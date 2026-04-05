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सिलाई मशीन से बदली महिलाओं की जिंदगी, सम्मान और आमदनी से बढ़ा हौसला, अब दूसरों को दे रहीं प्रेरणा

यहां काम करने वाली महिलाएं कहती हैं, अब हमें किसी से कर्ज लेने की जरूरत नहीं पड़ती. रितेश तंबोली की रिपोर्ट.

Women in Raipur Becoming Self Reliant Through Sewing Centers
रायपुर में सिलाई सेंटर से आत्मनिर्भर बनती महिलाएं (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : April 5, 2026 at 6:15 PM IST

4 Min Read
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रायपुर: जो खुद को हालात के भरोसे मुसीबतों के समंदर छोड़ देते हैं, वो समस्या रूपी लहरों से कभी बाहर नहीं निकल पाते. मुसीबतों से लड़ने वाला एक दिन खुशियों के किनारे पर जरूर पहुंचता है. कुछ ऐसा ही कर दिखाया है महिला समूह से जुड़कर काम करने वाली इन महिलाओं ने.

दरअसल, सेरीखेड़ी में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत साल 2019 से छोटे पैमाने पर सिलाई सेंटर की शुरुआत कुछ महिलाओं ने की. आज इसका विस्तार हो चुका है. वर्तमान में यहां बड़े पैमाने पर ऑर्डर के आधार पर सिलाई का काम पूरा किया जाता है. वर्तमान में इस सिलाई सेंटर में समूह की 6 महिलाएं सिलाई-कढ़ाई का काम करके आत्मनिर्भर बन चुकी हैं.

सिलाई मशीन से जिंदगी बुनती महिलाएं (ETV BHARAT)

सिलाई सेंटर ने दी समूह की महिलाओं को नई पहचान

इस समूह से जुड़ी महिलाएं बताती हैं कि जब काम ज्यादा होता है तो वो काम करने वाली महिलाओं की संख्या भी बढ़ा देती हैं. महिलाओं के द्वारा चलाए जा रहे इस सिलाई सेंटर में सभी तरह के स्कूल-कॉलेज के यूनिफॉर्म सिले जाते हैं. आर्मी और पुलिस की वर्दी, टी-शर्ट और थैला जैसे चीजों का निर्माण भी इस सिलाई सेंटर में किया जाता है. इस सिलाई सेंटर में काम करके समूह की महिलाएं भी काफी खुश और उत्साहित हैं. सेरीखेड़ी का पूरा कैंपस महिलाओं के द्वारा संचालित होता है और इसकी मॉनीटरिंग भी महिलाएं हीं करती हैं.

अब हमें किसी से कर्ज नहीं मांगना पड़ता: वेद कुमारी साहू

स्व सहायता समूह से जुड़ी वेद कुमारी साहू कहती हैं, "इस सिलाई सेंटर में हम लोग 6 साल से सिलाई का काम कर रहे हैं. सिलाई के काम में शुरुआती दिनों में थोड़ी परेशानी हुई, लेकिन बाद में यह परेशानी दूर हो गई. यहां सभी तरह के स्कूल-कॉलेज के यूनिफॉर्म सिले जाते हैं."

सिलाई सेंटर में सुबह 9:00 बजे से लेकर शाम 5:00 बजे तक 8 घंटे तक का काम किया जाता है. घर का काम पूरा कर मैं यहां आता हूं. पहले में घर पर ही थोड़ा बहुत सिलाई का काम करती थी. लेकिन जब से यहां पर काम कर रही हूं तब से काम भी ज्यादा बढ़ गया है. अब दूसरों से किसी काम के लिए पैसे नहीं मांगने पड़ते. यहां से जो भी पैसे मिलते हैं उससे हमारा घर आसानी से चल जाता है: वेद कुमारी, समूह से जुड़ी महिला कर्मी


6 साल से जुड़कर महिलाएं कर रही काम

सिलाई सेंटर में काम करने वाली समूह की महिला आशु लहरे ने कहा, "हम लोग इस सिलाई सेंटर से पिछले 6 साल से जुड़े हुए हैं. ऑर्डर के आधार पर हम लोग सिलाई का काम करते हैं. टी-शर्ट बनाने के साथ ही स्कूल यूनिफॉर्म, आर्मी की वर्दी के साथ ही जो भी आर्डर मिलते हैं उसे पूरा करके हम लोगों के द्वारा दिया जाता है.

सिलाई के काम में काफी मेहनत लगती है. लगातार नजरें गड़ाए रखना पड़ता है. इंटरलॉक और बटन लगाने जैसे महीन काम भी करने होते हैं. मैंने इन सब महीन कामों को सीखने के लिए लाइवलीहुड कॉलेज से ट्रेनिंग भी ली है: आशु लहरे, समूह से जुड़ी महिला कर्मी

सेरीखेड़ी के कल्पतरु मल्टी यूटिलिटी सेंटर ने दी पहचान

जिला पंचायत के डीपीएम विक्रम सिंह लोधी ने बताया कि "सेरीखेड़ी के कल्पतरु मल्टी यूटिलिटी सेंटर में कई तरह की गतिविधियों का संचालन किया जाता है. जिसमें से एक यूनिट सिलाई का भी है. साल 2019 से यहां पर सिलाई का काम छोटे पैमाने पर शुरू किया गया था. जो की धीरे-धीरे बड़े पैमाने पर शुरू हो गया है.

हर तरह के कपड़े सिलने में माहिर हैं ये महिलाएं

विक्रम सिंह लोधी आगे बताते हैं कि मार्केट से ऑर्डर के आधार पर अलग-अलग तरह के कपड़ों की सिलाई की जाती है. साड़ी और कोट के कवर भी सिलाई किए जाते हैं. पीपीई किट, मास्क और न्यू बोर्न बेबी के एसेसरीज भी बनाए जाते हैं. फिलहाल हमारे पास ऑर्डर कम है, इस वजह से 6 महिलाएं इस काम को देख रही हैं. आर्डर ज्यादा होने पर समूह की महिलाओं की संख्या भी बढ़ा दी जाती है. महिलाएं इस सिलाई सेंटर में काम करके काफी खुश हैं. इस पूरे कैंपस में महिलाएं ही रहती हैं और उन्हीं के द्वारा मॉनिटरिंग भी होती है.


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