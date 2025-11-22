ETV Bharat / bharat

पैसों को लेकर सेक्स वर्कर से झगड़ा, हत्या कर जानें क्यों लाश के पास बैठा रहा आरोपी

एर्नाकुलम (केरल): केरल के एर्नाकुलम में एक नशेड़ी ने एक सेक्स वर्कर का खून कर दिया. बताते हैं कि पहल घर के मालिक ने उसे घर बुलाया. पैसों के लेनदेन में झगड़ा हुआ. उसका सिर फोड़ा. फिर लाश को घसीट कर गली में ले गया. फिर वापस घर लाया. पास की दुकान से बोरी यह कहकर लाया कि कुत्ता मर गया है, उसे दफनाना है. बोरी से लाश को ढककर उसके पास ही आरोपी बैठ गया. पुलिस अब अपना काम कर रही है.

एक चौंकाने वाली घटना में, पुलिस ने एक आदमी को गिरफ्तार किया है, जो कोंथुरुथी की एक गली में एक महिला की लाश के पास नशे की हालत में बैठा मिला. मृतक एक बोरे से ढका हुआ मिला. आरोपी की पहचान जॉर्ज के रूप में हुई है, जो उस घर का मालिक है, जो लाश के पास ही है.

डिस्कवरी सैनिटेशन के कर्मचारियों ने सुबह-सुबह जॉर्ज को बॉडी के पास बैठे देखा और तुरंत अधिकारियों को बताया. पुलिस के पहुंचने पर, उसने घटनास्थल को सुरक्षित किया और उसे हिरासत में ले लिया. पुलिस जांच और कबूलनामा पुलिस को शक है कि महिला की हत्या घर के अंदर की गई और बाद में उसे घसीट कर वॉकवे पर ले जाया गया.

जॉर्ज के घर के बेडरूम और हॉल में खून के धब्बे मिले. हालांकि जॉर्ज शुरू में बहुत ज़्यादा नशे की वजह से सहयोग नहीं कर रहा था, लेकिन एर्नाकुलम साउथ पुलिस ने कन्फर्म किया कि बाद में उसने डिटेल में पूछताछ के दौरान जुर्म कबूल कर लिया.

पुलिस को दिए गए बयान के मुताबिक, घटनाक्रम: जॉर्ज पिछली रात एर्नाकुलम साउथ से एक औरत को अपने घर लाया, जिसकी पहचान एक सेक्स वर्कर के तौर पर हुई. दोनों के बीच पैसों का झगड़ा हुआ. गुस्से में आकर जॉर्ज ने कमरे में मिली लोहे की रॉड से औरत के सिर पर वार किया, जिससे उसकी मौत हो गई.