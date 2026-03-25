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यौन उत्पीड़न मामला: SC ने कांग्रेस से निष्कासित विधायक राहुल ममकूटथिल की अग्रिम जमानत बरकरार रखी

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कांग्रेस से निकाले गए विधायक राहुल ममकूटथिल को उनके खिलाफ रेप के एक मामले में दी गई अग्रिम जमानत को बरकरार रखा.

यह मामला जस्टिस एमएम सुंदरेश और एन कोटिश्वर सिंह की बेंच के सामने आया. केरल हाई कोर्ट के 12 फरवरी के आदेश को चुनौती देने वाली पीड़िता की याचिका को खारिज करते हुए, बेंच ने उसके खिलाफ कुछ टिप्पणियों को हटा दिया.

याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि पीड़ित की शिकायत मुख्य रूप से हाई कोर्ट की बातों से जुड़ी है, जिससे पता चलता है कि रिश्ता आपसी सहमति से बना था. वकील ने कहा कि ऐसी बातों से ट्रायल पर बुरा असर पड़ सकता है.

बेंच ने कहा, "हालांकि हम हाई कोर्ट के आखिरी नतीजे में दखल नहीं देना चाहते, लेकिन याचिकाकर्ता के बारे में की गई बातें जरूरी नहीं हैं. इसलिए, उन्हें हटाया जाता है."