सेशेल्स के राष्ट्रपति डॉ. पैट्रिक हर्मिनी का आगरा दौरा रद, सिर्फ आएंगी धर्मपत्नी वेरोनिक्यू हर्मिनी, दिनभर खुलेगा ताजमहल

सेशेल्स के राष्ट्रपति डॉ. पैट्रिक हर्मिनी की पत्नी वेरोनिक्यू हर्मिनी ताजमहल का दीदार करेंगी. (एएसआई) ने सोमवार रात एक आदेश जारी किया है.

TAJ MAHAL
आज दिन भर खुला रहेगा ताजमहल. (ETV Bharat)
Published : February 10, 2026 at 7:38 AM IST

आगरा: सेशेल्स के राष्ट्रपति डॉ. पैट्रिक हर्मिनी का ताजमहल देखने का कार्यक्रम कैंसिल हो गया. मंगलवार सुबह सिर्फ सेशेल्स के राष्ट्रपति डॉ. पैट्रिक हर्मिनी की पत्नी वेरोनिक्यू हर्मिनी ताजमहल का दीदार करेंगी. इसलिए, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) ने सोमवार रात एक आदेश जारी किया है. जिसमें ताजमहल दिनभर खुलने की जानकारी दी. इसके साथ ही एडवांस ऑनलाइन टिकट की बुकिंग भी शुरू कर दी.

पहले रविवार को एएसआई ने सेशेल्स के राष्ट्रपति डॉ. पैट्रिक हर्मिनी के अपनी पत्नी वेरोनिक्यू हर्मिनी संग ताजमहल का दीदार के चलते ढ़ाई घंटे पर्यटकों की ताजमहल में एंटी बंद रहने का आदेश जारी किया था. जिसमें सुबह नौ बजे से 11:30 बजे तक आम पर्यटकों की ताजमहल में नो एंट्री थी.

आगरा मंगलवार और बुधवार को अंतरराष्ट्रीय कूटनीति और शाही मेहमाननवाजी का केंद्र बनेगा. मंगलवार शाम थाईलैंड की राजकुमारी सिरिवन्नावरी नारिरत्ना आगरा आएंगी. जो बुधवार सुबह ही ताजमहल निहारेंगी. वीवीआईपी मेहमानों की ताजमहल विजिट को लेकर आगरा में जिला प्रशासन, पुलिस और एएसआई ने पूरी तैयारी कर ली हैं. पहले ही दोनों देश की एडवांस टीमें भी आगरा में डेरा डाले हैं.

TAJ MAHAL
सेशेल्स के राष्ट्रपति डॉ. पैट्रिक हर्मिनी. (ETV Bharat)

बता दें कि 5 फरवरी को सेशेल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हर्मिनी भारत भ्रमण पर आ हैं. जो 10 फरवरी तक भारत की यात्रा पर रहेंगे. अक्टूबर 2025 में ही पैट्रिक हर्मिनी ने सेशेल्स के राष्ट्रपति का पदभार ग्रहण किया है. उनकी राष्ट्रपति बनने के बाद पहली भारत यात्रा है.

इसकी जानकारी बीते दिनों विदेश मंत्रालय ने दी थी. सेशेल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हर्मिनी की भारत भ्रमण की यात्रा में आगरा भी शामिल है. राष्ट्रपति पैट्रिक हर्मिनी की भारत यात्रा दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों की 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर है. जिसमें द्विपक्षीय, क्षेत्रीय तथा पारस्परिक हित के अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा हो रही है.

TAJ MAHAL
आज दिन भर खुला रहेगा ताजमहल. (ETV Bharat)

सेशेल्स के राष्ट्रपति की पत्नी दिखेंगी ताज

एएसआई की ओर से सोमवार रात एक ट्वीट करके ताजमहल मंगलवार को दिनभर खुलने की जानकारी दी. ट्वीट के मुताबिक, सेशेल्स के राष्ट्रपति डॉ. पैट्रिक हर्मिनी का ताजमहल विजिट का कार्यक्रम कैंसिल हो गया है. सेशेल्स के राष्ट्रपति डॉ. पैट्रिक हर्मिनी की पत्नी वेरोनिक हर्मिनी ही ताजमहल विजिट करने आएगी. इसलिए, ताजमहल बंद नहीं रहेगा. इसलिए, अब ताजमहल दिनभर पर्यटकों के लिए खुलेगा.

एडीएम प्रोटोकॉल प्रशांत तिवारी ने बताया कि 10 और 11 फरवरी को आगरा में वीवीआईपी मेहमान आने को लेकर संबंधित विभागों के साथ बैठक हो चुकी है. जिसमें वीवीआईपी मेहमानों की सुरक्षा, यातायात और स्वागत तैयारियों पर चर्चा की गई है.

शाही मेहमान की सुरक्षा में बैंकॉक की टीमें

एडीएम प्रोटोकॉल प्रशांत तिवारी ने बताया कि थाईलैंड की राजकुमारी सिरिवन्नावरी नारिरत्ना विशेष विमान से आगरा 10 फरवरी की शाम आएंगी. जो एक होटल में रात्रि प्रवास करेंगी. राजकुमारी सिरिवन्नावरी नारिरत्ना आगरा में यूपी सरकार की राज्य अतिथि हैं. 11 फरवरी की सुबह जकुमारी सिरिवन्नावरी नारिरत्ना का दीदार करेंगी.

राजकुमारी सिरिवन्नावरी नारिरत्ना की आगरा विजिट और उनकी सुरक्षा को लेकर थाईलैंड की सुरक्षा एजेंसियां आगरा में हैं. पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की टीमें थाईलैंड की सुरक्षा एजेंसियां के साथ समन्वय करके सुरक्षा व्यवस्था का खाका बना रहे हैं. दोनों ही देशों के प्रोटोकॉल के अनुसार वीवीआईपी अतिथियों के लिए कड़े सुरक्षा इंतजाम किए जाएंगे.

