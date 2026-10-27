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भयंकर चक्रवाती तूफान अर्नब 24 घंटे तक राज्य में तबाही मचाएगा, कई जिलों में स्कूलों की छुट्टियां

कलेक्टर ने घोषणा की कि वेस्ट गोदावरी जिले के सरकारी और प्राइवेट स्कूलों के साथ-साथ आंगनवाड़ी सेंटरों में भी छुट्टियां घोषित की जाएंगी.

SEVERE CYCLONIC STORM
आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में मंगलवार को संभावित लैंडफॉल से पहले समुद्र की स्थिति खराब बनी हुई है. (PTI)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : October 27, 2026 at 10:32 AM IST

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Updated : October 27, 2026 at 10:39 AM IST

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विशाखापत्तनम/अमरावती: साइक्लोन अर्नब एक गंभीर साइक्लोनिक तूफान बन गया है. मौसम विभाग के एक्सपर्ट्स का मानना ​​है कि इसका राज्य पर गंभीर असर पड़ेगा. अनुमान है कि नुकसान बहुत बड़ा हो सकता है क्योंकि यह पूरे दिन जारी रहेगा.

एक्सपर्ट्स की चेतावनी है कि इस दौरान तेज हवा चलेगी और बहुत भारी बारिश होने की संभावना है. इस संदर्भ में अधिकारियों को अलर्ट कर दिया गया है. सरकार ने साइक्लोन से प्रभावित जिलों में मंगलवार और बुधवार को एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन्स में छुट्टियां घोषित कर दी है.

कलेक्टर चडालवाड़ा नागरानी ने घोषणा की कि वेस्ट गोदावरी जिले के सरकारी और प्राइवेट स्कूलों के साथ-साथ आंगनवाड़ी सेंटरों में भी छुट्टियां घोषित की जाएंगी. विशाखापत्तनम डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर प्रेम कुमार ने घोषणा की कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के आदेश के अनुसार मंगलवार और बुधवार को जिले के सभी स्कूलों में छुट्टियां घोषित कर दी गई.

उन्होंने कहा कि यह फैसला छात्रों की सुरक्षा को देखते हुए लिया गया. उन्होंने चेतावनी दी कि अगर कोई नियमों का उल्लंघन करके स्कूल खोलता है तो सख्त कार्रवाई की जाएगी. डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर ने एक बयान जारी कर कृष्णा जिले के स्कूलों में दो दिन की छुट्टियों की घोषणा की है.

साउथ कोस्ट रेलवे की 53 ट्रेनें कैंसिल

साउथ कोस्ट रेलवे ने राज्य के अलग-अलग हिस्सों से शुरू होने वाली 53 ट्रेनें कैंसिल कर दी हैं. 'अर्नब’ के तट के पास पहुंचने पर इसकी तीव्रता और बढ़ने की संभावना है. एक्सपर्ट्स चेतावनी दे रहे हैं कि इसके तट को पार करते समय 20 सेंटीमीटर से ज़्यादा बारिश के साथ तेज हवा चलने का खतरा है.

ज्वार-भाटा प्रभावी

15 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से आगे बढ़ रहा यह तूफ़ान सोमवार रात को और मजबूत हो गया और बंगाल की खाड़ी के पश्चिम-मध्य में एक गंभीर साइक्लोनिक तूफ़ान बन गया. मौसम विभाग ने कहा कि यह मंगलवार सुबह उसी इलाके में एक गंभीर साइक्लोनिक तूफ़ान में बदल गया. इसके बुधवार तक उत्तर-पश्चिम की ओर बढ़ने और बापटला और विशाखापत्तनम के बीच यनम के पास तट को पार करने की संभावना है.

उस समय हवा की स्पीड 115 से 125 किलोमीटर प्रति घंटे तक हो सकती है. कभी-कभी हवा की स्पीड 140 किलोमीटर प्रति घंटे तक हो सकती है. इस दौरान समुद्र की लहरें 1 से 1.5 मीटर तक ऊंची हो सकती हैं. मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि पूर्वी गोदावरी, काकीनाडा और यनम में तटीय इलाकों में पानी भरने का खतरा है.

अर्नब के लंबे समय तक बहुत गंभीर साइक्लोनिक तूफ़ान बने रहने की उम्मीद है, जिससे भारी नुकसान होगा. यह मंगलवार सुबह 11.30 बजे से बुधवार सुबह 11.30 बजे तक जारी रहेगा. यह बुधवार सुबह 11.30 बजे कमजोर होकर साइक्लोनिक तूफान में बदल जाएगा और 29 तारीख तक गंभीर साइक्लोनिक तूफान और 30 तारीख तक कम दबाव वाला क्षेत्र बन जाएगा.

यह गोपालपुर से 490 km दक्षिण-पूर्व, विशाखापत्तनम से 540 km पूर्व-दक्षिण-पूर्व, श्री विजयपुरम से 650 km उत्तर-पश्चिम, काकीनाडा से 620 km, मछलीपट्टनम से 720 km और बापटला से 790 km दूर है.

अगर यह दिशा बदलता है:

अभी के अनुमान के मुताबिक, इसके यानम के पास तट को पार करने की संभावना है. हालांकि, एक्सपर्ट्स का कहना है कि घने बादलों की वजह से दिशा बदलने की कोई संभावना नहीं है. अगर ऐसा होता है, तो इसके नेल्लोर और मछलीपट्टनम के बीच तट को पार करने की उम्मीद है. कुछ मौसम मॉडल चेतावनी देते हैं कि यह एक बहुत गंभीर साइक्लोन में बदल सकता है.

इन जिलों में सबसे ज्यादा बारिश

मंगलवार और बुधवार को आंध्र प्रदेश और दक्षिण ओडिशा में समुद्र में हलचल रहेगी. काकीनाडा, डॉ. बीआर अंबेडकर कोनासीमा, ईस्ट, वेस्ट गोदावरी और एलुरु जिलों में मंगलवार को सबसे ज़्यादा बारिश होगी. श्रीकाकुलम, पार्वतीपुरम मन्यम, विजयनगरम, विशाखापत्तनम, अल्लूरी सीतारामराजू, पोलावरम, अनकापल्ले, एनटीआई, कृष्णा, गुंटूर और बापटला जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है. पलनाडु, प्रकाशम, मरकापुरम और नेल्लोर जिलों में भारी बारिश होगी.

ये भी पढ़ें- आंध्र प्रदेश में चक्रवात अर्नब का खतरा मंडराया, दर्जनों जिलों में भारी बारिश को लेकर रेड अलर्ट
Last Updated : October 27, 2026 at 10:39 AM IST

TAGGED:

SEVERE CYCLONIC STORM
चक्रवाती तूफान अर्नब
भारी बारिश रेड अलर्ट
साउथ कोस्ट रेलवे ट्रेन कैंसिल

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