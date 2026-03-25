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यौन उत्पीड़न मामला: SC ने कांग्रेस से निष्कासित विधायक राहुल ममकूटथिल की अग्रिम जमानत बरकरार रखी

सुप्रीम कोर्ट ने यौन उत्पीड़न मामले में विधायक राहुल ममकूटथिल की अग्रिम जमानत को बरकरार रखा है.

Supreme Court
सुप्रीम कोर्ट (ANI)
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By Sumit Saxena

Published : March 25, 2026 at 1:43 PM IST

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नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कांग्रेस से निकाले गए विधायक राहुल ममकूटथिल को उनके खिलाफ रेप के एक मामले में दी गई अग्रिम जमानत को बरकरार रखा.

यह मामला जस्टिस एमएम सुंदरेश और एन कोटिश्वर सिंह की बेंच के सामने आया. केरल हाई कोर्ट के 12 फरवरी के आदेश को चुनौती देने वाली पीड़िता की याचिका को खारिज करते हुए, बेंच ने उसके खिलाफ कुछ टिप्पणियों को हटा दिया.

याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि पीड़ित की शिकायत मुख्य रूप से हाई कोर्ट की बातों से जुड़ी है, जिससे पता चलता है कि रिश्ता आपसी सहमति से बना था. वकील ने कहा कि ऐसी बातों से ट्रायल पर बुरा असर पड़ सकता है.

बेंच ने कहा, "हालांकि हम हाई कोर्ट के आखिरी नतीजे में दखल नहीं देना चाहते, लेकिन याचिकाकर्ता के बारे में की गई बातें जरूरी नहीं हैं. इसलिए, उन्हें हटाया जाता है."

शिकायत करने वाले ने कहा कि हाई कोर्ट ने सबूतों का विस्तृत विश्लेषण करके और ऐसे नतीजे रिकॉर्ड करके, जो ट्रायल पर बुरा असर डाल सकते थे, अग्रिम जमानत आवेदन में विचार करने की मंजूर दायरे से बाहर जाकर काम किया.

याचिकाकर्ता ने हाई कोर्ट की कुछ बातों पर एतराज जताया, जिसमें कहा गया था कि दोनों पार्टियों के बीच रिश्ता आपसी सहमति से बना था. हाई कोर्ट ने कहा कि शिकायत करने वाली महिला आरोपी के फ्लैट पर गई थी और कथित हमले के बाद दो दिन तक वहीं रही.

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