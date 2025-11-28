सोनागाछी की सेक्स वर्कर्स के लिए SIR का फ़ॉर्म भरना हुआ आसान, महिला कमेटी ने कैसे की मदद?
दरबार महिला समन्वय समिति की सदस्य सेक्स वर्करों ने उन्हें दिए गए ID कार्ड से गणना फॉर्म भर दिया है.
Published : November 28, 2025 at 8:20 PM IST
कोलकाताः पश्चिम बंगाल में एसआईआर को लेकर मचा बवाल अब कोठों तक पहुंच गया है. एसआईआर की उधेड़बुन के बीच वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाना सेक्स वर्कर्स के लिए आसान नहीं था. लेकिन, सोनागाछी समेत बंगाल के कई कोठों में 'दरबार महिला कोऑर्डिनेशन कमेटी' ने आगे बढ़कर उन्हें फॉर्म भरने में मदद का रास्ता दिखा दिया.
दरबार विमेन कोऑर्डिनेशन कमेटी की सेक्रेटरी बिश्खा लस्कर ने कहा कि सेक्स वर्कर वोटर लिस्ट में नाम दर्ज करने का फॉर्म एक खास सुधार प्रोसेस के जरिए तभी भर सकती हैं, जब वे कमेटी की मेंबर हों. उन्हें किसी और डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं है.
सोनागाछी समेत राज्य के 50 से ज़्यादा कोठों की करीब 40,000 सेक्स वर्कर दरबार की मेंबर हैं. करीब 90 परसेंट सेक्स वर्कर ने पहले ही गिनती का फॉर्म भरकर लोकल BLO को दे दिया है. दरबार विमेन कोऑर्डिनेशन कमेटी को उम्मीद है कि बाकी 10 परसेंट के मामले में भी फॉर्म भरने में आ रही दिक्कतें बहुत जल्द हल हो जाएंगी.
लस्कर ने कहा, "हमने इलेक्शन कमीशन से संपर्क किया. बाद में, अधिकारियों ने लोकल BLO को फॉर्म दिए. हमें मदद मिली लेकिन हम यह चेक कर रहे हैं कि हमारे वर्कर भारतीय हैं या नहीं. बहुत से लोग कोलकाता से अलग-अलग जिलों में चले जाते हैं. इस वजह से, जैसे उनके नाम कोलकाता की वोटर लिस्ट में हैं, वैसे ही कई और लोगों के नाम दूसरे जिलों में भी हैं. हमने यह साफ कर दिया है कि गिनती का फॉर्म एक ही जगह जमा किया जाना चाहिए."
कोलकाता समेत राज्य के अलग-अलग ज़िलों की सेक्स वर्कर्स को फ़ॉर्म भरने में मुश्किलों का सामना करना पड़ा क्योंकि उनमें से ज़्यादातर के पास ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स नहीं थे.
लस्कर ने कहा कि कई सेक्स वर्कर्स कई साल पहले घर छोड़कर चली गई थीं. "अभी, उनके घर जाकर उनके माता-पिता की वोटर लिस्ट लेना लगभग नामुमकिन है. कुछ दिन पहले, दरबार और राज्य के दूसरे ब्रांच ऑर्गनाइज़ेशन्स ने इलेक्शन कमीशन के सामने अपनी दिक्कतें बताईं और इसका सॉल्यूशन मांगा. पोल पैनल ने सेक्स वर्कर्स को भरोसा दिलाया कि सेक्स वर्कर्स के गांवों में कैंप लगाकर इस मसले को सॉल्व किया जाएगा.
हालांकि, अभी तक कैंप नहीं लगाए गए हैं. फिर भी, ज़्यादातर सेक्स वर्कर जिनके नाम 2025 की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में हैं, उन्होंने दरबार के पहचान पत्र के साथ गिनती का फॉर्म जमा कर दिया है.
