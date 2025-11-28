ETV Bharat / bharat

सोनागाछी की सेक्स वर्कर्स के लिए SIR का फ़ॉर्म भरना हुआ आसान, महिला कमेटी ने कैसे की मदद?

कोलकाताः पश्चिम बंगाल में एसआईआर को लेकर मचा बवाल अब कोठों तक पहुंच गया है. एसआईआर की उधेड़बुन के बीच वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाना सेक्स वर्कर्स के लिए आसान नहीं था. लेकिन, सोनागाछी समेत बंगाल के कई कोठों में 'दरबार महिला कोऑर्डिनेशन कमेटी' ने आगे बढ़कर उन्हें फॉर्म भरने में मदद का रास्ता दिखा दिया.

दरबार विमेन कोऑर्डिनेशन कमेटी की सेक्रेटरी बिश्खा लस्कर ने कहा कि सेक्स वर्कर वोटर लिस्ट में नाम दर्ज करने का फॉर्म एक खास सुधार प्रोसेस के जरिए तभी भर सकती हैं, जब वे कमेटी की मेंबर हों. उन्हें किसी और डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं है.

सोनागाछी समेत राज्य के 50 से ज़्यादा कोठों की करीब 40,000 सेक्स वर्कर दरबार की मेंबर हैं. करीब 90 परसेंट सेक्स वर्कर ने पहले ही गिनती का फॉर्म भरकर लोकल BLO को दे दिया है. दरबार विमेन कोऑर्डिनेशन कमेटी को उम्मीद है कि बाकी 10 परसेंट के मामले में भी फॉर्म भरने में आ रही दिक्कतें बहुत जल्द हल हो जाएंगी.

लस्कर ने कहा, "हमने इलेक्शन कमीशन से संपर्क किया. बाद में, अधिकारियों ने लोकल BLO को फॉर्म दिए. हमें मदद मिली लेकिन हम यह चेक कर रहे हैं कि हमारे वर्कर भारतीय हैं या नहीं. बहुत से लोग कोलकाता से अलग-अलग जिलों में चले जाते हैं. इस वजह से, जैसे उनके नाम कोलकाता की वोटर लिस्ट में हैं, वैसे ही कई और लोगों के नाम दूसरे जिलों में भी हैं. हमने यह साफ कर दिया है कि गिनती का फॉर्म एक ही जगह जमा किया जाना चाहिए."