ETV Bharat / bharat

पैसों को लेकर सेक्स वर्कर से झगड़ा, हत्या कर जानें क्यों लाश के पास बैठा रहा आरोपी

केरल के एर्नाकुलम में एक नशेड़ी ने एक सेक्स वर्कर का खून कर दिया. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया.

SEX WORKER MURDERED
लेनदेन के विवाद में सेक्स वर्कर की हत्या. (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : November 22, 2025 at 4:30 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

एर्नाकुलम (केरल): केरल के एर्नाकुलम में एक नशेड़ी ने एक सेक्स वर्कर का खून कर दिया. बताते हैं कि पहल घर के मालिक ने उसे घर बुलाया. पैसों के लेनदेन में झगड़ा हुआ. उसका सिर फोड़ा. फिर लाश को घसीट कर गली में ले गया. फिर वापस घर लाया. पास की दुकान से बोरी यह कहकर लाया कि कुत्ता मर गया है, उसे दफनाना है. बोरी से लाश को ढककर उसके पास ही आरोपी बैठ गया. पुलिस अब अपना काम कर रही है.

एक चौंकाने वाली घटना में, पुलिस ने एक आदमी को गिरफ्तार किया है, जो कोंथुरुथी की एक गली में एक महिला की लाश के पास नशे की हालत में बैठा मिला. मृतक एक बोरे से ढका हुआ मिला. आरोपी की पहचान जॉर्ज के रूप में हुई है, जो उस घर का मालिक है, जो लाश के पास ही है.

डिस्कवरी सैनिटेशन के कर्मचारियों ने सुबह-सुबह जॉर्ज को बॉडी के पास बैठे देखा और तुरंत अधिकारियों को बताया. पुलिस के पहुंचने पर, उसने घटनास्थल को सुरक्षित किया और उसे हिरासत में ले लिया. पुलिस जांच और कबूलनामा पुलिस को शक है कि महिला की हत्या घर के अंदर की गई और बाद में उसे घसीट कर वॉकवे पर ले जाया गया.

जॉर्ज के घर के बेडरूम और हॉल में खून के धब्बे मिले. हालांकि जॉर्ज शुरू में बहुत ज़्यादा नशे की वजह से सहयोग नहीं कर रहा था, लेकिन एर्नाकुलम साउथ पुलिस ने कन्फर्म किया कि बाद में उसने डिटेल में पूछताछ के दौरान जुर्म कबूल कर लिया.

पुलिस को दिए गए बयान के मुताबिक, घटनाक्रम: जॉर्ज पिछली रात एर्नाकुलम साउथ से एक औरत को अपने घर लाया, जिसकी पहचान एक सेक्स वर्कर के तौर पर हुई. दोनों के बीच पैसों का झगड़ा हुआ. गुस्से में आकर जॉर्ज ने कमरे में मिली लोहे की रॉड से औरत के सिर पर वार किया, जिससे उसकी मौत हो गई.

हत्या के बाद, जॉर्ज ने लाश को एक बोरे में भरकर ठिकाने लगाने की कोशिश की. वह लाश को घसीट कर घर से बाहर गली में ले गया, लेकिन नशे की हालत में थक जाने की वजह से वह उसे आगे नहीं ले जा सका.

सुबह-सुबह, जॉर्ज पड़ोसियों के पास एक बोरा मांगने गया, और कहा कि एक कुत्ता मर गया है और उसे उसे दफनाना है. आखिरकार उसने पास की एक दुकान से एक बोरा खरीदा, जिसका इस्तेमाल उसने पीड़ित की नंगी लाश को ढकने के लिए किया.

पुलिस ने जॉर्ज के घर के एक हिस्से में रहने वाले दो प्रवासी मजदूरों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया. हालांकि, शुरुआती जांच से पता चलता है कि उनका इस जुर्म में कोई रोल नहीं था.

मरने वाली औरत की पहचान अभी तक कन्फर्म नहीं हुई है, हालांकि शक है कि वह एर्नाकुलम की रहने वाली है. बताया जा रहा है कि जॉर्ज शराब पीने का आदी है. जब यह घटना हुई, तब उसकी पत्नी और बच्चे पिछले दो दिनों से घर से बाहर थे.

ये भी पढ़ें - फिरोजपुर में RSS नेता के पौत्र की हत्या के मामले में दो आरोपी गिरफ्तार

TAGGED:

SEX WORKER FOUND MURDERED
SEX WORKER MURDERED IN KOCHI
SEX WORKER
HABITUAL DRINKER
SEX WORKER MURDERED

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

केसर कैंसर के मरीजों के लिए औषधि के समान, जानें कि अगर आप इसे ज्यादा खाते हैं तो क्या होगा

इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयरः असम की चाय और आयुर्वेदिक स्टॉल बना आकर्षण का केंद्र

ठंड की दस्तक से बढ़ गए बीपी और ब्रेन स्ट्रोक के मरीज, जानिए डॉक्टर से कारण, लक्षण और बचाव के उपाय

IND vs SA: भारत-दक्षिण अफ्रीका के बीच होगी टक्कर, पिच रिपोर्ट के साथ जानें दोनों की संभावित प्लेइंग-11

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.