारा
उस रात 11.05 बजे, आरोपी राजकुमार शाबाद पीआरआर स्टेडियम के पास लड़की के घर गया और उस पर हमला करने की कोशिश की. उसने लड़की की मां और दादी को मार डाला, जिन्होंने उसे रोकने की कोशिश की. उसने लड़की को धमकाया और उसे अपनी कार में दैवलागुडा के पास एक तालाब पर ले गया और उसका गला काट दिया.
अपनी पत्नी और दो बच्चों को बेरहमी से मार डाला
उसके बाद वह अपने घर गया और अपनी पत्नी सरिता और दो बच्चों को भी बेरहमी से मार डाला. बाद में, उसने अपने पिता को फोन करके बताया कि उसने छह लोगों की हत्या की है.
ट्यूशन पढ़ने के दौरान प्यार हुआ, फिर शादी की
आरोपी पार्वती राजकुमार उसी गांव की सरिता के घर ट्यूशन पढ़ने जाता था, जब वह इंटरमीडिएट की पढ़ाई कर रही थी. उसे उससे प्यार हो गया था. भले ही वह राजकुमार से छह साल बड़ी थी लेकिन राजकुमार ने अपने बड़ों के खिलाफ जाकर उससे शादी कर ली. शादी के बाद, उसने दो साल तक ड्राइवर का काम किया.
नौकरी छोड़ी, जुए और शराब की लगी लत, भारी कर्ज में डूबा
उसके बाद, उसने नौकरी छोड़ दी. बाद में उसे शराब और जुए की लत लग गई, जिससे उस पर 2.5 करोड़ रुपये से ज्यादा का कर्ज हो गया. कर्ज का दबाव न झेल पाने पर, उसने पिछले साल अक्टूबर में आत्महत्या की कोशिश की थी. उस समय राजकुमार के पिता अरुण कुमार ने पुलिस को बताया था कि उन्होंने कुछ कर्ज चुकाने के लिए खेत बेच दिया था.
जहर का बोतल के साथ राजकुमार की लाश मिली
शुक्रवार रात रंगारेड्डी जिले के शाबाद में छह लोगों की हत्या से भारी दहशत फैल गई है. दैवलागुडा के पार्वती राजकुमार ने एक हैवान बनकर अपनी पत्नी और बच्चों समेत तीन अन्य लोगों को बेरहमी से मार डाला. शुक्रवार रात 11 बजे के बाद, राजकुमार ने चाकू से जुल्म शुरू किया और आधे घंटे में छह लोगों की जान ले ली. अंत में जहर की शीशी के साथ उसका शव भी पुलिस को बरामद हुआ.
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