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SGPC ने CM भगवंत मान के खिलाफ मोर्चा खोला, केस दर्ज करने और कानूनी कार्रवाई की मांग

अमृतसर: पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को गुरु का गद्दार और खालसा पंथ का दुश्मन घोषित करने के फैसले के बाद, पुरानी परंपरा के अनुसार 5 जुलाई 2026 को गुरुद्वारा श्री मंजी साहिब दीवान हॉल में एक बड़ी पंथिक सभा करने का फैसला किया गया. इसके साथ ही, हर चुनाव क्षेत्र में एक बड़ा अभियान शुरू करने और उपदेश समूहों के जरिये संगत को इस आदेश को मजबूती से बनाए रखने के लिए प्रेरित करने का भी फैसला किया गया.

जत्थेदार ज्ञानी कुलदीप सिंह गड़गज ने कहा, 'सिखों के लिए श्री अकाल तख्त साहिब सबसे ऊपर है, हर सिख का यह कर्तव्य है कि वह जहां से आदेश आए, उसका पालन करे. मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान का श्री अकाल तख्त साहिब के आदेश को चुनौती देना सिख संस्थाओं के प्रति उनकी सोच को दिखाता है. श्री अकाल तख्त साहिब गुरु का तख्त है, जिससे कोई भी व्यक्ति लंबे समय तक अलग नहीं रह सकता.'

इस मामले पर शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति (SGPC) के अध्यक्ष हरजिंदर सिंह धामी ने कहा, "मौजूदा पंजाब सरकार का एजेंडा पंथिक संस्थाओं को निशाना बनाना है. सिख संस्थाओं के बारे में मुख्यमंत्री के बयान उनकी सोच को दिखाते हैं. शिरोमणि कमेटी की जिम्मेदारी है कि वह संगत को श्री अकाल तख्त साहिब के आदेश के बारे में बताए और हर सदस्य इस जिम्मेदारी को पूरी लगन से निभाएगा."

एसजीपीसी अध्यक्ष धामी ने कहा, "मुख्यमंत्री भगवंत मान ने अभी तक इस मामले में कोई स्पष्ट, सही और संतोषजनक जवाब नहीं दिया है, इसलिए उनके खिलाफ केस दर्ज करके कानूनी कार्रवाई की जाएगी. मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने पद पर बने रहने का नैतिक अधिकार खो दिया है, इसलिए उन्हें तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए. शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की जिम्मेदारी है कि वह संगत को श्री अकाल तख्त साहिब के आदेशों के प्रति प्रेरित करे, इसके लिए हर चुनाव क्षेत्र में एक बड़ा अभियान चलाया जाएगा. उपदेश देने वाले जत्थे जहां भी सिख धर्म का प्रचार करने जाएंगे, वहां भगवंत सिंह मान के खिलाफ श्री अकाल तख्त साहिब के आदेशों को मजबूती से बनाए रखने के लिए भी प्रेरित करेंगे."