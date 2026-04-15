महाराष्ट्र में ढाई साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म, आरोपी गिरफ्तार
लड़की की मां की पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराने के तुरंत बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया.
Published : April 15, 2026 at 10:24 PM IST
पिंपरी-चिंचवड़ (महाराष्ट्र) : महाराष्ट्र के पिंपरी-चिंचवड़ शहर में ढाई साल की बच्ची के साथ कथित तौर पर दुष्कर्म किए जाने का मामला सामने आया है. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है.
बताया जाता है कि 47 साल के पड़ोसी कथित तौर पर ढाई साल की मासूम को आम का लालच देकर ले गया था. घटना सोमवार दोपहर 1 बजे हुई. वहीं कालेवाड़ी पुलिस ने अगले दिन आरोपी विजय भोसले को गिरफ्तार कर लिया.
इस बारे में कालेवाड़ी पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस इंस्पेक्टर राजेंद्र बहिरत ने ईटीवी भारत को बताया, "सोमवार को आरोपी ने बच्ची को आम का लालच देकर अपने घर बुलाया और उसके साथ दुष्कर्म किया."
पुलिस के अनुसार, मारपीट के एक दिन बाद, बच्ची ने शारीरिक परेशानी की शिकायत करना शुरू कर दिया और उसके माता-पिता उसे पास के म्युनिसिपल हॉस्पिटल ले गए.
उसकी जांच करने के बाद डॉक्टरों ने बताया कि उसके साथ यौन उत्पीड़न हुआ है. इसके बाद, उसकी मां ने उससे पूछताछ की और उसने अपनी आपबीती सुनाई, जिससे उसके माता-पिता और डॉक्टर हैरान रह गए.
स्थिति की गंभीरता को देखते हुए, अस्पताल प्रशासन ने कालेवाड़ी पुलिस को सूचित किया, जिसके बाद एक टीम अस्पताल भेजी गई और दूसरी टीम आरोपी के घर भेजी गई. "पीड़िता दर्द की शिकायत कर रही थी, इसलिए उसके माता-पिता उसे मेडिकल जांच के लिए अस्पताल ले गए थे."
बहिरत ने कहा, "अस्पताल ने हमसे संपर्क किया और अपराध की सूचना दी. कुछ ही समय में आरोपी को हिरासत में ले लिया गया और गिरफ्तार कर लिया गया."
उन्होंने बताया कि बच्ची की मां ने कालेवाड़ी पुलिस स्टेशन में औपचारिक शिकायत दर्ज कराई है. जिसके आधार पर आरोपी के खिलाफ यौन उत्पीड़न से जुड़ी धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया है और आगे की जांच चल रही है.
बहिरत ने कहा, "आरोपी को कोर्ट में पेश किया गया और पुलिस ने उसकी कस्टडी मांगी." उन्होंने सलाह दी, "हम माता-पिता से कहते हैं कि वे बच्चों को न सिर्फ अजनबियों से, बल्कि पुरुष रिश्तेदारों और करीबी पारिवारिक दोस्तों से भी सावधान रहने की ट्रेनिंग दें."
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