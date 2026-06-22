ETV Bharat / bharat

नगरासू गुरुद्वारे में श्रद्धालुओं का आना हुआ बंद, एक निहंग को जवानों ने पकड़ा, सेवादार ने बताए अंदर के हालात

ईटीवी भारत से बताचीत में नगरासू गुरुद्वारे के सेवादार ने बताए अंदर के हालात कैसे हैं.

NAGARASU GURDWARA NIHANG VIOLENCE
नगरासू गुरुद्वारा में श्रद्धालुओं का आना हुआ बंद (PHOTO-ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : June 22, 2026 at 2:40 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

रुद्रप्रयाग: नगरासू गुरुद्वारा में मौजूद निहंग सिखों का मामला बढ़ता ही जा रहा है. अभी भी 5 से 6 निहंग सिख गुरुद्वारा की चौथी, पांचवीं मंजिल और छत पर डटे हुए हैं. लगातार निहंग सिख तलवार लहरा रहे हैं. पिछले 3 दिन से गुरुद्वारा में श्रद्धालु डर के कारण नहीं पहुंच रहे हैं. हालांकि, ये भी स्पष्ट हुआ है कि निहंग सिखों को खाना दिया जा रहा है. दूसरी ऐसी भी जानकारी आ रही है कि उन्हें मादक पदार्थ भी मिल रहा है.

20 जून की शाम से नगरासू गुरुद्वारा में 7 से 8 निहंग सिखों ने डेरा डाला हुआ है. शुरुआत में उन्होंने 2 सेवादारों को बंधक भी बनाया था. लेकिन 21 जून को उन्हें छोड़ दिया गया. इस बीच 21 जून की शाम ही एक निहंग सिख ने आत्मसमर्पण किया. जबकि आज 22 जून को एक निहंग सिख को खाने लेने आने के दौरान पुलिस के जवानों ने पकड़ लिया. इस बीच गुरुद्वारा में मौजूद सेवादार परविंदर सिंह ने गुरुद्वारा में किस तरह का माहौल है, इसकी जानकारी दी.

सेवादार परविंदर सिंह ने बताया कि, मामले को लेकर गुरुद्वारा में भय का माहौल बना हुआ है. श्रद्धालुओं को अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है. घटना का जिक्र करते हुए सेवादार ने बताया कि, गुरुद्वारा में मौजूद एक निहंग सिख ने झगड़ा किया था. उसे समझाने की कोशिश भी की गई. लेकिन फोर्स देखकर ये सभी गुरुद्वारा में चले गए. सेवादार ने बताया कि, ये 7 से 8 लोग थे, जिनमें एक गिरफ्तार हुआ है और एक घर चला गया है. अभी गुरुद्वारा में 5 से 6 लोग मौजूद हैं.

सेवादार ने बताया कि, सुबह निहंग सिख खाना लेने खुद नीचे आए थे. उस दौरान पुलिस जवानों ने इनको पकड़ने की कोशिश भी की. लेकिन निहंग सिख लगातार तलवार घुमा रहे थे. इसलिए पकड़ नहीं पाए. इसके साथ ही कुछ साथी ऊपरी मंजिल से पत्थर फेंक रहे थे. सेवादार ने बताया कि, गुरुद्वारे में आने वाले श्रद्धालु इन निहंग सिखों के डर के कारण नहीं आ रहे हैं. श्रद्धालुओं के अंदर डर का माहौल है.

सेवादार ने बताया कि, निहंग सिखों ने गुरुद्वारे के पिछले रास्ते से भांग भी ली, जो कि पहले से ही किसी को बनाने के लिए कही गई थी. गुरुद्वारा कमेटी लगातार इन लोगों से बात करने की कोशिश कर रही है. लेकिन मामला उलझता जा रहा है.

फिलहाल, मौके पर भारी संख्या में पुलिस और आईटीबीपी के जवान तैनात हैं, लेकिन स्थिति अभी भी पूरी तरह सामान्य नहीं हो पाई है. हालांकि, प्रशासन लगातार हालात पर नजर बनाए हुए हैं, पुलिस, आईटीबीपी और जिला प्रशासन के अधिकारी मौके पर तैनात रहकर स्थिति को शांतिपूर्ण ढंग से नियंत्रित करने के प्रयास कर रहे हैं. पूरे घटनाक्रम पर जिलेभर की निगाहें टिकी हुई हैं और सभी को इस गतिरोध के शांतिपूर्ण समाधान का इंतजार है.

ये भी पढ़ें:

TAGGED:

UTTARAKHAND NIHANG UPRISING
नगरासू गुरुद्वार विवाद
नगरासू गुरुद्वार पर निहंग कब्जा
NAGARASU GURDWARA OCCUPATION CASE
NAGARASU GURDWARA NIHANG VIOLENCE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.