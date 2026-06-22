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नगरासू गुरुद्वारे में श्रद्धालुओं का आना हुआ बंद, एक निहंग को जवानों ने पकड़ा, सेवादार ने बताए अंदर के हालात

रुद्रप्रयाग: नगरासू गुरुद्वारा में मौजूद निहंग सिखों का मामला बढ़ता ही जा रहा है. अभी भी 5 से 6 निहंग सिख गुरुद्वारा की चौथी, पांचवीं मंजिल और छत पर डटे हुए हैं. लगातार निहंग सिख तलवार लहरा रहे हैं. पिछले 3 दिन से गुरुद्वारा में श्रद्धालु डर के कारण नहीं पहुंच रहे हैं. हालांकि, ये भी स्पष्ट हुआ है कि निहंग सिखों को खाना दिया जा रहा है. दूसरी ऐसी भी जानकारी आ रही है कि उन्हें मादक पदार्थ भी मिल रहा है.

20 जून की शाम से नगरासू गुरुद्वारा में 7 से 8 निहंग सिखों ने डेरा डाला हुआ है. शुरुआत में उन्होंने 2 सेवादारों को बंधक भी बनाया था. लेकिन 21 जून को उन्हें छोड़ दिया गया. इस बीच 21 जून की शाम ही एक निहंग सिख ने आत्मसमर्पण किया. जबकि आज 22 जून को एक निहंग सिख को खाने लेने आने के दौरान पुलिस के जवानों ने पकड़ लिया. इस बीच गुरुद्वारा में मौजूद सेवादार परविंदर सिंह ने गुरुद्वारा में किस तरह का माहौल है, इसकी जानकारी दी.

सेवादार परविंदर सिंह ने बताया कि, मामले को लेकर गुरुद्वारा में भय का माहौल बना हुआ है. श्रद्धालुओं को अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है. घटना का जिक्र करते हुए सेवादार ने बताया कि, गुरुद्वारा में मौजूद एक निहंग सिख ने झगड़ा किया था. उसे समझाने की कोशिश भी की गई. लेकिन फोर्स देखकर ये सभी गुरुद्वारा में चले गए. सेवादार ने बताया कि, ये 7 से 8 लोग थे, जिनमें एक गिरफ्तार हुआ है और एक घर चला गया है. अभी गुरुद्वारा में 5 से 6 लोग मौजूद हैं.

सेवादार ने बताया कि, सुबह निहंग सिख खाना लेने खुद नीचे आए थे. उस दौरान पुलिस जवानों ने इनको पकड़ने की कोशिश भी की. लेकिन निहंग सिख लगातार तलवार घुमा रहे थे. इसलिए पकड़ नहीं पाए. इसके साथ ही कुछ साथी ऊपरी मंजिल से पत्थर फेंक रहे थे. सेवादार ने बताया कि, गुरुद्वारे में आने वाले श्रद्धालु इन निहंग सिखों के डर के कारण नहीं आ रहे हैं. श्रद्धालुओं के अंदर डर का माहौल है.