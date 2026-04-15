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महाराष्ट्र में ढाई साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म, आरोपी गिरफ्तार

महाराष्ट्र में ढाई साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म ( सांकेतिक तस्वीर- IANS )

पिंपरी-चिंचवड़ (महाराष्ट्र) : महाराष्ट्र के पिंपरी-चिंचवड़ शहर में ढाई साल की बच्ची के साथ कथित तौर पर दुष्कर्म किए जाने का मामला सामने आया है. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. बताया जाता है कि 47 साल के पड़ोसी कथित तौर पर ढाई साल की मासूम को आम का लालच देकर ले गया था. घटना सोमवार दोपहर 1 बजे हुई. वहीं कालेवाड़ी पुलिस ने अगले दिन आरोपी विजय भोसले को गिरफ्तार कर लिया. इस बारे में कालेवाड़ी पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस इंस्पेक्टर राजेंद्र बहिरत ने ईटीवी भारत को बताया, "सोमवार को आरोपी ने बच्ची को आम का लालच देकर अपने घर बुलाया और उसके साथ दुष्कर्म किया." पुलिस के अनुसार, मारपीट के एक दिन बाद, बच्ची ने शारीरिक परेशानी की शिकायत करना शुरू कर दिया और उसके माता-पिता उसे पास के म्युनिसिपल हॉस्पिटल ले गए. उसकी जांच करने के बाद डॉक्टरों ने बताया कि उसके साथ यौन उत्पीड़न हुआ है. इसके बाद, उसकी मां ने उससे पूछताछ की और उसने अपनी आपबीती सुनाई, जिससे उसके माता-पिता और डॉक्टर हैरान रह गए.